«Гоняют ли продавцов тюльпанов, зависит от главы МВД. Лучше всего было при Караеве»: узнали, откуда приезжают цветы к 8 марта, цены на них и доход торговцев

До праздника еще пару дней, но подготовка идет полным ходом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

8 марта сегодня многие воспринимают по-разному: кто-то «праздник по гендерному принципу» не воспринимает , кто-то придерживается традиций и женский день отмечает с размахом в кругу коллег и друзей. А для кого-то 8 марта - просто символическое начало весны.

Есть еще одна категория – те, кто к празднику в начале марта начинает готовиться в конце октября-начале января. Это продавцы тюльпанов - настоящих символов марта - которые свой живой товар готовят, как выясняется, очень загодя.

«Комсомолка» прошлась по Минску - прицениться к цветам и проникнуться настроением яркого весеннего праздника

Тысячи, тысячи цветов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ВСТАЛА В ЧЕТЫРЕ УТРА – ЭТО ТАКИЕ ДНИ, КОТОРЫЕ ГОД КОРМЯТ»

Столичная Каменная горка – район масштабный, а вот торговля цветами в 10 утра 5 марта масштабной не показалась: продавцы есть, почти все торгуют тюльпанами, а вот покупатели в большинстве своем проходят мимо.

- Нет, покупают активно, в полвосьмого – в восемь утра тут очереди выстраивались, мужчины брали цветы десятками - женщин-коллег поздравлять, - рассказывает улыбчивая девушка-продавец.

Знакомимся: Галина приехала из Пинского района, у ее семьи - крестьянское фермерское хозяйство. Выращивают, по ее словам, «все по сезону».

- Сегодня встала в четыре утра, тюльпаны – дело такое: пару дней перед 8 марта, как говорится, весь год кормят. Берите цветочек – 2,5 рубля штучка.

Маркетинг как он есть: ни убавить, ни прибавить Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А эта торговля - со столов в подземном переходе – она вообще легальна?

- Абсолютно легальна, налог заплачен, разрешение на торговлю есть.

- Сколько налог, если не секрет?

- 75 рублей, это за все - до 8 марта - дни. Подъемная сумма. Но конечно, не только на тюльпанах зарабатываем. Это сейчас - тюльпаны, потом начинаем заниматься петуниями, потом - огурцы начнутся. И так - по кругу. Только вы меня не фотографируйте, хорошо? Я и так наговорила вам лишнее.

Не поняв, что именно «лишнее» наговорила Галина, идем дальше по подземному переходу.

Масштабы некоторых покупок впечатляют Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом с Галиной торгует Анатолий – мимозой.

- Почем веточка?

- От двух до пяти рублей, по-разному.

- А откуда эта красота?

- Грузия, привозят оттуда, но здесь как: я вот купил ящик оптом – их продают, не открывая, – а какой там товар узнаешь только потом. Иногда хорошие веточки, иногда - так себе, не угадаешь.

- Почем мимоза? – спрашивает проходящий мимо мужчина представительского вида в синем пальто.

- От пяти до десяти рублей, - Анатолий неожиданно повышает ставки. - Выбирайте, пожалуйста.

Мужчина выбирает минуты три, затем молча достает кошелек – тридцать рублей появляются в руках Анатолия (и быстро исчезают в бездонных карманах его куртки). Покупатель получает три достаточно пышных ветки мимозы и уходит.

- Хорошее у вас ценообразование: то от двух до пяти рублей, то от пяти до десяти, - говорю я.

- Психология. Каждому покупателю - своя цена. Это ж понимать надо, - с хитрым прищуром говорит мужчина.

Выбор есть. На любой вкус Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ДАВАЙТЕ Я ВСЮ ПРАВДУ РАССКАЖУ: РАЗРЕШЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЮ РОЗНЬ»

Выходим из перехода – морозный (минус 4 градуса) воздух приятно бодрит. На улице торговля идет чуть более активно. Здесь продавцы цветов стоят около своих машин - у всех без исключения номера брестского региона.

Виктория и Андрей приехали из Березовского района Брестской области.

Виктория и Андрей приехали из Березовского района Брестской области Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Молодая пара весьма общительна.

- В этот сезон мы высадили пятьдесят тысяч цветов, вот, стоим, торгуем. Налог заплатили - около 50 рублей. Работать будем несколько дней, а вот на сам праздничный день- на 8 марта - сделаем перерыв: всех денег не заработаешь, - говорит Виктория.

Андрей, смотря в пол, согласно и молча кивает.

Рядом продают тюльпаны двое парней. «Костя и Леха» - представились они.

У всех продавцов одна цена - 2,5 рубля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Берите. Берите, два с половиной рубля за бутончик. А вообще… Я вам сейчас расскажу всю правду, - интригует Константин. – Разрешения на торговлю выдаются, налог оплачивается, все документы и у нас в порядке. Но разрешенные места - это не точки у метро или около крупных торговых центров. У меня разрешение - через три квартала отсюда, - эмоционально рассказывает молодой человек, указывая рукой куда-то вглубь микрорайона. - Там проходимость - три человека в час, какая там торговля? Поэтому мы стоим здесь, у метро, если вдруг кто-то решит проверить документы - они у нас как бы в порядке, но если по закону, то нет, - смеется Костя.

Налог уплачен, торговля легальна, но есть нюанс Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А вообще, у меня своя теплица, три гектара земли. Занимаюсь еще и голубикой. Кто хочет заработать - тот заработает. Но надо понимать: чтобы начать зарабатывать, нужна теплица. Со старта нужно вложить около 12 тысяч долларов – это отопление, водоснабжение, свет. А дальше - работать. Работать. Вырастил - продай. Я торгую не первый год, и, к слову, изменения здесь вижу. Когда министром внутренних дел был Шуневич – нас, продавцов, от метро гоняли так, что работать было невозможно: только разложишься, сразу приходят и вынужден сворачиваться. Потом был Караев. И вот он сказал, - я точно знаю, - утверждает Костя, - «тюльпанщиков не трогать на восьмое марта». И мы работали - как короли. Сейчас вот новый министр, не помню, как зовут, вот и посмотрим, как при нем будет.

- А вообще, знаете, как было написано на кольце Соломона: «…и это пройдет», - неожиданно философски заканчивает Константин. - Работать надо, работать.

И все-таки - весна! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«У МЕНЯ БЫЛО ПОСАЖЕНО СТО ТЫСЯЧ ТЮЛЬПАНОВ. И ДА, Я - НЕБЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Решаем сменить локацию - едем на вокзал: здесь в переходе торговля цветами активна в любой день – а уж ближе к 8 марта – особенно.

Что бросается в глаза и здесь, и на Каменке - продавцов мимозы можно пересчитать на пальцах двух рук.

- Дело в том, что в Абхазии в период, когда зацветает мимоза, выпал снег - это бывает раз в пятьдесят лет, выпал снег. Поэтому с мимозой в этом году - не разгуляешься, - рассказала нам Ирина, которая торгует ароматными веточками (от 7 до 15 рублей).

Мимозы - немного. Говорят, причина - аномальная погода в Абхазии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По соседству с ней работает Александр. Товар у него традиционные тюльпаны . И цена тоже традиционная - два рубля пятьдесят копеек.

- У нас семейный бизнес в Пинске. Теплицы. В этом году - сто тысяч саженцев. Луковица продается за евро - поэтому, если в прошлом году один тюльпан продавали за полтора – два рубля, то в этом году - два с половиной. Дешевле не найдете. Это совершенно точно. Не то, чтобы продавцы договорились между собой, хотя и это тоже, но… курс евро. Он же вырос. Поэтому и цветок подорожал, - проводит краткий экономический ликбез Александр.

Предприниматели говорят, что самое главное в их бизнесе - "работать и работать" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сложно не согласится с логикой, но сто тысяч цветов. Как их продать?

- Оптовики берут. Цветы высаживаешь в конце осени, потом – уход, тепло, свет, микроклимат. Самая работа – самый ее пик – начинается с 20 февраля: тюльпаны срезаем день и ночь, работаем круглые сутки, нанимаем людей, - говорит Александр. – Срезал, положил в хранилище, там тоже надо соблюдать условия: от одного до пяти градусов тепла. А перед самой продажей - цветы ставят в раствор селитры. Кто-то на шесть часов, кто-то - на всю ночь. И тогда они принимают товарный вид. Становятся крепкими, стоят ух как! - обобщает продавец, поднимая кулак к верху. - Так вот из ста тысяч - почти все забирают оптовики, закупочная цена – рубль двадцать копеек. Мы с братом, родственниками оставляем себе по полторы тысячи цветов - ими и торгуем здесь. Вообще, это – адский труд, - Александр показывает свои рабочие руки, - Но вообще, сто тысяч цветов, пусть даже 10% будет брака, - цены я вам назвал - это достойный заработок. Я - небедный человек, но все что есть – заработал.