Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 марта 2021 года: Болгария порадовала, а ученые выяснили влияние ковида на сердце и что инфицирование может быть «вечным»

Число новых случаев снижается, заявили в Минздраве Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В некоторых странах уже объявили о начале третьей волны пандемии, а в Беларуси, судя по официальной статистике, пока спокойно и стабильно. Все те же 9 смертей за сутки, а прирост новых случаев - 1 тыс. 174 новых случая. Таким образом, по последним данным Минздрава, опубликованным 4 марта, общее число положительных тестов в Беларуси составило 291 тыс. 621, из них выписанных из больниц - 282 тыс. 039 пациентов, а умерли, по официальным данным, 2011 человек с коронавирусом.

Минздрав: число новых случаев снижается

В то же время в Минздраве заявили, что в республике уменьшается число случаев среднетяжелого и тяжелого течения COVID-19. Ситуацию по стране там называют приблизительно равномерной, снижается число выявленных случаев заболевания. Учреждения здравоохранения возвращаются к своей нормальной работе.

Беларусь обновила красный список стран

Интересно, что в Минздраве обновили карантинный список стран: три добавили, четыре исключили. Речь идет о странах, по прибытии из которых в Беларусь необходимо соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Например, вновь потребуется сидеть на карантине по приезде из Финляндии, Кубы и Малайзии. Однако при этом из карантинного списка исключаются Азербайджан, Исландия, Киргизия и Морокко.

Появился список лабораторий для системы «Путешествую без Сovid-19»

Вот еще новости для путешественников: в Беларуси опубликован список лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест на коронавирус для включения в систему «Путешествую без Сovid-19». Это приложение, которое позволяет избежать бумажной волокиты при пересечении границ государств - членов ЕАЭС, так как результаты тестирования будут храниться в единой системе. Список лабораторий можно узнать по ссылке >

Болгария приглашает белорусов на курорты

Кстати, хорошая новость! Болгария откроет курорты для белорусов, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. Об этом рассказал посол этой страны в Беларуси. Сейчас идет аккредитация, в том числе, белорусских турагентств, которые будут работать с болгарскими компаниями. Нынешняя эпидемическая ситуация позволяет белорусам отправиться на болгарское побережье. Граждане Беларуси могут приехать на курорты как по шенгенской визе, так и по национальной визе Болгарии, которая тоже стоит 35 евро.

Коронавирус коварен для сердца

Что нового рассказали медики: стало известно, как COVID-19 влияет на сердце и в чем его особое коварство. Дело в том, что механизм повреждения сердца COVID-19 совершенно иной, чем у других вирусных инфекций, которые тоже способны наносить урон этому органу. Особое коварство ковида в том, что проблемы с сердцем могут возникнуть в отдаленной перспективе у людей, которые перенесли заболевание даже в легкой форме, отметили исследователи.

Появились случаи «вечного» инфицирования коронавирусом

Кроме того, врачи рассказали о случаях «вечного» инфицирования коронавирусом. Это значит, что специалисты нашли в организмах некоторых пациентов следы SARS-CoV-2, которые сохранялись более шести месяцев. Причем это наблюдалось о молодых людей: одного парня, а также у мальчика и девочки дошкольного возраста. Длительное присутствие ковида в организме пациентов с ослабленной иммунной системой приводит к тому, что он начинает мутировать: появляются новые штаммы, способные уклоняться от иммунных ответов.

Очередной миф о масках развеян

Что еще важно знать: развеян популярный миф о масках с помощью эксперимента. Исследователи взяли 50 добровольцев, которые надели маски. Ученые замерили у них пульс и уровень кислорода и углекислого газа в крови в состоянии покоя, а также во время быстрой ходьбы. Затем они сравнили эти показатели и выяснили, что кислородного голодания или чрезмерного количества углекислого газа в крови не было ни у одного из участников исследования. Выходит, тело способно в полной мере получать кислород при ношении маски.

Ковид любит вторую группу крови

И напоследок: стало известно, люди, с какой группой крови больше восприимчивы к COVID-19. Коронавирус «продемонстрировал высокое предпочтение к антигенам второй группы крови», которые расположены на клетках эпителия дыхательных путей. Хотя при это не было выявлено сильного отличия по степени связывания вируса с эритроцитами разных групп крови. Но уверенно строить выводы о том, что обладатели второй группы крови более других людей склонны к заражению коронавирусом, еще преждевременно. Необходимо дальнейшие расширенные исследования, предупреждают ученые.

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