«Один из лучших матчей сезона»: минское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф в овертайме уступило СКА

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Серия плей-офф Кубка Гагарина, в которой соперничают минское «Динамо» и питерский СКА, переехала в столицу Беларуси. В двух первых матчах, которые прошли в Санкт-Петербурге, дважды победу одерживали «армейцы» (4:2, 6:4). Игры проходили в упорной борьбе, питерцы брали верх за счет более опытного и искушенного состава. У «зубров» раскрылся 19-летний Илья Усов, который в двух матчах набрал 3 (1+2) результативных балла. Напомним, серия проходит до четырех побед одной команды.

Динамо Минск – СКА – 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 – 04:54 Швец-Роговой (Ожиганов, Галимов)

0:2 – 29:56 Галимов (Стремвалль, Швец-Роговой)

1:2 – 33:46 Протас (Принс, Менелл)

2:2 – 39:21 Варфоломеев (Менелл, Принс), ГБ

2:3 – 46:28 Ожиганов (Бурдасов, Кузьменко), ГБ

3:3 – 55:24 Шинкевич (Протас, Соловьев)

3:4 – 78:41 Вей (Марченко, Подколзин), ГБ2.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы правильно сказали, что у них большие ресурсы. Они могут пригласить высококвалифицированных хоккеистов с опытом игры на высочайшем уровне, - говорил главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт перед игрой. – СКА – сильный оппонент. Но это хороший вызов для нас, возможность протестировать свои силы, шанс показать себя в матчах против одной из лучших команд в лиге. Это особенно важно для молодых хоккеистов. Первые два матча были энергозатратными для обеих команд. Ведь мы навязывали сопернику свою игру. С уверенностью нет проблем, все ребята заряжены и мотивированы. Предыдущие матчи были равными, но у нас были индивидуальные ошибки, в том числе ментального плана. Это привело к пропущенным шайбам. Буду просить ребят учесть это и впредь не допускать такие промашки. Нам нужно побеждать и сравнивать счет в серии.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начало матча ударно провели гости, уже на 5-й минуте забросил Артем Швец-Роговой. В средине второго периода счет удволил Эмиль Галимов. Динамовцы вновь показали характер и смогли сравнять счет благодаря голевым броскам Павла Варфоломеев и Алексея Протаса. В третьем периоде команды еще раз обменялись голами (у СКА забросил Игорь Ожиганов, у «Динамо» - Илья Шинкевич). И игра перешла в овертайм.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обе команды имели моменты, чтобы забросить. Все решилось на 79-й минуте, когда гости реализовали численной большинство: пять полевых игроков СКА играли против троих «зубров». Ранее судьи без внимания оставили эпизоды, когда зрители считали, что удаления заслуживали гости…

— Мне обидно за наших парней, потому что они были достойны обыграть СКА в третьем поединке этой серии, — сказал Крэйг Вудкрофт на послематчевой пресс-конференции. — Конечно, вся команда расстроена из-за поражения в овертайме. Я бы многое хотел сказать, но не буду этого делать! Уверен, что все всё видели. Теперь нам нужно отдохнуть, проанализировать ошибки и подготовиться к следующему матчу. Ведь мы хотим вернуться в борьбу в этой серии!

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На после матчевой пресс-конференции нападающему Франсису Паре сказали, что, возможно, это был один из лучших матчей «Динамо» по качеству игры. Он согласился:

- Соглашусь с вами, сегодня была одна из лучших игр. Особенно чувствовалось это благодаря поддержке наших болельщиков. Приятно играть при такой поддержке: тебя гонит вперёд бурлящая эмоциями арена. Да, был тяжелый матч, на льду была настоящая война, все были. И игра определенно удалась.

Следующий матч серии состоится 8 марта на «Минск-Арене», начало в 17:00.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

мКХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала Западной конференции. "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) Фото: Святослав ЗОРКИЙ