«На электронную почту пишут: «Ваша школа заминирована»: педагоги из Гомеля о ночных выездах на работу из-за ложных сообщений о минировании

В Гомеле - череда лжеминирований школ. Фото: vk.com/gomelchp

Очередные ложные сообщения о минировании школ поступили утром 9 марта в витебские учреждения образования. А работникам гомельских школ повезло еще меньше - там снова «заминировали» несколько школ вечером 8 марта. А ведь большинство директоров и завучей - женщины. Некоторым пришлось оставить семейный очаг и ехать в школы.

- Мы не понимаем, что происходит. Эти «минирования» не прекращаются, - сказала представитель администрации одной из гомельских школ корреспонденту «КП».

Череда ложных сообщений об опасности в городе продолжается с 28 февраля. Угрозы поступали в ряд школ и гимназий Гомеля, причем в некоторые - уже по несколько раз. Последние случаи произошли перед выходными - до утра педагогам пришлось сидеть в школе. И вот снова тревога - 8 марта.

Группам разминирования приходится обследовать помещения. Фото: скриншот видео УВД Витебского облисполкома

- На электронные адреса, указанные на сайтах, приходят письма на русском языке примерно такого содержания: «Добрый день, беспокоит такой-то (никнейм). Ваша школа заминирована». Каждый раз называется разное количество якобы заминированных мест. Потом какое-то непонятное требование: если в течение определенного времени вы не сообщите в СМИ - потом идет ссылка на соцсеть, какие-то цифры, то «под завалами найдете море детских трупов». С одной стороны, понимаешь, что это абсурд, с другой стороны - такие фразы очень пугают, - рассказывает «КП» педагог.

В Гомеле - череда лжеминирований школ. Фото: vk.com/gomelchp

Письма приходят с разных зарубежных IP-адресов чаще всего по вечерам, когда в школах уже никого нет, кроме сторожа.

- Наверное, секретарям приходят оповещения о новом письме в ящике, и они сообщают об этом. В школы вызывают администрацию. Мы открываем все кабинеты и ждем саперов. Они, в принципе, обследуют здание быстро, но потом работники органов заполняют свою документацию - это длится долго, - продолжает учитель.

Последний раз ее буквально подняли с постели и вызвали в школу. Домой она вернулась только к утру.

- Некоторым приходится сидеть вечером и ночью в школе по 10 часов - пока завершат все процедуры. Это очень изматывает, ведь назавтра - снова на работу, - волнуется педагог.

Официально сообщалось о том, что по фактам лжеминирований школ в Гомеле возбудили уголовные дела по статье 340 УК «Заведомо ложное сообщение об опасности».

В Управлении образования Гомельского горисполкома пока не комментируют ситуацию: в приемной отвечают, что руководителя и его зама нет на месте, либо они заняты. В Главном управлении образования облисполкома говорят, что пока не владеют полной информацией. И отмечают, что во время проверок в школы должны вызывать директоров.

Напомним, в феврале поступали сообщения о минировании четырех гимназий и школы в Минске, также взрывное устройство пришлось искать в школе в Жодино.