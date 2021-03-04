«Чугунные кресты отливали на трактороремонтном заводе»: в Закозели началась реставрация уникальной усыпальницы Ожешко

В Закозели началась реконструкция усыпальницы Ожешко. Фото: Оксана БРОВАЧ

Прошлую зиму роскошная неоготическая часовня-усыпальница рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского раойна могла не пережить. В крыше зияла дыра, одна из башен обвалилась – памятник разрушался прямо на глазах и находился в аварийном состоянии. В конце 2019-го районные власти поскребли по сусекам и нашли кое-какие средства на то, чтобы разгрузить своды и организовать хотя бы временное укрытие на часовне. Казалось, что это мертвому припарка – но все же архитектурная готическая жемчужина Беларуси дожила до реставрации.

Шпили покрыли медью. Фото: www.instagram.com/zakozelorzeszko/

Сейчас памятник одет в леса. И на часовне появилась крыша! Точь-в-точь такая же, какой она была во времена Ожешко. Она покрыта медью толщиной 0,6 см, как это было в оригинале. Провалы заложили кирпичом той же эпохи, стропильную систему спроектировали тоже в духе архитектора Францишека Ящольда, который построил это здание в 1849 году. Шпили тое той же высоты, что и были.

Так каплица будет выглядеть в 2024 году. Проект "Брестреставрацияпроект". Фото: Оксана БРОВАЧ

– Из крестов, установленных на шпилях, сохранились все, кроме одного. Его из чугуна отливал наш трактороремонтный завод в Дрогичине. Его вес – 215 килограммов! На других крестах были повреждены некоторые элементы, их тоже восстанавливали. Центральный крест – оригинальный. Мы думали, что он был утерян, но во время работ нашли его на крыше – и установили на место. Хотя у проектировщиков даже не было представления, каким он был. Вот так повезло! – рассказывает «Комсомолке» методист по охране историко-культурных ценностей Дрогичинского райисполкома Людмила Веремейчик.

Часовня в лесах в феврале 2021. Фото: Оксана БРОВАЧ

Закозелью давно интересовались различные польские фонды и организации, но в итоге районные власти сотрудничают с Фондом помощи полякам на Востоке. В частности, этот фонд оказал спонсорскую помощь для закупки меди на покрытие крыши.

Вот так получилось. Фото: www.instagram.com/zakozelorzeszko/

– В остальном надеемся на свои средства. У нас запланированы 300 тысяч рублей из районного бюджета в рамках программы «Культура Беларуси», и также мы подали заявку на фонд президента по поддержке культуры и искусства. Получим ли мы оттуда помощь и когда – пока не знаем. Мы планируем сделать фасад и провести археологические работы, а потом восстановить уникальную лепнину внутри, - заключает Людмила Веремейчик.

Чугунный крест, отлитый по образцу того, что был на каплице.

Проект реставрации выполнила «Брестреставрацияпроект», все работы выполняют тоже отечественные специалисты. По плану работы должны закончиться в 2024 году, если не будет перебоев с финансированием.

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