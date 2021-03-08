Стефания Станюта никогда не носила брюки, а Ольга Корбут одевалась за границей: дизайнер комментирует наряды белорусских модниц XX века

В коллаже использованы фото kupalauski.by, bolshoibelarus.by, zhkm.by, Юрия ИВАНОВА

Начало XX века: Алоиза Пашкевич

Белорусская поэтесса Алоиза Пашкевич, более известная под псевдонимом Цётка, не была иконой стиля – ее больше занимала общественная деятельность, и в историю она вошла не только как автор двух поэтических сборников и книг для детей, но и как один из организаторов и руководителей Белорусской социалистической громады.

Ее муж Степонас Кайрис, будущий вице-премьер провозглашенной в 1918 году Литовской Республики, писал в своих воспоминаниях, что Цётка за работой буквально забывала поесть, а также особо не заботилась об одежде: «Ей всё шло». Интересные воспоминания о манере поэтессы одеваться оставила в своих воспоминаниях «Сцежкі жыцця» Павлина Меделка: «Одевалась Цётка всегда в простенькое черное платье и такой же черный жакетик».

Хотя на одном из фото Алоиза Пашкевич запечатлена в более нарядном платье с отделкой и в шляпе – видимо, к этой фотосессии поэтесса готовилась специально.

Алоизе Пашкевич, по словам ее мужа, было все к лицу. Фото: wikipedia.org

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

- Мода на рубеже веков характеризуется стилем модерн. В обиход входят понятия «городской костюм», «одежда для выхода в свет», «домашнее платье». В моде высокие жесткие воротники, тугие талии, широкополые шляпы, прически в стиле девушек Гибсона. Элегантность была позволительна только представительницам обеспеченной части общества, так как услуги ателье и модисток были довольно дороги (Цётка выросла в шляхетской семье, и могла себе позволить наряд, сшитый на заказ. Авт.). Женщины более низких социальных слоев, не желая отставать от модных тенденций, шили себе наряды сами, используя более дешевые подручные материалы и отделки.

20 - 30-е: Стефания Станюта

Легенда белорусской сцены, всю жизнь посвятившая театру Янки Купалы, после окончания в Минске женской правительственной гимназии в начале 20-х годов уехала в Москву – учиться в Белорусской драматической студии при МХАТ. И по моде того времени носила кепи, шарф и стек в руке. И когда появлялись лишние деньги, то тратила их на обновки. Во время учебы в студии она вышла замуж за однокурсника Василия Роговенко, и вспоминала, что директор студии выдал им с мужем по случаю бракосочетания по 10 рублей каждому, и свой червонец она потратила на замшевые туфли-лодочки и фильдеперсовые чулки.

Коллеги Станюты по театру не помнят Стефанию Михайловну в брюках – актриса считала, что женщина должна быть женственна. Сама она в интервью «Комсомолке» в 2000 году, незадолго до смерти, рассказывала:

- Мы всегда жили бедно, очень нуждались. Помню, я выманила у мамы старенькую льняную простыню, чуть ли уже не просвечивающуюся от старости, а подружка скроила мне платье. Я все думала, как мне сделать платье, чтобы было заметно, что это все-таки платье, как мне его разукрасить. Взяла каштановый лист, изучила. Взяла бумагу, нарисовала карандашом листки. Потом через кальку перевела рисунок на простыню и плотной зеленой ниткой вперед иголкой - я не умела ни вязать, ни вышивать - вышила. Такое было желание одеться поинтереснее! Главное - чтобы необычно было. Вышила я листки, прожилочки на каждом сделала. Посмотрела - ничего, но что-то очень тонко, незаметно. Я тогда беру акварель у отца, кисточку и между прожилками зеленой красивой краской разукрашиваю. Вижу: о, это хорошо! До первой стирки, правда. Но стирала, отглаживала и наново опять краской рисовала. Не боялась и не стеснялась.

Стефания Станюта в 1920-е. Фото: sadalskij.livejournal.com

Актриса говорила, что у нее всегда было огромное желание одеться хорошо, но не преклоняться перед модой, а как-то по-своему ощущать гармонию.

- Было время, я плащ сделала из папиных холстов - из сурового полотна и рядна. Пристала к отцу, чтобы по низу плаща он выполнил рисунок такой, как на слуцком поясе. Сделали мы такую кайму разноцветными узорами. Все масляными красками. На воротнике матросского типа тоже узор сделали. И вы знаете, в Москве мне с этим плащом проходу не давали. «Это набивное? Где вы покупали?» А после того как я его постирала и проутюжила, так вообще стало все как будто фабричное.

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

- 20 - 30-е годы - это время перемен, период восстановления после Первой мировой войны, развития кинематографа и джаза, что безусловно сказалось на моде. В СССР это был период борьбы женщин за равенство с мужчинами. Поэтому в моде четкие линии, костюмы в мужском стиле. Замысловатые прически остались в прошлом, им на смену пришли ровные четкие линии, короткие эмансипированные стрижки, заимствованная из мужского гардероба одежда. Отличительная особенность этого периода - головные уборы, береты, повязки, фетровые шляпки-клош, имеющие форму колокола. И как компенсация сухого и лаконичного стиля - огромное разнообразие украшений, декорирования головных уборов перьями, стразами, лентами.

40 - 50-е: Лариса Александровская

Оперная дива Лариса Александровская была на пару лет старше Стефании Станюты, так что в 1920-е тоже придерживалась стиля модерн.

В 1920-е Лариса Александровская придерживалась стиля модерн. Фото: bolshoibelarus.by

В 1933 году в Минске был открыт Театр оперы и балета – оперой «Кармен», главную партию исполняла Александровская. В 1940 году она стала первой в республике народной артисткой СССР, спустя десять лет - первой женщиной-режиссером театра (поставила 14 опер, «Аида» в ее постановке оставалась в репертуаре до 2008 года). А еще Александровская стала моделью для одной из центральных скульптур на фасаде минского Дворца профсоюзов – скульптуры крестьянки.

Племянница Ларисы Александровской искусствовед Ариадна Ладыгина написала книгу о ней: «Лариса Помпеевна Александровская. Документально-театральный роман». И в ней вспоминала: свои наряды артистка шила сама, но выглядеть умела так, что преображала собой любое помещение, где появлялась.

Лариса Александровская свои наряды шила сама. Фото: bolshoibelarus.by

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

- Сложный военный и послевоенный период. Но даже в это время женщины стремились оставаться красивыми и восхищать и вдохновлять мужчин, после войны они старались максимально отойти от образа «солдата в юбке» и стать большее женственными. Имея большое желание нравиться и не имея средств для воплощения модных идей, женщины обходились собственной находчивостью. В 50-ые на авансцену модного мира вышел Кристиан Диор, а значит на смену военному стилю медленно, но верно пришли женственность и элегантность.

60 - 70-е: Нина Снежкова

Бывший заместитель председателя Совмина БССР Нина Снежкова в 70-ые была единственной женщиной в белорусском правительстве. Она отвечала за здравоохранение, образование и культуру, ее называли «белорусской Фурцевой». Причем в плане нарядов Снежкова старалась не отставать – как и у Фурцевой, ее слабостью были костюмы. В то время уже громко заявила о себе молодой белорусский дизайнер Инна Булгакова - в 1967 году ее коллекция с этническими рукодельными узорами произвела фурор на Международном фестивале мод в Москве и на Всемирной выставке в Японии, а в 70-ые ее клиентами стали «Песняры» и «Верасы». Но модельер занималась не только высокой и сценической модой - для Нины Снежковой она рисовала фасоны деловых костюмов.

Валентина Терешкова (слева) и Нина Снежкова. Как и все чиновницы, она предпочитала костюмы. Фото: zhkm.by

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

- Это был период, когда в обществе культивировался образ женщины-труженицы. Всеобщее равенство подчеркивала и одежда - однообразные пиджаки и платья, скудность форм и цвета, прическа в стиле «бабетта». Перестроить легкую промышленность было сложно, поэтому советская власть пропагандировала скромность и отказ от излишеств.

70 - 80-е: Ольга Корбут

Легендарная гимнастка Ольга Корбут в 70-е была едва ли не популярнее артисток кино и звезд эстрады. О ней самой сняли фильм «Чудо с косичками» – после триумфального выступления на Олимпиале-72 в Мюнхене, где 17-летняя спортсменка завоевала три золотые и одну серебряную медаль. Ее пригласили в турне по США, признали спортсменкой года в Штатах и Великобритании. Фирменная петля Ольги Корбут вошла в историю спортивной гимнастики как один из самых трудных и рискованных элементов, сейчас он запрещен из высокой травмоопасности.

В 21 год, завоевав еще одно олимпийское золото, Корбут ушла из большого спорта, а спустя два года вышла замуж за звезду белорусской эстрады - солиста ансамбля «Песняры» Леонида Борткевича. Имея возможность часто бывать за границей, Ольге не приходилось задумываться о том, как «достать» дефицитные в 80-ые модные наряды – она могла покупать их чемоданами. Но, судя по фото тех лет, не особо умела вещи миксовать.

У Ольги Корбут не было проблем с нарядами - она их привозила из-за границы. Фото: Юрия ИВАНОВ

КОММЕНТАРИЙ ДИЗАЙНЕРА

- Это было время без доминирующих трендов, но с абсолютным буйством стилей, цветов и форм. Все старались подчеркнуть свою индивидуальность. А в эпоху тотального дефицита и отсутствия материалов, проявляя находчивость и навыки шитья, женщины создавали свои образы, отслеживая тенденции в модных журналах и кино.

ДОСЬЕ «КП»

Светлана ТОДОРСКАЯ – одна из самых именитых белорусских дизайнеров, соосновательница и креативный директор ателье по пошиву эксклюзивных изделий (бренд Svetlana Todorskaya). В профессии более 20 лет. Делает ставку на индивидуальность. Отличительная черта одежды бренда - ручной декор, сложнейшая вышивка и аппликации. Создает вещи в единичных экземплярах. В числе постоянных клиентов дизайнера – Светлана Алексиевич, Искуи Абалян.