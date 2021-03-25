Любит фильм «Брат 2», не любит проигрывать, знает, когда его посетил бог: топ-15 цитат нового посла России в Беларуси Евгения Лукьянова

Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Беларуси. Им стал Евгений Лукьянов, который последние годы был главой дипмиссии нашей восточной соседки в Латвии. Подробно о том, что известно о Лукьянове, можно прочитать тут. Учитывая филологическое образование и любовь к литературе Евгения Лукьянова сочных цитат, коих в Риге было произнесено немало, ожидаем и в Минске.

Пока же вашему вниманию топ-20 ярких высказываний Евгения Лукьянова из его рижских интервью и пресс-конференций, которые были опубликованы на rus.tvnet.lv, BaltNews.lv и freecity.lv.

…О ПУТИНЕ

Он напомнил, что шесть лет работал в Совете безопасности под его непосредственным руководством. Но знаком он с ним еще с 90-х.

«Владимир Владимирович тогда начал работать помощником ректора Ленинградского университета, где он познакомился с Анатолием Александровичем Собчаком. Кроме того, он выпускник того же факультета, на котором я потом учился. Когда он стал вице-мэром по международным делам, именно он рекомендовал меня по согласованию с Собчаком немцам, которые приехали открывать банковскую академию в Санкт-Петербурге и позднее открыли БИП Дрезднер банк. Ну а в 2011 году мы уже встретились в ином качестве».

…СВАДЬБЕ В ЮРМАЛЕ

«Я не могу претендовать на знание Латвии, но на симпатии к Латвии я имею все основания. Первый раз я здесь оказался в 70-е годы, и потом каждое лето отдыхал с друзьями в Юрмале, в Приедайне. Потом мы с супругой провели здесь медовый месяц. И еще раз приезжали на серебряную свадьбу, правда, уже в другую Латвию. А вот сейчас мы приехали сюда работать».

«Когда мы приехали сюда на серебряную свадьбу, меня радикулит разбил. Но ничего отрицательного, кроме своего радикулита, в 2004 году я не заметил. Другая была экономическая ситуация и в Латвии, и в России. Мы были богатые русские. Так нас и называли. Когда мы оставляли 2 лата таксисту, он бежал за нами и кричал: когда вас завтра забрать».

…ДОБРОМ ЗНАКЕ

«Я был рад, что в день моей презентации верительных грамот нам на голову не упала люстра. Которая упала в Рижском замке через день. Но я понял, что это меня Бог посетил. Значит, я не зря сюда приехал».

…ДЕНЬГАХ

«Деньги любят тишину. Я не дам ни копейки, где непонятно, что будет завтра. Я умею считать страновые риски (15 лет работы в банке). Я не созидатель. Я наблюдатель и аналитик».

…ЛЮБИМОМ ФИЛЬМЕ

«Время все расставит на места. Позволю себе процитировать мой любимый фильм "Брат 2": "Ну что, американец, в чем сила?" - сказал российский посол, отвечая на вопрос по Сирии.

…НЕ ЛЮБВИ ПРОИГРЫВАТЬ

«Я по знаку зодиака Стрелец, это многое объясняет. Мне должно быть интересно. Если мне будет интересно, то будет хорошо. Кроме того, я еще дотошный человек. Балтиец. А балтиец любой камень перевернет, чтобы миногу найти, и с вилкой будет за ней бегать. Я хочу, чтобы торжествовала нормальность. Мне не нравится «Зазеркалье», в котором мы сейчас живем. Не нравятся дураки, которые тиражируют идиотские представления о мире. Не нравятся закомплексованные политики, которые пытаются с помощью своих комплексов манипулировать людьми. Я чувствую свою ответственность за то, чтобы не дать им манипулировать сознанием нормальных людей".

«Я не играю в карты, не играю в шахматы или шашки. Знаете почему? Потому что не люблю проигрывать».

...ТАИНСТВЕННОСТИ РУССКОЙ ДУШИ

«Не знаю. Я не русский, я советский. У меня в жилах кровь 4 или 5 национальностей. Я смешанный весь. У нас не найти чисто русских в России. Может на севере, куда не дошли татаро-монголы, и где не было крепостного права. Россия без меня обойдется, а я без России не смогу. Вот и все».

…РОССИИ

"Россию хвалят только тогда, когда у нас плохо. Вот, в 90-ые годы хвалили, а сейчас уже не хвалят. Значит, мы все правильно делаем". «Мы живем и решаем внутренние проблемы, которых у нас — ой, сколько много. Нам в первую очередь надо решать их, а не думать о том, что там кто-то что-то злоумышляет. Разумеется, мы свой порох держим сухим. Второй раз на те же грабли, как в 1941 году, мы не наступим. Слишком дорого".

…СОСЕДЯХ

«Мы — соседи, наши культуры переплетены. Если перефразировать Наполеона, то география — это приговор, но не обязательно обвинительный. У нас региональные отношения, двусторонние», - говорил Лукьянов, начиная работать в Латвии.

…ДЕМОКРАТИИ

«Нас не любят, но мы не девушки, чтобы нас любили. У России есть все, даже демократия, но ее называют своей, она не такая, как у Европы. А разве Америка — демократическая страна? В Латвии кресло президента «стоит» 51 голос. Идеала нигде нет. И в России его нет. Нас все время лечат, как надо себя вести. Но кто это говорит? А если нет, то сразу санкции».

…ЦЕНАХ

«В Латвии все дешевле, не могу к этому привыкнуть после Москвы».

…ВЕТЕРАНАХ

"Вы знаете какую реакцию вызвало в моей стране и в мире высказывание господина Пабрикса, который фактически назвал легионеров Waffen SS национальными героями, - с горечью заметил Лукьянов. – Мы со своей стороны считаем это недопустимым им неприемлемым. Это оправдание преступлений, совершенных нацизмом. И здесь можно перефразировать старую мудрость : скажи, кто твой герой, и мы поймем, что ты из себя представляешь".

…ЯЗЫКОВОМ ВОПРОСЕ В ЛАТВИИ

«Позицию России по поводу, допустим, ситуации с русским языком конкретно в Латвии, я думаю, повторять не нужно. Это хорошо всем известно. Мы прекрасно понимаем, что язык и культура неразрывно связаны. И мы прекрасно понимаем, что была история с Маугли. И если человека воспитает волчица, то не обязательно получится Ромул и Рем, основавшие Рим. По-видимому, может случиться и что-то другое. Этот человек не станет человеком в полном смысле этого слова».

…СОЮЗНИКАХ РОССИИ

«Кстати, мне как консерватору приписывается выражение, что у России есть только два союзника — российская армия и российский флот. Так вот, это не моя фраза, а Александра III, который вошел в историю как миротворец. Он был первым инициатором международной Гаагской конвенции о всеобщем разоружении, которая начала работать в 1892 году. Но я полностью убежден в его правоте».

…ОБЩЕНИИ С ЖУРНАЛИСТАМИ

«Сейчас, по прошествии этих шести месяцев, мне уже удаётся (надеюсь, удастся) ответить на вопросы сидя. Но это исключительно из желания быть с вами на одном уровне глаз. Когда стоишь за трибуной, это очень похоже на партхозактив, как это раньше называлось, а в такой обстановке трудно создать атмосферу, как теперь говорят, интерактивного взаимодействия».