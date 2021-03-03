Замминистра труда - о поддержке семей: Будем развивать аренду, ипотеку, стройсбережения, расширять возможности досрочно использовать семейный капитал

По данным переписи населения 2019 года в Беларуси проживает 1 миллион 227 тысяч домохозяйств с детьми до 18 лет. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков рассказал, где и на каких позициях работают женщины в Беларуси.

- Женщины сегодня составляют более 55% от общей численности работников и реализуют себя практически во всех сферах деятельности... Около 40% работающих женщин имеют высшее образование. Если посмотреть на руководителей, то практически 50% - это именно женщины, среди специалистов их 73%, - такие цифры в преддверии Международного женского дня озвучил Валерий Ковальков.

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Самый эффективный механизм для развития женского бизнеса - безвозмездные субсидии от государства, в прошлом году среди получивших - 45% женщин. За последние пять лет 3700 женщин получили финансовую помощь от государства и смогли начать бизнес, в основном в сфере оказания услуг, например, парикмахерские.

- Размер субсидии достаточно значительный, 11 бюджетов прожиточного минимума - в настоящее время 2882 рубля - получает тот, кто открывает собственное новое дело в городах, в сельской местности 15 бюджетов, почти 4000 рублей. Активно помогает женщинам в открытии бизнеса и Банк развития: в 2020 году было профинансировано 73 проекта по женскому предпринимательству на сумму 9,5 миллиона рублей, - констатировал Валерий Ковальков.

На 1 января 2021 года в Беларуси проживало 113 тысяч многодетных семей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ДЕКРЕТ ИДЕТ ТОЛЬКО 1% БЕЛОРУССКИХ ОТЦОВ

Одна из актуальных для белорусок проблем - двойная занятость.

- Женщины работают на производстве, а потом уделяют существенную долю своего времени на ведение семейного хозяйства, уходу за детьми. В среднем в два раза больше времени, чем мужчины. Отпуск по уходу за ребенком до трех лет может быть предоставлен любому родителю, но только 1% белорусских отцов приняли такое решение. Чтобы простимулировать участие отцов в воспитании детей в прошлом году был установлен отпуск для отцов при рождении ребенка, он предоставляется на срок до 14 дней и получить его можно в первые шесть месяцев, - напомнил Валерий Ковальков.

60% БЕЛОРУССКИХ СЕМЕЙ ВОСПИТЫВАЮТ ОДНОГО РЕБЕНКА

В 2021 году Минтруда планирует внести изменения в Трудовой кодекс для развития гибких графиков работы для тех, кто совмещает работу и выполнение семейных обязанностей.

- За последнее пятилетие мы наблюдаем снижение количества рождений первых и вторых детей. С 2015 года их число сократилось практически на 30%. В то же время благодаря мерам поддержки, оказываемым многодетным семьям рождаемость третьих и последующих детей остается прежней.

На 1 января 2021 года в Беларуси было 113 тысяч многодетных семей.

- По данным переписи населения 2019 года в Беларуси 1 миллион 227 тысяч домохозяйств с детьми до 18 лет. 60% - это семьи с одним ребенком, семьи с двумя детьми - 31%, а семьи, где детей трое и больше – чуть более 8,7%.

Как отметил Ковальков, многие многодетные родители пользуются правом на один свободный от работы день в неделю, который оплачивается им в размере среднего заработка, однако в силу технологических причин не на всех предприятиях такой день могут предоставить.

- Поэтому будем прорабатывать вопрос о сокращении для таких родителей продолжительности рабочего дня до семи часов.

ПЛАНИРУЕТСЯ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА

Государство намерено поддерживать семьи при рождении вторых и последующих детей.

- Если говорить о конкретных мерах, то это, в первую очередь, доступность жилья для многодетных и молодых семей. Развиваться будут различные дополнительные инструменты по улучшению жилищных условий - это и аренда, и ипотека, и стройсбережения. Еще одна мера, которую Министерство труда и соцзащиты намерено реализовать в ближайшую пятилетку, то это расширение направлений досрочного использования средств семейного капитала. Наиболее востребованный вектор - погашение задолженности по кредитам граждан, которые самостоятельно заключили договора на строительство жилья. Сегодня использовать семейный капитал в этих целях можно только в том случае, если эта семья на строительство была направлена. Также - погашение займов и ссуд, представленных организациями по месту работы граждан в целях приобретения или строительства жилья.

Кроме этого, собираются повышать пособия на детей.

- Планируется, что за пять лет средний размер пособий по уходу за ребенком до трех лет возрастет в полтора раза, а его реальный размер увеличится в 1,2 раза, - обобщил Валерий Ковальков.

У БЕЗРАБОТИЦЫ БОЛЬШЕ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

- В 2020 году на профессиональную подготовку и переподготовку направлено 1700 безработных женщин, а за последние пять лет более 14 тысяч женщин прошли такую переподготовку и повысили квалификацию, - отметил замминистра. Причем повысить квалификацию женщины могут даже в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

- В начале 2000-х годов говорили, что у безработицы женское лицо, сегодня это не так. В 2020 году 63% зарегистрированных безработных - мужчины, женщин - всего 37%, практически два раза меньше, - очертил специалист.

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Считаем пособие на ребенка до трех лет: в Украине – $30, в Беларуси – $182, в Польше – $135, зато до совершеннолетия (эти и не только эти цифры - здесь, по ссылке)