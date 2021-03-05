«Гоняют ли продавцов тюльпанов, зависит от главы МВД. Лучше всего было при Караеве»: узнали, откуда приезжают цветы к 8 марта, цены на них и доход торговцев

До праздника еще пару дней, но подготовка идет полным ходом
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
8 марта сегодня многие воспринимают по-разному: кто-то «праздник по гендерному принципу» не воспринимает , кто-то придерживается традиций и женский день отмечает с размахом в кругу коллег и друзей. А для кого-то 8 марта - просто символическое начало весны.
Есть еще одна категория – те, кто к празднику в начале марта начинает готовиться в конце октября-начале января. Это продавцы тюльпанов - настоящих символов марта - которые свой живой товар готовят, как выясняется, очень загодя.
«Комсомолка» прошлась по Минску - прицениться к цветам и проникнуться настроением яркого весеннего праздника
Тысячи, тысячи цветов
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«ВСТАЛА В ЧЕТЫРЕ УТРА – ЭТО ТАКИЕ ДНИ, КОТОРЫЕ ГОД КОРМЯТ»
Столичная Каменная горка – район масштабный, а вот торговля цветами в 10 утра 5 марта масштабной не показалась: продавцы есть, почти все торгуют тюльпанами, а вот покупатели в большинстве своем проходят мимо.
- Нет, покупают активно, в полвосьмого – в восемь утра тут очереди выстраивались, мужчины брали цветы десятками - женщин-коллег поздравлять, - рассказывает улыбчивая девушка-продавец.
Знакомимся: Галина приехала из Пинского района, у ее семьи - крестьянское фермерское хозяйство. Выращивают, по ее словам, «все по сезону».
- Сегодня встала в четыре утра, тюльпаны – дело такое: пару дней перед 8 марта, как говорится, весь год кормят. Берите цветочек – 2,5 рубля штучка.
Маркетинг как он есть: ни убавить, ни прибавить
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- А эта торговля - со столов в подземном переходе – она вообще легальна?
- Абсолютно легальна, налог заплачен, разрешение на торговлю есть.
- Сколько налог, если не секрет?
- 75 рублей, это за все - до 8 марта - дни. Подъемная сумма. Но конечно, не только на тюльпанах зарабатываем. Это сейчас - тюльпаны, потом начинаем заниматься петуниями, потом - огурцы начнутся. И так - по кругу. Только вы меня не фотографируйте, хорошо? Я и так наговорила вам лишнее.
Не поняв, что именно «лишнее» наговорила Галина, идем дальше по подземному переходу.
Масштабы некоторых покупок впечатляют
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Рядом с Галиной торгует Анатолий – мимозой.
- Почем веточка?
- От двух до пяти рублей, по-разному.
- А откуда эта красота?
- Грузия, привозят оттуда, но здесь как: я вот купил ящик оптом – их продают, не открывая, – а какой там товар узнаешь только потом. Иногда хорошие веточки, иногда - так себе, не угадаешь.
- Почем мимоза? – спрашивает проходящий мимо мужчина представительского вида в синем пальто.
- От пяти до десяти рублей, - Анатолий неожиданно повышает ставки. - Выбирайте, пожалуйста.
Мужчина выбирает минуты три, затем молча достает кошелек – тридцать рублей появляются в руках Анатолия (и быстро исчезают в бездонных карманах его куртки). Покупатель получает три достаточно пышных ветки мимозы и уходит.
- Хорошее у вас ценообразование: то от двух до пяти рублей, то от пяти до десяти, - говорю я.
- Психология. Каждому покупателю - своя цена. Это ж понимать надо, - с хитрым прищуром говорит мужчина.
Выбор есть. На любой вкус
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«ДАВАЙТЕ Я ВСЮ ПРАВДУ РАССКАЖУ: РАЗРЕШЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЮ РОЗНЬ»
Выходим из перехода – морозный (минус 4 градуса) воздух приятно бодрит. На улице торговля идет чуть более активно. Здесь продавцы цветов стоят около своих машин - у всех без исключения номера брестского региона.
Виктория и Андрей приехали из Березовского района Брестской области.
Виктория и Андрей приехали из Березовского района Брестской области
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Молодая пара весьма общительна.
- В этот сезон мы высадили пятьдесят тысяч цветов, вот, стоим, торгуем. Налог заплатили - около 50 рублей. Работать будем несколько дней, а вот на сам праздничный день- на 8 марта - сделаем перерыв: всех денег не заработаешь, - говорит Виктория.
Андрей, смотря в пол, согласно и молча кивает.
Рядом продают тюльпаны двое парней. «Костя и Леха» - представились они.
У всех продавцов одна цена - 2,5 рубля
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Берите. Берите, два с половиной рубля за бутончик. А вообще… Я вам сейчас расскажу всю правду, - интригует Константин. – Разрешения на торговлю выдаются, налог оплачивается, все документы и у нас в порядке. Но разрешенные места - это не точки у метро или около крупных торговых центров. У меня разрешение - через три квартала отсюда, - эмоционально рассказывает молодой человек, указывая рукой куда-то вглубь микрорайона. - Там проходимость - три человека в час, какая там торговля? Поэтому мы стоим здесь, у метро, если вдруг кто-то решит проверить документы - они у нас как бы в порядке, но если по закону, то нет, - смеется Костя.
Налог уплачен, торговля легальна, но есть нюанс
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- А вообще, у меня своя теплица, три гектара земли. Занимаюсь еще и голубикой. Кто хочет заработать - тот заработает. Но надо понимать: чтобы начать зарабатывать, нужна теплица. Со старта нужно вложить около 12 тысяч долларов – это отопление, водоснабжение, свет. А дальше - работать. Работать. Вырастил - продай. Я торгую не первый год, и, к слову, изменения здесь вижу. Когда министром внутренних дел был Шуневич – нас, продавцов, от метро гоняли так, что работать было невозможно: только разложишься, сразу приходят и вынужден сворачиваться. Потом был Караев. И вот он сказал, - я точно знаю, - утверждает Костя, - «тюльпанщиков не трогать на восьмое марта». И мы работали - как короли. Сейчас вот новый министр, не помню, как зовут, вот и посмотрим, как при нем будет.
- А вообще, знаете, как было написано на кольце Соломона: «…и это пройдет», - неожиданно философски заканчивает Константин. - Работать надо, работать.
И все-таки - весна!
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«У МЕНЯ БЫЛО ПОСАЖЕНО СТО ТЫСЯЧ ТЮЛЬПАНОВ. И ДА, Я - НЕБЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Решаем сменить локацию - едем на вокзал: здесь в переходе торговля цветами активна в любой день – а уж ближе к 8 марта – особенно.
Что бросается в глаза и здесь, и на Каменке - продавцов мимозы можно пересчитать на пальцах двух рук.
- Дело в том, что в Абхазии в период, когда зацветает мимоза, выпал снег - это бывает раз в пятьдесят лет, выпал снег. Поэтому с мимозой в этом году - не разгуляешься, - рассказала нам Ирина, которая торгует ароматными веточками (от 7 до 15 рублей).
Мимозы - немного. Говорят, причина - аномальная погода в Абхазии
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
По соседству с ней работает Александр. Товар у него традиционные тюльпаны . И цена тоже традиционная - два рубля пятьдесят копеек.
- У нас семейный бизнес в Пинске. Теплицы. В этом году - сто тысяч саженцев. Луковица продается за евро - поэтому, если в прошлом году один тюльпан продавали за полтора – два рубля, то в этом году - два с половиной. Дешевле не найдете. Это совершенно точно. Не то, чтобы продавцы договорились между собой, хотя и это тоже, но… курс евро. Он же вырос. Поэтому и цветок подорожал, - проводит краткий экономический ликбез Александр.
Предприниматели говорят, что самое главное в их бизнесе - "работать и работать"
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Сложно не согласится с логикой, но сто тысяч цветов. Как их продать?
- Оптовики берут. Цветы высаживаешь в конце осени, потом – уход, тепло, свет, микроклимат. Самая работа – самый ее пик – начинается с 20 февраля: тюльпаны срезаем день и ночь, работаем круглые сутки, нанимаем людей, - говорит Александр. – Срезал, положил в хранилище, там тоже надо соблюдать условия: от одного до пяти градусов тепла. А перед самой продажей - цветы ставят в раствор селитры. Кто-то на шесть часов, кто-то - на всю ночь. И тогда они принимают товарный вид. Становятся крепкими, стоят ух как! - обобщает продавец, поднимая кулак к верху. - Так вот из ста тысяч - почти все забирают оптовики, закупочная цена – рубль двадцать копеек. Мы с братом, родственниками оставляем себе по полторы тысячи цветов - ими и торгуем здесь. Вообще, это – адский труд, - Александр показывает свои рабочие руки, - Но вообще, сто тысяч цветов, пусть даже 10% будет брака, - цены я вам назвал - это достойный заработок. Я - небедный человек, но все что есть – заработал.