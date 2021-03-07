«После пожара ездили за 8 километров кормить коз, котов и собак»: пенсионеры оказались на улице, но им выделили дом и со всей страны люди везли вещи

Когда дом загорелся, Ольга Викторовна кормила козлят. Ее муж, Александр Степанович, повел в баню соседа с инвалидностью Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дом семьи Игнатенко в деревне Низголово Бешенковичского района вспыхнул днем 23 января. Предположительно, загорелось одеяло, огонь перебросился на деревянные стены, потолок, крышу. Сейчас хозяйка дома 64-летняя Ольга Игнатенко со смехом советует покупать советскую мебель: огонь пощадил только старую тумбочку - некоторые документы в ней остались целы, хоть и закопчены.

Сгоревший дом действительно стоит поодаль от немногочисленных хат деревни Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Стала набирать МЧС – не помню номер!»

Когда дом загорелся, Ольга Викторовна кормила козлят. Ее муж, Александр Степанович, повел в баню соседа с инвалидностью.

- Я пошла в ночной рубашке, халатике - погода неплохая. Захожу потом в дом – полно дыма. Пока вынесла на улицу одеяло, загорелась вешалка с одеждой. Чувствую, нехорошо дышать, вышла на улицу. Стала набирать МЧС – не помню номер! Стала, выдохнула и набрала 102: «Мы горим!». Через минут 10 приехали пожарные, потом «скорая». Мы поехали к подруге на 4 дня, потом в другое место еще на 4 дня – так и скитались какое-то время.

Предположительно, загорелось одеяло, огонь перебросился на деревянные стены, потолок, крышу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У Ольги Викторовны и Александра Степановича двое детей: дочь живет в Витебске, сын – в Украине. Забрать к себе родителей они не смогли, но помогли финансово.

Через две недели сельсовет предоставил погорельцам дом в 8 км от Низголово – в агрогородке Бочейково. Внешне симпатичный - кирпичный, с голубым фронтоном, но полностью не отапливается. По рассказам Ольги, в доме паровое отопление, но прошлые хозяева не слили воду из труб. Чтобы восстановить систему, нужно заменить трубы. Это можно сделать, только когда на улице потеплеет. Семья ждет помощи местных служб.

Кухня - пока единственная отапливаемая комната в доме Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Хочу, чтобы этот дом привели в божеский вид, розеточки поставили, вода должна быть здесь.

Пока разговариваем, Ольга Викторовна помешивает гороховый суп из брикетика. Обед готовится на настольной электроплите. Дверь на кухню закрыта и для плотности занавешена шерстяным одеялом. Пока это единственная теплая комната в доме. Здесь хозяева и готовят, и едят, и спят.

Если кровать не занята, на одеялах греются коты, которых перевезли с пепелища. Вокруг – еще не разобранные коробки с посудой, продуктами и другими вещами, что собрали погорельцам. В углу над газовым баллоном сушатся полотенца. Ольга Викторовна сидит в куртке, шапке и войлочных сапогах, надетых на теплые шерстяные носки. Из соседней комнаты раздаются громкие стуки – Александр Степанович с помощниками собирает шкаф.

Женщина называет себя хроническим оптимистом, вот и о пожаре рассказывает спокойно и с юмором.

- Красиво горел, ярко! Дом почти новый был, 90 лет всего. Мы прожили там 11 лет. Ушли туда, как в скит, когда сын умер. Не хотелось, чтобы люди ходили, соболезновали, ныли – мне это не нужно. Жили там, никого не трогали, почти ни с кем не общались. Сейчас, видимо, пришло время собирать камни.

Александр Степанович переживал из-за пожара чуть больше жены Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Степанович пожар переносил тяжелее.

- Если бы не я, он бы уже вешался, травился, пьянствовал – не знаю... А я говорю: спокойно, Шурик, все будет хорошо. А иначе как? А иначе будет все плохо. У меня хронический оптимизм, хронический сарказм. Сплошная хронь! Так и выживаем – на энтузиазме.

«Говорят, мол, я спалила дом, чтобы обновить гардероб»

Сгоревший дом действительно стоит поодаль от немногочисленных хат деревни. Вокруг – полусгоревшая мебель: кровать, наверное, та самая почти нетронутая тумбочка, книги с обожженными страницами: две Библии, литература о растениях. Под навесом – заготовленная для коз солома, у сарая висят самодельные метлы и веники для бани. В рядок выстроены грабли и лопаты. Повсюду на снегу – следы собачьих лап.

В деревне Низголово осталось всего несколько жилых домов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В сарае еще недавно жили коза и шестеро козлят – сейчас Ольга Викторовна и Александр Степанович забрали их к себе, а так мужчина каждый день ездил на велосипеде за 8 км покормить коз, котов и собак.

- Животных у нас нет, это наши дети, - поправляет Ольга Викторовна. – 5 котов, 5 собак. Помню, зимой идешь на работу – у дома коробка стоит, а там собака. Подкидывали нам каждый февраль.

Всех своих питомцев хозяева перевезли в новый дом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В новый дом пенсионеры переехали практически с пустыми руками. Семья живет на пенсию Ольги Викторовны. Александр Степанович ее не получает – по их словам, не хватило трудового стажа.

- Я позвонила журналистам витебской газеты, рассказала о ситуации. Журналистка дала телефон Сергея Ковгана (руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» – Ред.). Сережа сказал, что они занимаются поиском людей, но согласился и нам помочь. И вот стали звонить, писать незнакомые люди – оказалось, что столько людей добрых вокруг! Такой бум, надрыв – я не ожидала.

Пока это единственная теплая комната в доме. Здесь хозяева и готовят, и едят, и спят. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первым на помощь приехал молодой человек из Минска, вспоминает собеседница.

- Позвонил: «Можно к вам приеду после работы?». Да, приезжай, пожалуйста! Рассказал, что работает программистом, есть жена и двое деток. А снег тогда был, гололед, я переживала, как он назад-то. Спросил, что нам нужно из продуктов, говорю: «Ну, раз настаиваете, то креветок, икры, устриц». – «Понятно: крупы, сахар, чай». Потом девочка ехала из Новолукомля в гости к папе и заехала к нам - привезла коврик, вещи, продукты. Потом приехали волонтеры «Ангела», привезли целую машину - мебель, подушки, одеяла. Кухонные принадлежности еще не разбирала: кастрюли, ложки-вилки. А одежды! Мне за 4 жизни не сносить это все. Часть я уже отдала тем, кому больше нужно.

Вещи для погорельцев собирали и в Минске, и в Витебске, и в других городах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые звонят дочери, мол, твоя бабушка звезда интернета - тут ей прут машинами, мешками выгружают. Говорят, я спалила дом специально, чтобы обновить гардероб. Другие же, что я слишком счастливо выгляжу, улыбаюсь постоянно. Может человек будет идти навстречу, а ему еще хуже, чем мне. Посмотрит на меня – и умрет сразу, если я буду с недовольным лицом. А так он увидит, что я улыбаюсь, и подумает: у нее все нормально, может, и у меня все будет хорошо.

«Везли вещи на машине с прицепом»

Вещи для семьи Игнатенко собрали за неделю. Помогали и минчане, и люди из пригорода, и местные – из Бешенковичей, Витебска.

- Мы сделали таблицу, где расписали все, что нужно людям на первое время, и разместили ее в наших соцсетях, - рассказывает Юлия Ковган, администратор по работе со СМИ отряда «Ангел». - По опыту сбору подарков в детские дома знали: может быть 100 зубных щеток и ни одной пасты. Поэтому, как только вещь привозили, из списка ее вычеркивали.

Сейчас Ольга Викторовна и Александр Степанович живут в агрогородке Бочейково Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В списке не только одежда-обувь и одеяла, но и зеркало, кресло, тазы и ведра, швабры и совки.

Здесь и продукты, и вещи, и мебель для семьи Игнатенко. Фото: архив ПСО "Ангел"

- Мы планировали, что сбор будет длиться две недели. Но в итоге закрыли его за одну. Поучаствовало около 50 человек. Знаю, какие-то вещи привозили семье и волонтеры из Витебска – телевизор, кровать с матрасом. Мы в списке не указывали микроволновку, плойку, фен, но люди передали и эти вещи. А еще – наборы для вышивания, вязания, цветочки, горшочки. Посудой семья Игнатенко обещала поделиться с местными жителями. Везли все это на машине с прицепом – хозяйка не ожидала, даже расплакалась…

В "Ангеле" планировали, что сбор будет длиться две недели. Но в итоге закрыли его за одну. Фото: архив ПСО "Ангел"

…Историей Ольги и Александра Игнатенко и отзывчивостью белорусов впечатлены не все. Мужчина, который живет недалеко от Низголово и приходит сюда к другу, говорит:

- 12 собак держали! Они что, ели их? Ну, коз у них много было. Зачем? Огород не пашут, ничего не делают. Лучше напишите про деревню! Вот, как мы живем тут: коней нет, нечем огород перепахать, поля не все засеяны. Школа была, клуб, мастерская – все позакрывали, скоро и магазин закроют - будет автолавка ездить. Я не могу дерево возле дома на дрова срубить – штраф.

Продавщица в магазине Бочейково тоже считает, что в деревне много проблем: маленькая зарплата, пьянство местных, недостаток рабочих рук.

Светлана работает продавцов в магазине агрогородка. Женщина тоже считает, что в деревне много проблем: маленькая зарплата, пьянство местных, недостаток рабочих рук Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Но у меня целый склеп картошки, поэтому не страдаю. Сало есть, молоко есть, рыба плавает. Нам в деревне не страшно. Кто хочет работать – пожалуйста.

Михаил, который зашел в магазин, не так оптимистичен. Раньше он работал в Минске, три года назад вернулся на родину.

- Раньше у нас было 4 колхоза, сейчас один. Посмотрите – во всех соседних деревнях по три дома осталось. Люди уезжают. А кто остался? Доярки, но и они зарабатывают немного даже летом. Аптеки нет, за наличкой надо в Бешенковичи за 20 км, больница стала, как дом престарелых. Если что серьезное – надо в Бешенковичи ехать, если рожать – на Витебск. Но в основном у нас хоронят, а не рожают... Хотелось бы что-то красивое вам рассказать, но что есть...