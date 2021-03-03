"Мастеров много, а Бразил один". Умер участник группы Brutto

Сергею было всего 35 лет. Фото: bzh.life

Сообщение о смерти Сергея Королева – он же Бразил, появилось на официальных страницах Brutto в соцсетях. «Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца».

Музыканту было всего 35 лет. В последнее время он не участвовал в концертах из-за тяжелой болезни, с которой боролся. В какой-то степени из-за этого вся группа находилась на паузе. В 2019 году Бразил перенес сложнейшую операцию с связи с глиобластомой правого полушария головного мозга 4 степени. Но победить рак ему, увы, не удалось.

С третьего класса Сергей занимался греко-римской борьбой а потом под влиянием боевиков увлекся кикбоксингом. Через спорт он познакомился и с Сергеем Михалком, лидером группы "Ляпис Трубецкой". Поначалу Бразил и многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков ездили в тур с «ляписами» и, как говорил Михалок, присматривались друг к другу: «Мы вглядывались друг в друга, проводили своего рода аттестацию. Ребята смотрели, по нраву ли им такая жизнь».

И только после того, как аттестация прошла успешно, Михалок заявил о роспуске "Ляписа Трубецкого", затем - о создании Brutto, пригласил в новый коллектив спортсменов. В Brutto Сергей Королев исполнял песню «Гири». Михалок говорил о нем: «Мастеров много, а Бразил один».

Бразил стоит справа за спиной Михалка. Фото: личный архив

Вот как Сергея Королева представляли на страничке Brutto: "Прежде чем стать частью #BRUTTONOSTRA Бразил прошел очень интересный жизненный путь. Был и остается футбольным фанатом. Работал финансистом в офисе. Всю свою жизнь Сергей увлекался тренировками и спортом. Его последнее серьезное увлечение - тайский бокс. Соцсети для Бразила - это часть жизни, которую люди обычно уделяют прокрастинации. "В Instagram я не хочу втягиваться, чтобы это не превратилось в дополнительную работу, как у некоторых людей, которые обязательно должны запостить три фотографии в день. Я этого стараюсь избегать, но изредка что-то пощу". Бразил - веган, стрейтэйджер и любитель татуировок (что не сложно заметить). "Какая-нибудь йога – явно не мое, плавать я до этих пор не очень хорошо умею, теннис или что-то такое – он же сердце садит. А вот бокс, борьба, железо – это да"...

В Brutto он считался человеком, который может разрешить любую конфликтную ситуацию на концерте лучше любой охраны.

О дате и месте похорон музыканта будет известно позже.

Как ни печально, но чуть больше года назад умер участник группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. Известного гитариста избили ночью на улице в Минске, полгода он пролежал в коме, из которой так и не вышел.

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Гитариста группы избили еще 6 июня 2019 года. С тех пор он находился в коме, из которой так и не вышел.