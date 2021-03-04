«В гардеробе сказали: «Семь месяцев мы этого ждали! Мы смотрели, нам понравилось»: как в Минске показали новую «Павлинку»

В спектакле в главных ролях задействованы и новички, и известные артисты. Фото: Раиса ЮДИНА

Здание Купаловского театра впервые долгое время ожило - 3 марта спектаклем «Павлинка» открылся 101-й сезон. Перед этим, пару недель назад, спектакль показали Александру Лукашенко.

Сегодня пришедшим зрителям (билет купила и журналистка "КП") постановку отрекомендовала сотрудница гардероба. «Семь месяцев мы этого ждали! Мы смотрели, нам понравилось», - радостно сообщила она.

Начало. Фото: Раиса ЮДИНА

Главная роль досталась студентке второго курса Университета культуры и искусств Анастасии Воронковой. Девушка хорошо поет, что было заметно с первых же сцен спектакля. В принципе, все актрисы, претендующие на роль Павлинки в Купаловском, должны взять без фальши соль второй октавы. Так повелось с 1944 года, когда Павлинка впервые стала поющей в исполнении актрисы Раисы Кошельниковой, которая играла в первом составе легендарного спектакля. Вокальная партия изначально писалась под нее.

За несколько дней до премьеры спектакль увидел и одобрил Александр Лукашенко. Фото с сайта president.gov.by

Большинство задействованных в спектакле сегодня - новички на этой сцене. Но есть несколько узнаваемых актеров из старого актерского состава Купаловского, которого не стало после увольнения большей части труппы в августе 2020 года. Тогда артисты написали заявления после увольнения гендиректора театра Павла Латушко. Так, народный артист Беларуси и СССР 86-летний Геннадий Овсянников сыграл Пранцыся Пустаревича (родственник Степана Криницкого, отца Павлинки, который после ярмарки никак не может доехать домой). В роли его жены Агаты, как в недавние времена, - заслуженная артистка Беларуси Тамара Миронова.

Не первый раз играет роль Альжбеты, матери Павлинки Ольга Нефедова. Михаил Свито был, пожалуй, единственным из артистов молодого поколения, кто не уволился из труппы в августе. Сейчас он играет Адольфа Быковского.

В роли Степана Криницкого - Василий Сушицкий. Фото: Раиса ЮДИНА

Партер зрительного зала был практически весь заполнен. Большинство мест в бельэтаже и на балконах тоже заняты.

Партер заполнен. Фото: Раиса ЮДИНА

В театральном буфете можно отметить премьеру бокалом шампанского. Фото: Раиса ЮДИНА

Впрочем, купить билет в день премьеры было несложно. Да и новую версию «Павлинки» в марте покажут еще восемь раз. А 3 марта, в день премьеры, работал и буфет. Занять в нем свободный столик - не проблема.

В галерее портретов сейчас - действующие артисты или те, кто давно играл на сцене Купаловского. Фото: Раиса ЮДИНА

СПРАВКА «КП»

«Павлинке» - старейшему спектаклю Купаловского – более 75 лет. Он был не просто визитной карточкой театра. Так, пару лет назад постановку по пьесе Янки Купалы признали национальной историко-культурной ценностью. В разные годы «Павлинку» играли выдающиеся актрисы, каждая из которых внесла что-то особенное в образ героини: Раиса Кошельникова, Алла Долгая, Зоя Белохвостик, Юлия Шпилевская, Катерина Алейникова, Марта Голубева…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Многие ушедшие в августе из театра артисты театра объединились в труппу "Купалаўцы". Сейчас она регулярно показывает онлайн свои постановки. Постоянно доступны "Тутэйшыя" - последняя премьера, которую труппа готовила в родных стенах, но показала офлайн уже после ухода из Купаловского и всего однажды. Теперь эта запись доступна всем. Среди прочих стоят в мартовском онлайн-репертуаре "Войцэк" и спектакль "Я" - это новая реинкарнация недавней постановки "Першы" Романа Подаляко на камерной сцене театра.

Посмотреть эти и другие работы "Купалаўцаў" можно на их Youtube-канале.