Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 марта 2021 года: одни не верят вакцине, другие делают две прививки, а ВОЗ говорит об «иммунных паспортах» для путешествий

ВОЗ высказывает опасения насчет того, что в мире может "сорваться" вакцинация, причем не только от коронавируса. Фото: Надежда БУТОВИЧ

За сутки коронавирусом в мире заразились еще 425 тысяч человек, это средний показатель последнего периода. Всего же по официальным данным ВОЗ общее число заболевших «ковидом» более 116,89 миллиона человек. Скончались во время пандемии более 2,59 миллиона пациентов.

В Беларуси также продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 1329 пациентов, скончались еще 9 человек. За все время пандемии число заразившихся составило 294 тысячи 432, а умерших - 2029 человек.

- За прошедшие сутки выписан из учреждений здравоохранения 1531 пациент, - прокомментировали в Минздраве и положительную статистику.

Люди не доверяют ни вакцинам, ни правительству

В то же время самым острым вопросом по борьбе с коронавирусом, как в Беларуси, так и в мире остается тема вакцинации. Однако с прививками от «ковида» на начало весны 2021-го года все сложно. В ВОЗ констатируют - по всему миру отмечается кризис доверия к вакцинации от коронавируса, цитирует БелТА представителя ВОЗ в России.

По словам Мелиты Вуйнович, сейчас повсеместно нарастает кризис доверия между населением и государством.

- Мы этим очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации, - почеркнула она.

Говоря именно о вакцинации от коронавируса, представитель ВОЗ заметила, снижать недоверие у население можно будет, если будут публичные примеры того, как прививаются врачи и политики.

Пока одни не хотят прививаться, другие ставят себе «лишние» вакцины

Но есть и другая сторона, пока одни не хотят прививаться от коронавируса от слова совсем - другие готовы ставить себе и по две, и по три прививки. Ученые подчеркивают - в этом нет необходимости. И заявляют, что под вопросом даже и вторая прививка от «ковида», мол, даже чтобы ставить вторые комплекты прививок, необходимо следить за текущей динамикой здоровья вакцинированных граждан, не говоря о третьих.

С опаской эксперты говорят и о возможной вакцинации от коронавируса детей, беременных, людей с сопутствующими заболеваниями (онкологическими или аутоиммунными - Прим.). Все же информации и исследований по вакцинации пока не так много, как хотелось бы.

Иммунный ответ на вакцинацию - это не то же, что тест на антитела

Также в ВОЗ прокомментировали возможные «иммунные паспорта» для путешествий во время коронавируса, пишет ТАСС. Такой проект, по заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕК собирается представить уже в марте 2021-го года. «Иммунные паспорта» будут представлять собой единый сертификаты о вакцинации от коронавируса, и в Евросоюзе очень хотят ввести их сделать повсеместными еще к лету.

Но в ВОЗ сертификаты о вакцинации все-таки пока не рекомендуют вводить для путешественников, и вот почему.

- Всемирная организация здравоохранения на данном этапе не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта» с данными о проведенной вакцинации от коронавируса. Так как сейчас еще есть много элементов, которые необходимо учесть. Мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ на вакцинацию, скорее всего, будет сложнее, чем просто определение антител к коронавирусу, - подчеркнула Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России.

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