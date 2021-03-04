В Бресте рассматривают резонансное «хороводное дело» с почти 50 фигурантами: первые 10 человек уже получили приговор

В Бресте судят участников хоровода на перекрестке Машерова и бульвара Шевченко 13 сентября. Фото: brestcity.com

В Бресте уже больше месяца рассматривают резонансное «хороводное дело». Речь идет о протестном марше 13 сентября 2020, который перекрыл один из самых оживленных перекрестков в центре города – проспекта Машерова с бульварами Шевченко и Космонавтов. В акции участвовало более тысячи человек. Часть из них водила на перекрестке хоровод – отсюда и народное название дела. Сам перекресток некоторые брестчане с тех пор в шутку называют Водометным. Тогда впервые в Беларуси, по словам замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича, милиция для разгона протестующих применила водомет.

Хоровод разгоняли водометом. Фото: МВД

Ранее Генпрокуратура сообщала о 50 фигурантах этого дела, и расследование еще продолжается. Рано утром 26 февраля милиция пришла с обыском к редактору популярного новостного портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику. Судя по всему, следствие заинтересовано в фото и видео-материалах событий 13 сентября. Их приобщают к делу и показывают в суде как доказательство вины.

– Все было корректно. Изъяли телефон, компьютер, пару старых жестких дисков. Обыск был связан с «хороводным делом», сказано в постановлении СК, – комментировал «Комсомолке» редактор.

Хоровод с камеры видеонаблюдения.

«ЭТО БЫЛ КАРНАВАЛ»

Уголовное дело возбуждено по статье 342 – организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

«Действуя в группе с иными лицами, которые на проезжей части громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладоши, умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и препятствовали нормальной работе транспорта, предприятий и организаций», – так звучит обвинение, которое зачитывают в суде государственные обвинители.

По-простому говоря, людей судят за то, что они вышли на перекресток, чем помешали работе общественного и личного транспорта. Также из-за них сбился график работы расположенных поблизости торговых объектов. Простой троллейбусов составил более 29 часов, автобусов – более 5 часов. Ущерб троллейбусному парку оценили в 619 рублей 55 копеек, автобусному – в 40 рублей 37 копеек. Маршрутные такси ехали в объезд, киоски закрылись раньше времени, а ресторан KFC не работал 37 минут.

– Была очень позитивная и праздничная обстановка. Похоже на карнавал! Мы шли, смеялись, разговаривали, кто-то что-то кричал, была музыка. Было здорово. Когда начался хоровод, я присоединился. Умысла что-то злое сделать у меня не было. В ладоши хлопал, потому что было весело. Я бы не выходил на перекресток, если бы там не происходило что-то интересное, – так один из обвиняемых описывал события 13 сентября в суде.

НАКАЗАНИЕ – ДО ДВУХ ЛЕТ «ХИМИИ»

Первые 10 человек 25 февраля уже выслушали приговор суда Ленинского района Бреста. Всех признали виновными. Ярошук Святослав и учительница Марина Глазова, которую на момент расследования признавали политзаключенной, получили по 1,5 года ограничения свободы без направления в учреждение («домашняя химия»). Евгений Колпачик, Виктор Денисенко, Алексей Якубук, Виталий Литвин, Николай Федоренко направлены судом на обычную «химию» - в исправительное учреждение открытого типа на 1,5 года. Максим Жаров и Вадим Воронович получили по 2 года «химии». Студентка Марина Сирецан – год «домашней химии».

Участников обвиняют в блокировании работы общественного транспорта. Фото: СК

Вторая группа из 10 человек еще ожидает приговора. Гособвинение запросило реальные сроки. Для Виталия Брюха и Дмитрия Абрамука прокуроры предлагают наказание в виде 2 лет «химии», для Алексея Барановского, Дмитрия Кочурко и Владимира Талатынника – 1,5 лет «химии». Алексею Артецкому грозит 1,5 года колонии общего режима, Дмитрию Буневичу – 1 год и 8 месяцев колонии общего режима. Геннадия Мисюту гособвинение предлагает наказать 1,5 годами «домашней химии». Еще двум обвиняемым – Валентине Жуковской и Сергею Наливко – предложения по наказанию озвучат позже. Приговор огласят 15 марта.

Тем временем на подходе уже третья десятка обвиняемых. Среди них – 63-летняя активистка Елена Гнаук. За время протестов ее задерживали более 10 раз и несколько раз давали штрафы и сутки.

КСТАТИ

Одновременно с «хороводным делом» в Бресте слушается и дело о массовых беспорядках 9-10 августа. В нем тоже около полусотни обвиняемых. Первые 10 человек выслушают приговор уже 10 марта. Среди нх есть двое несовершеннолетних. Это Денис Хозей и Сергей Гацкевич. Для них прокурор запросил по 3 года воспитательной колонии. Для остальных – от 3,5 до 4,5 лет заключения в колонии усиленного режима. Одну из обвиняемых – Виталию Бондаренко – объявляли в розыск, поскольку она не явилась на суд, хотя была под подпиской о невыезде. Ее задержали на границе.

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