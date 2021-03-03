Врач отвечает на вопросы читателей «Комсомолки»: «Легкое течение коронавируса не гарантирует, что организм будет восстанавливаться быстрее»

Вот тест уже показывает отрицательный результат, а состояние все равно далеко от идеального? На вопросы читателей ответила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой общей врачебной практики и поликлинической терапии Гродненского государственного медицинского университета Людмила Валерьевна Якубова.

- Мне 32 года. Какие анализы после коронавируса стоит сдать, чтобы убедиться, что с моим состоянием все нормально?

- Если ничего не беспокоит, то и сдавать какие-либо анализы после выздоровления не нужно. Сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе и регулярные физические упражнения помогут быстрее восстановиться. Дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов также не повредит. Можно проверить уровень витамина D, так как он принимает участие в иммунной защите организма и дефицит его встречается у 78% населения Беларуси.

- Зависит ли период восстановления от того, как проходила болезнь?

- К сожалению, легкое течение заболевания не дает гарантии, что организм будет восстанавливаться быстрее. Скорость восстановления во многом зависит от таких факторов, как возраст, наличие сопутствующих заболеваний, образ жизни, гиповитаминоз.

- Влияет ли коронавирус на заболевания суставов и боли в мышцах?

- Довольно часто пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, жалуются на боли в суставах. Инфекция COVID-19 вызывает выраженный иммунный ответ в организме, получивший название «цитокиновый шторм». В связи с этим инфекция COVID-19 может стать пусковым фактором развития аутоиммунного заболевания, реактивного артрита. Боли в мышцах, как правило, связаны с энергетическим дефицитом после перенесенной инфекции, мышечная слабость может быть на фоне дефицита витамина D в организме.

- Какие последствия коронавируса у гипертоников?

- Так как COVID-19 оказывает повреждающее действие на эндотелий сосудов, то у пациентов, даже ранее не страдавших артериальной гипертензией, отмечаются резкие скачки давления и пульса, аритмии, тахикардии, головокружения. Поэтому люди с артериальной гипертензией входят в группу риска по развитию осложнений коронавирусной инфекцией. Следует следить за артериальным давлением и при боли в груди, головной боли, головокружении обратиться к врачу общей практики.

«Постковидный синдром может длиться несколько недель»

- Смотрела передачу, где рассказывали, что мельдоний помогает организму восстановить процессы образования молекул, которые дают силы организму. Расскажите, пожалуйста, как именно влияет мельдоний на клетки и как это проявляется на самочувствии?

- Негативное действие вируса приводит к нарушению регуляции, выработки и использования энергетических ресурсов на клеточном уровне, формируется кислородное голодание (гипоксия), развивается ацидоз (избыточное закисление среды) с последующим нарушением процессов образования и использования энергии. Мельдоний восстанавливает энергетический баланс, запуская альтернативный способ получения энергии - гликолиз, то есть расщепление глюкозы. В результате происходит оптимизация обеспечения клеток энергией и кислородом в условиях их дефицита. Для клетки оба способа получения энергии - и из жирных кислот, и из глюкозы - являются физиологичными. При отмене препарата клетки возвращаются к своему привычному способу получения энергии. Следовательно, мельдоний не только не будет способствовать изнашиванию клеток, а напротив, будет восстанавливать естественные энергетические процессы в них. В результате приема препаратов мельдония, повышается работоспособность, снижается чувство усталости, улучшается концентрация внимания, значительно снижаются проявления постинфекционной астении. Курс приема назначает врач.

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- После коронавируса появилась слабость, одышка, перед глазами летают мушки. Что мне делать?

- Ваши симптомы могут быть связаны с постковидным синдромом - это состояние может длиться несколько недель после перенесенной коронавирусной инфекции. Для установления диагноза и исключения других причин, способных вызвать похожие симптомы, рекомендую обратиться к врачу общей практики.

- Я не пью и не курю, все время дома, уже утром просыпаюсь уставшей. Много лет у меня гипертония, артрит и более мелкие болячки. Что мне делать?

- Подобные симптомы характерны для астении, которая могла развиться на фоне хронических заболеваний и перенесенной вирусной инфекции. При весеннем гиповитаминозе могут возникать аналогичные симптомы. Однако могут появиться и новые заболевания, например, снижение функции щитовидной железы. Рекомендую обратиться к терапевту по месту жительства для выполнения обследований: общий и биохимический анализы крови, уровень витамина D, B12 в крови, УЗИ щитовидной железы. Обязателен и контроль давления, поскольку вы гипертоник.

- Мне 65 лет. Около пяти лет назад у меня были сильные пневмонии. Сейчас переболела коронавирусом. Когда высмаркиваюсь, у меня желтые сгустки и кровь. Когда выхожу в магазин, настолько шатает, что я несколько раз падала. Перед глазами черные точки.

- Учитывая в прошлом перенесенные пневмонии и возраст 65 лет, вы относитесь к группе риска по развитию осложнений после COVID-19. Появление крови в выделениях - достаточно серьезный симптом, который требует обязательного осмотра врача, назначения перечня обследований и коррекции лечения, особенно если вы продолжаете принимать антикоагулянты после коронавирусной инфекции. Падение тоже может быть обусловлено множеством причин - и все достаточно серьезные. Не стоит затягивать, я обязательно рекомендую вам обратиться к врачу общей практики.

- После коронавируса в голове постоянный шум, как будто идет поезд, еще меня как будто обдает кипятком.

- Прежде всего, следует сделать УЗИ брахиоцефальных и сонных артерий для уточнения выраженности атеросклероза сосудов и наличия атеросклеротических бляшек. Во-вторых необходим контроль артериального давления, которое желательно держать не выше 130/80. В-третьих, после перенесенной коронавирусной инфекции часто развивается постковидный синдром, который может сопровождаться нарушением терморегуляции, что проявляется ощущениями жара, приливами. Также шум в голове может быть связан с поражением вирусом нервной системы. Конечно, наиболее правильно будет обратиться к терапевту по месту жительства.