Бронзовая призерка Олимпиады гимнастка Любовь Черкашина родила второго ребенка

Любовь Черкашина 3 марта родила мальчика, которого назвали Даниилом. Фото: noc.by

Бронзовый призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике 33-летняя Любовь Черкашина 3 марта родила мальчика, которого назвали Даниилом. Рост – 54 см, вес – 3700, сообщает noc.by.

Это второй ребенок в семье Черкашиной и ее мужа, экс-футболиста Виктора Молашко. 16 января 2018 года у них родилась дочка Вера.

Пара заключила брак в 2008 году. В интервью «Комсомолке» Черкашина в 2011-м говорила, что Виктор был очень рад официальному оформлению отношений, мол, для него это не дополнительный груз: «Витя, наоборот, гордится: «Я сейчас за женой еду!» или «Мы с женой придем». Я очень благодарна мужу: Витя мне и мама, и папа, и все вместе. И очень помогает в бытовом плане. Ведь когда-то я жила в общежитии - всегда сама за себя. А теперь Витя решает вопросы. И никаких претензий, если ужин не приготовила. Это, наверное, нестандартный подход к семейной жизни, но нам так комфортно.

В июне 2020-го Любовь Черкашина вместе с Александрой Герасименей и Екатериной Вандарьевой принимала участие в телепрограмме «Скамейка основных». Тогда она прокомментировала некорректные журналистские высказывания в свой адрес:

«Бывает, журналисты задевают чувства человека. Не подумав это делают. Из области — о, а Черкашина уже не такая тростиночка, как была! Еперный театр, чувак, роди ребенка и стань на следующий день тростиночкой! Просто когда у тебя это получится, я вообще ничего не скажу. Но когда я это читаю, это бьет по голове и неприятно. Я же твое пивное пузо не обсуждаю», - цитировал Черкашину pressball.by

Напомним, что Любовь Черкашина на Олимпийском собрании, которое прошло 26 февраля, была переизбрана в исполком НОК. Она также председатель постоянной комиссии НОК Беларуси «Женщины и спорт» и председателя комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики.