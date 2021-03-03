В Минске на остановках больше не будут устанавливать электронные табло

Электронные табло - удобный сервис. Сейчас они вывешены на каждой четвертой минской остановке общественного транспорта. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Минске 1908 остановочных пунктов, на 500 из них расположены электронные информационные табло с расписанием общественного транспорта.

- Начинали с центра города, с пассажирообразующих мест, - рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх. – Этими табло остановки оборудует предприятие «Минсктранс», в последнее время они все чаще устанавливались в районах города. Удобная штука, позволяет оптимально спланировать поездку особенно на тех остановочных пунктах, где ряд маршрутов практически дублирует друг друга. Для «Минсктранса» электронные табло – это, конечно, материальные затраты. Хочу сказать, что еще год-полтора назад таких технических средств в Минске было в два с половиной раза меньше – около 200.

На предприятия «Минсктрас» уточнили, что с 2012 года в Минске установлено 500 электронных информационных табло. Но дальнейшая их установка не планируется. Причину. по которым табло не станет больше, не озвучивают.

«На сегодняшний день пассажиру доступен сервис «виртуальное табло» на официальном сайте «Минсктранс», услуга USSD-запроса, а также есть возможность сканировать QR-код на остановочном пункте и получить информацию аналогичную информации электронного табло», - рассказали на предприятии.

КСТАТИ

По минским улицам и проспектам автобусов бегает в полтора раза больше, чем троллейбусов – 1198 против 753, и трамваев в полтора раза больше, чем электробусов – 137 против 80. Средняя длина автобусных и троллейбусных маршрутов – около 11,5 километра, трамвайных маршрутов и маршрутов электробусов – порядка 10 километров.

- Максимально на линию выходят 628 троллейбусов. По этому показателю Минск опережает даже Москву, транспортники которой в последнее время сократили троллейбусную сеть, - подчеркнул Александр Каптюх.

Действительно, в конце августа минувшего года в Москве вообще прекратили регулярное движение троллейбусов, им на смену пришли около 500 электробусов, которые работают на 37 маршрутах. В планах московских властей до 2030 года заменить все автобусы на экологичные электробусы.