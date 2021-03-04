Первый электродом в Минске на 550 квартир сдадут уже весной 2021-го: спросили, сколько жильцы заплатят за свет

Специалисты уверены - за электродомами, как и за электромобилями, будущее. Фото: Влад КОМЯКОВ

Первый в Минске электродом расположится в квартале улиц Папанина – Щорса – Грушевская и будет введен в эксплуатацию во втором квартале нынешнего года. Дом большой, рассчитан на 550 квартир.

- Для целей отопления, приготовления пищи, горячего водоснаджения в этом доме будет использоваться электроэнергия, - рассказал заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин. – Возле электродома будет построена и отдельно стоящая электрокотельная.

Электродом будет не единственным. Под Минском, в Мащулищах, вот-вот сдадут еще один такой дом на электричестве. В Минской области с учетом ввода в эксплуатацию БелАЭС градостроители проектируют электродома в новых микрорайонах.

- С нашей точки зрения, как строителей, именно электродома выгодны и для жителей, и для экономики страны, - подчеркнул замначальника главного управления строительства и жилищной политики – начальник управления жилищной политики Минархитектуры и строительства Александр Авраменко. - В части эксплуатации жилья электродом исключает протечки и аварии на сетях, которые питают дом теплом. Сократятся длинные пути передачи энергии, например, от ТЭЦ к жилому дому. Для этого прорабатываются разные варианты: котельная у дома, которая работает на электричестве, бойлеры в квартирах или в подвале дома, которые будут нагревать воду в том числе для нужд отопления, может быть и «сухое» отопление, которое будет идти от конвектора. Вариантов много.

Правда, сколько будут платить жильцы за электроэнергию, которая в жировке потянет львиную долю расходов, пока просчитывается.