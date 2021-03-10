Еще в средние века белорусы просьбы начальнику подкрепляли дарами, но это была не взятка: какие еще традиции живут с тех пор?

Реконструкция событий средних веков позволяет нам лучше понять предков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Средневековье от нас не ушло, оно сохранилось: отчасти - в нашем мировосприятии, мире идей, отчасти - в невнятных образах и внутренних побуждениях, - постепенно окунает нас в атмосферу прошлого доктор исторических наук, директор Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси Александр Груша.

Доктор исторических наук Александр Груша. Фото: личный архив

«Ян подарил Семену половину озера, а в ответ получил коня-иноходца»

- Скажем, у нас возникает чувство обязанности перед человеком, от которого мы принимаем дорогой подарок, некая зависимость, - продолжает историк. - И это чувство - не проявление нашей особой индивидуальности. Принимающий дар предок точно так же должен был непременно вручить дарителю ответный дар, чтобы не потерять не просто авторитет и репутацию, а свое положение и статус.

- И что же друг другу дарили?

- Например, источники первой половины XVI века сохранили сведения об обмене дарами между литвином-католиком боярином Яном Милошевичем Войшвиловичем и русином православным князем Семеном Богдановичем Одинцевичем - соседями по владениям в Слонимском повете. Ян подарил Семену половину озера, а князь ему «даровал напротив» коня-иноходца. Одинцевич оказывал престарелому Яну всяческую материальную помощь, за что последний отблагодарил, подарив князю одного своего крестьянина. В ответ на это князь одарил Яна еще одним конем-иноходцем и газукой (длинная мужская одежда). И так далее. То есть подобный обмен дарами был нормой. Подданные, обращавшиеся к великому князю за вознаграждением в виде имения, земли, крестьян, подкрепляли свою просьбу даром-«челобитьем».

Иконка, которой князь Федор Иванович Ярославич одарил своего боярина. Фото: личных архив

- Сейчас это могут назвать взяткой?

- Эти дары вовсе не были взятками. Обмен ими был традицией, имевшей самостоятельную ценность. Так скреплялись и поддерживались личные и социальные узы.

- А наш консерватизм, боязнь новизны, тоже из средневековья?

- Мы часто боимся разрушить сложившийся порядок, опасаемся поколебать баланс существующих отношений. В этом опасении, безусловно, присутствует рациональная составляющая. Но все же в его основе базовое представление предков из глубин нашего сознания: все, что создано высшими силами, нерушимо и не может быть изменено человеком.

Мы думаем, что, соблюдаем нормы морали и права, опасаясь наказания со стороны государства? Да, но лишь отчасти. Глубоко в нашей памяти сохраняются воспоминания о том, что справедливые законы установлены Богом и за их нарушение нам грозит невообразимое наказание с его стороны. Еще в первой трети XVI века приверженность населения Великого княжества Литовского старине была настолько большой, что великий князь, на первый взгляд, всевластный правитель, был бессилен осуществлять государственные реформы из-за сопротивления подданных. Последние отдавали предпочтение сложившемуся порядку даже в ущерб явно ожидаемому росту их материального благосостояния.

- Главное - чтобы хуже не было?

- Да, из двух перспектив: мало-мальской стабильности или не вполне ясной будущности, они выбирали первую. Но это, как бы странно это ни звучало в отношении к мировоззрению того времени, было рационально. Во-первых, так жили предки, которые своей жизнью доказали пригодность существующего порядка. Во-вторых, эти самые предки, продолжая после смерти свое существование в ином мире, вмешивались в жизнь живых, помогали им, стояли на страже данного порядка, который некогда был установлен Богом.

Когда в 1532-м великая княгиня литовская, супруга действующего правителя, «крепкая хозяйственница» Бона решила увеличить объем повинностей в одном из своих владений - Оболецкой волости (Обольцы - ныне агрогородок в Толочинском районе Витебщины), собравшиеся крестьяне стали «мовити», «з великим криком», что если у них даже отберут имущество, жен и детей, они откажутся служить по новым требованиям, а будут делать это так, «як з веков предки и отцы» их и они сами до этого служили.

Особо жестоко мстили за поступки против целостности коллектива

- Особой ценностью в средние века была книга. И сейчас, несмотря на появление гаджетов, бумажная книга незаменима...

- Глубоко в нашем разуме существует представление о письме и письменности, данным нам во спасение. На рубеже XV и XVI веков жил князь Федор Иванович Ярославич, владелец Пинска, Клецка, Давыд-Городка и Рогачева. Он оригинально выражал свое благочестие: своей рукой писал документы в пользу церкви, одаривал своих слуг иконками. Но один факт меня поразил. В 1511-м Ярославич сделал пожалование своему боярину в день Пасхи и совершил неординарный с точки зрения его социального положения и статуса поступок - переписал текст жалованного листа своей рукой. Этой работой занимались как правило слуги.

Документ, который князь Федор Иванович Ярославич в 1511 году написал своей рукой, словно уравнял господина и слугу. Фото: личный архив

Я убежден, переписывая в этот день документ для своего подданного, он, пренебрегая социальными ролями, репрезентовал свое христианское человеколюбие. Важно и другое. Поместив свои пожалование и переписку документа в сакральное пространство и время, он возвел их в ранг священных действ. Князь Федор возвысил и сравнял два этих деяния - одно из которых подобало щедрому христианскому господарю (дарение, пожалование), другое - верному и усердному слуге (написание документа), сделав равными господина и слугу перед Богом и Страшным судом.

- Согласитесь, что в представлении большинства - средневековье это темное время: бесконечные войны, неизлечимые болезни, страх перед природой…

- Идеальные времена существуют лишь в нашем или мировоззрении, или воображении. Человек был зависим от природы. Поэтому он мог жить и выживать лишь в сплоченном и солидарном коллективе. Отсюда та жесткость и жестокость мести, наказания и общественного осуждения за поступки, действия и преступления, которые угрожали целостности коллектива.

Но отсюда, кстати, и привычка принимать решения коллективно, единогласно, по совету близких, взаимный характер отношений внутри общества, между властью и обществом, почитание закона, непримиримость ко лжи, соблюдение принципов, правил и норм межличностного и социального доверия и связанных с ними отношений верности и преданности.

“Когда доверие между людьми исчезло, и появились документы”

- Слово, данное в Средневековье, и было законом?

- В эту эпоху появились новации, которые являются непременными спутниками нашей личной и деловой жизни. Я имею в виду документ. Трудно представить, но когда-то его не было, без него обходились. Документ заменялся устным словом, религиозной присягой, подтверждавшей правоту этого слова. Достаточно было присягнуть, чтобы доказать свою правоту, и отприсягнуть, чтобы отвести обвинения. Люди опасались под присягой давать ложные показания или сообщать то, в чем не были уверены, поскольку это обрекало на невообразимые наказания.

- Проще говоря, люди, у которых была совесть боялись сгореть со стыда.

- Нет, все было серьезнее. Одна только готовность принести ложную присягу могла приводить к мистическому всепоглощающему и неодолимому ужасу, вызывавшему или мгновенную смерть, или тяжелую болезнь с трагическим исходом.

- Но так же было не всегда?

- Да, постепенно человек понял, что ложная клятва не всегда или вовсе не грозит наказанием, а если и грозит, то наказание можно избежать через раскаяние и искупление греха. Ложь для многих стала нормой жизни. Доверие между людьми исчезло. Понадобилось такое рациональное средство, которое бы послужило важным доказательством правоты в разных спорах, в том числе тех, которые разрешались судебным порядком. Так в конечном счете и утвердился документ, который в чем-то даже стал господствовать над нами.

- Пришло время, когда сила слова уже не работала. Необходимо было записать законы на бумаге.

- Статут 1529 года - знак серьезных ментальных изменений, положивших конец одной эпохе и начало новой. Он был издан тогда, когда, если пользоваться образами апостола Павла, закон покинул сердца людей, т. е. его соблюдение потеряло внутреннюю мотивирующую силу. Вот тогда и понадобилось подчинить этот закон внешней силе - государственной власти, и записать его, чтобы не было сомнений в том, что он именно таков, а не другой.

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