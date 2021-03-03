Минский парниково-тепличный комбинат подготовил тюльпаны и розы к 8 Марта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минский парниково-тепличный комбинат вырастил к 8 марта 170 тысяч тюльпанов и 70 тысяч роз. В его теплицах уже почти 30 лет выращивают для столицы розы, тюльпаны, а также комнатные растения и экзотические горшечные растения. И, конечно, цветы к каждому празднику!

Мы побывали на комбинате и посмотрели, как идет подготовка к 8 марта 2021 года. На снимках - цветоводы Юлия Полховская и Татьяна Дашкевич, которые ухаживали за растениями, а теперь обрезают будущие цветочные подарки перед праздником.

Минский парниково-тепличный комбинат подготовил тюльпаны и розы к 8 Марта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минский парниково-тепличный комбинат подготовил тюльпаны и розы к 8 Марта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минский парниково-тепличный комбинат подготовил тюльпаны и розы к 8 Марта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минский парниково-тепличный комбинат подготовил тюльпаны и розы к 8 Марта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минский парниково-тепличный комбинат подготовил тюльпаны и розы к 8 Марта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минский парниково-тепличный комбинат подготовил тюльпаны и розы к 8 Марта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минский парниково-тепличный комбинат подготовил тюльпаны и розы к 8 Марта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минский парниково-тепличный комбинат подготовил тюльпаны и розы к 8 Марта. Фото: Виктор ДРАЧЕВ