Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 марта 2021 года: окончание пандемии, Беларусь в «зеленом» списке Украины, отличие коронавирусной пневмонии от классической

Коронавирус: пока не время расслабляться Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Во многих странах, в том числе в Беларуси, с тревогой ждут возможной третьей волны коронавируса. А пока, по официальным данным Минздрава республики на 5 марта, ситуация относительно стабильна: 1 тыс. 482 зараженных за сутки, общее число заболевших за все время пандемии уже составляет 293 тыс. 103 инфицированных. Из них выписаны 283 тыс. 508 человек. Официально, число умерших составило 2 тыс. 20 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, а за сутки - снова 9 человек с подтвержденным ковидом.

Когда закончится пандемия и что будет после нее

Третья волна, говорят, неизбежна, а когда вообще закончится пандемия коронавируса? Во Всемирной организации здравоохранения сделали прогноз: этого можно ожидать в 2022 году. Такое заявление сделал руководитель европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге. Однако, по его словам, завершение пандемии не означает исчезновения вируса. Эксперт напомнил о важности правильного снятия ограничительных мер: это нужно делать постепенно, а не быстро, иначе ситуация повторится.

ВОЗ не хочет публиковать отчет о происхождении коронавируса

Кстати, эксперты ВОЗ отказываются публиковать предварительный отчет о происхождении и источниках распространения COVID-19 по итогам поездки в Ухань. Ученые объяснили, почему настаивают на проведении нового расследования: в ходе поездки они не получили достаточного доступа к осматриваемым объектам. Поэтому эксперты не могут ручаться за точность выводов об источнике распространения ковида и говорить о том, выведен ли вызвавший пандемию коронавирус искусственно. Члены миссии отметили, что половина совместной группы состояла из граждан Китая, чья научная независимость «может быть ограничена».

Теперь можно без ПЦР: Беларусь - в «зеленом» списке Украины

Хорошая новость: Украина 5 марта снова вернула Беларусь в «зеленый» список. Это значит, что белорусы снова могут въезжать в страну и даже без предоставления ПЦР-теста. Кроме того, не потребуется и 14-дневная самоизоляция по прибытию. Однако одно «но» все же остается. Согласно требованиям Минздрава Украины даже граждане, прибывающие из «зеленых» стран, должны иметь медстраховку, которая, в случае заболевания, полностью покроет траты на лечения от коронавируса. Медицинская страховка должна быть выдана украинской страховой компанией или зарубежной, но имеющей представительство в Украине.

Что происходит с легкими при ковиде?

Важная информация: при коронавирусном поражении легких изменения на снимках могут сохраняться месяцами. Об этом «КП» рассказал врач-пульмонолог, Со специалистам поговорили о том, чем коронавирусная пневмония отличается от классической, можно ли ею переболеть незаметно и какие могут быть последствия. Классическую (нековидную) пневмонию в большинстве случаев вызывают бактерии - пневмококки, стафилококки, гемофильная палочка, а также атипичные внутриклеточные микроорганизмы. Но, как оказалось, возбудителем пневмонии могут быть и некоторые вирусы. С вирусной пневмонией мы впервые очень тесно столкнулись, например, во время пандемии свиного гриппа в 2009 - 2010 годах. Но при гриппозной пневмонии к основному возбудителю заболевания в очень ранние сроки практически всегда присоединяется и бактериальный агент, который постоянно присутствует в дыхательных путях, и это усугубляет поражение легких, утяжеляет течение пневмонии.

Все о вакцинации: отвечаем на вопросы пациентов

Напомним 5 важных вопросов о прививках от коронавируса. В апреле 2021 года ожидается вакцинация всех желающих. «КП» выяснила, готовы ли поликлиники, кто в очереди на вакцинацию после медработников, кому прививка обойдется бесплатно и какие осложнения возможны. Пациенты волнуются: сначала говорили, что будут прививать российской вакциной «Спутник», а теперь предлагают какой-то «ГамКОВИД-Вак».

Медики объяснили: у лекарственных препаратов есть несколько названий: химическое непатентованное (оно точно описывает состав препарата, но слишком сложно для обычных потребителей), международное непатентованное название, принятое для использования во всем мире для удобства идентификации препарата (его пишут в рецептах) и патентованное коммерческое (торговая марка, которая известна широкому потребителю). Например, такие непатентованные международные названия как дротаверин и силденафил в миру известны как «Но-шпа» и «Виагра». И если на вопрос, какой вакциной вас могут привить в поликлинике, врач скажет: «ГамКОВИД-Вак» - знайте, что это патентованное название вакцины «Спутник V».

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