Выгодно при 100% возмещении затрат: почему только в 19 домах Беларуси за термошубу и счетчики на батареях готовы платить 10 лет по $8-10 в месяц

Специалисты связывают небольшие цифры паритетных работ с низким возмещением населением затрат. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Чуть более года назад, в декабре 2019-го, вступил в силу указ президента №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Одна из его фишек: тепловая модернизация жилых домов, построенных до 1996 года и потребляющих в два раза больше тепла, чем новостройки, может проходить на паритетных основах. То есть 50% стоимости оплатит бюджет, 50% - собственники жилья. Напомним, до 2016 года утепление стен домов так называемой «шубой» входило в перечень работ, которые выполняли при капремонте.

Когда указ только вступал в силу, коммунальники просчитывали во сколько обойдется семье из типовой 48-метровой двушки желание жить в тепле и не переплачивать за перетопку. На тот момент озвучивалась сумма в 17-23 рубля в месяц в течение 10 лет (а то и 15 для семей с низкими доходами). В декабре 2019 доллар стоил примерно 2,1 рубля, а значит, стоимость всех услуг по модернизации (а это не только «шуба» на дом, но и реконструкция системы отопления, установка на батареи терморегулирующих головок, поквартирных приборов учета тепла для дистанционного съема показаний) обошлась бы семье за 10 лет примерно в $1200. Планировалась, что за годы рассрочки заявленный ежемесячный платеж не будет индексироваться и меняться.

За год работы указа согласие на проведение тепловой модернизации на паритетных началах дали жильцы 19 домов. Четыре таких дома в Брестской области, по 3 – в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях, 2 дома в Минске и 1 - в Витебске.

- После проведения тепловой модернизации такие дома будут потреблять примерно на 40% тепловой энергии меньше, естественно жильцы меньше будут платить и за коммунальные услуги, - подчеркнул в беседе с корреспондентом «Комсомолки» замдиректора Департамента по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь Леонид Полещук. - Для того, чтобы участвовать в этой программе, жильцам надо иметь желание, провести общее собрание со специалистами ЖЭСа или товарищества собственников и определиться с перечнем энергоэффективных мероприятий: обшить дом «шубой», утеплить кровлю с доведением уровня сопротивления теплопередаче наружных ограждающий конструкций до нормативного, поставить индивидуальные (поквартирные) счетчики тепла и регуляторы тепла на каждую батарею в квартире и т.д. Полный перечень утвержден правительством. При этом решение считает принятым и обязательным для исполнения, если на общем собрании за него проголосовали 2/3 собственников.

Следующий шаг – обращение в местный исполнительный и распорядительный орган, который с учетом общего собрания собственников принимает решение о реализации энергоэффективных мероприятий. Потом собственники заключают с райисполкомом или горисполкомом договор и уполномоченной организацией на конкурентной основе определяется подрядчик, далее проводятся работы, дом приобретает не только новый вид, но и новую начинку. После этого в течение 10 лет каждый месяц жильцы оплачивают уже сделанные работы. Но законодательством предусмотрено, что 50% стоимости работ берут на себя жильцы и 50% - государство.

Тепловую модернизацию по такой схеме уже прошел один дом в Дрибине. Три дома в Сморгони в этом году будут закончены. Всемирный банк в Могилевской и Гродненской областях содействует этому проекту».

- Леонид Леонидович, программа тепловой модернизации проводится только во время капремонта?

- Обязательной привязки к капитальному ремонту многоквартирных жилых домов не предусмотрено. При проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома до оформления задания на проектирование заказчик на общем собрании предлагает собственникам участвовать в проведении энергоэффективных мероприятий. При наличии принятого на общем собрании решения о проведении энергоэффективных мероприятий они совмещаются с капремонтом. Единственное преимущество, при этом, что такие многоквартирные жилые дома в первоочередном порядке включаются в текущие графики реализации, формируемые заказчиками ежегодно до 25 января.

- Почему люди пока не очень охотно включаются в эту программу? Если учесть, что ежегодно в Минске капитально ремонтируются около 250 многоквартирных жилых домов, то 2 дома, которые заявили о желании своими деньгами поучаствовать в утеплении, – это пока капля в море…

- При существующей на данный момент доле возмещения населением затрат на производство тепловой энергии (немногим более 20%) население не заинтересовано в реализации энергоэффективных мероприятий в многоквартирных жилых домах с участием собственных средств.

Опыт соседней Литвы показывает, что только при полном уровне возмещения населением экономически обоснованных затрат на производство тепловой энергии вложение средств в термомодернизацию жилья для населения становится очень выгодным и они охотно дают свое согласие на проведение энергоэффективных мероприятий.