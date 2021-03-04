Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

«Чугунные кресты отливали на трактороремонтном заводе»: в Закозели началась реставрация уникальной усыпальницы Ожешко

Обещают, что новодела не будет – и пока получается выдерживать дух старины
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
КомментироватьОставить комментарий
В Закозели началась реконструкция усыпальницы Ожешко.

В Закозели началась реконструкция усыпальницы Ожешко.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Прошлую зиму роскошная неоготическая часовня-усыпальница рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского раойна могла не пережить. В крыше зияла дыра, одна из башен обвалилась – памятник разрушался прямо на глазах и находился в аварийном состоянии. В конце 2019-го районные власти поскребли по сусекам и нашли кое-какие средства на то, чтобы разгрузить своды и организовать хотя бы временное укрытие на часовне. Казалось, что это мертвому припарка – но все же архитектурная готическая жемчужина Беларуси дожила до реставрации.

Шпили покрыли медью. Фото: www.instagram.com/zakozelorzeszko/

Шпили покрыли медью. Фото: www.instagram.com/zakozelorzeszko/

Сейчас памятник одет в леса. И на часовне появилась крыша! Точь-в-точь такая же, какой она была во времена Ожешко. Она покрыта медью толщиной 0,6 см, как это было в оригинале. Провалы заложили кирпичом той же эпохи, стропильную систему спроектировали тоже в духе архитектора Францишека Ящольда, который построил это здание в 1849 году. Шпили тое той же высоты, что и были.

Так каплица будет выглядеть в 2024 году. Проект "Брестреставрацияпроект".

Так каплица будет выглядеть в 2024 году. Проект "Брестреставрацияпроект".

Фото: Оксана БРОВАЧ

– Из крестов, установленных на шпилях, сохранились все, кроме одного. Его из чугуна отливал наш трактороремонтный завод в Дрогичине. Его вес – 215 килограммов! На других крестах были повреждены некоторые элементы, их тоже восстанавливали. Центральный крест – оригинальный. Мы думали, что он был утерян, но во время работ нашли его на крыше – и установили на место. Хотя у проектировщиков даже не было представления, каким он был. Вот так повезло! – рассказывает «Комсомолке» методист по охране историко-культурных ценностей Дрогичинского райисполкома Людмила Веремейчик.

Часовня в лесах в феврале 2021.

Часовня в лесах в феврале 2021.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Закозелью давно интересовались различные польские фонды и организации, но в итоге районные власти сотрудничают с Фондом помощи полякам на Востоке. В частности, этот фонд оказал спонсорскую помощь для закупки меди на покрытие крыши.

Вот так получилось. Фото: www.instagram.com/zakozelorzeszko/

Вот так получилось. Фото: www.instagram.com/zakozelorzeszko/

– В остальном надеемся на свои средства. У нас запланированы 300 тысяч рублей из районного бюджета в рамках программы «Культура Беларуси», и также мы подали заявку на фонд президента по поддержке культуры и искусства. Получим ли мы оттуда помощь и когда – пока не знаем. Мы планируем сделать фасад и провести археологические работы, а потом восстановить уникальную лепнину внутри, - заключает Людмила Веремейчик.

Чугунный крест, отлитый по образцу того, что был на каплице.

Чугунный крест, отлитый по образцу того, что был на каплице.

Проект реставрации выполнила «Брестреставрацияпроект», все работы выполняют тоже отечественные специалисты. По плану работы должны закончиться в 2024 году, если не будет перебоев с финансированием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Художественные школы хотят там проводить занятия»: что будет в усадьбе Рейтанов в Грушевке

Про реконструкцию усадьбы Тадеуша Рейтана (читать далее)

Культура