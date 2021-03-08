«Подарил жене машину!»: узнали, что дарят и получают Солодуха, Абалян, Крыжановский и другие звезды 8 марта 2021

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Международному женскому дню больше 100 лет, а последние 55 лет этот день в СССР и в Беларуси - официально праздничный и нерабочий. Свой идеологический подтекст он давно утратил, но традиция поздравлять любимых женщин с праздником весны по-прежнему сильна.

«Комсомолка» решила поинтересоваться, принято ли дарить в этот день подарки в артистической и писательской среде.

- А как же! Обязательно поздравляю своих девочек, - рассказал нам Александр Солодуха. - Правда, последние несколько лет 8 марта я весь в пахоте, как и в Новый год. В этом году у меня шестидневный марафон - с 3 по 8 марта: 5 сольников и 1 телевизионный концерт. Ваш звонок застал меня по пути из Жодино, «БелАЗ» купил сольник. Дома я появлюсь ночью с 8-го на 9-е. С цветами, конечно, но без подарка - мы договорились, что Наташа сама что-то купит себе в подарок от меня. Она понимает, что я пашу и мне не до подарков, меня 8 марта разрывает страна. Я добытчик. Моя задача - добывать, приносить в дом, Наташина - содержать дом в чистоте и порядке и за дочкой смотреть.

Александр Солодуха в этом году выбор подарка оставил за женой. Фото: Фейсбук

- Помнится, вы раньше поромантичнее были, на 8 марта подарили жене машину?

- Да, в 2013 году. Старую «Ладу Калину» вывезли со двора под видом ремонта, а на ее место ребята пригнали «Хёндай Акцент» прямо из салона. 18 тысяч долларов стоила. Утром Наташа думала, что «Ладу» отремонтировали, и вдруг заметила, что машина новая, без номеров. Конечно, была очень рада. А в 2019-м я подарил ей «Ниссан Кашкай».

Другой известный артист, юморист Евгений Крыжановский, 8 марта всегда ждет с ужасом. А все потому что поздравить ему надо целый женский батальон. Артист пять раз женился, но своих бывших жен он никогда не называет бывшими и отмечает с ними все праздники.

- Вот поэтому 8 марта - самый страшный для меня праздник, - смеется Крыжановский. - Только жены, дочери, тещи и свояченицы - это 11 человек. А с учетом банка, поликлиники, магазина, железнодорожных и авиакасс, налоговой - 34! Я купил всем билеты в кино. Стол они приготовили сами. Всем дал по денежке. Когда надо поздравить одну жену, то тут фантазия может играть ого-го! А когда женский батальон... Ох…

Евгению Крыжановскому предстоит поздравить целый женский батальон! Фото: Фейсбук

Неожиданный подарок в канун женского дня в этом году получила певица Искуи Абалян.

- Мой муж - человек практичный, поэтому я не ожидала от него какого-то романтического жеста, разве что цветы. А он накануне 8 марта долго с кем-то списывался и не захотел мне сказать, с кем. Я даже недовольно побурчала на этот счет, - рассказала Искуи. - Мне и в голову не могло прийти, что он ушел не по своим делам из дому, а приготовил мне сюрприз. Я занимаюсь какими-то обычными домашними делами, и тут заходит в дом… мой портрет! И вслед за ним довольный произведенным эффектом муж. Оказалось, он заказал мой портрет известному художнику Денису Евтихиеву. Портрет очень красивый получился! У нас в доме уже было две работы Дениса, этот портрет - третья. Такой приятный праздник вышел в этом году. Так чаще всего и бывает, когда ничего особого не ждешь.

Муж Искуи Абалян заказал этот портрет известному художнику Денису Евтихиеву.

Впрочем, есть и те, кто в Международный женский день реально ничего не ждет.

- Я не поздравляю жену с 8 марта вообще, - сообщил нам шоумен Денис Дудинский. - Ну, могу сказать: «С праздником!», а Катя в ответ: «Очень смешно...» Вот и все.

Искуи Абалян получила в подарок свой портрет, а вот ее друзья - Денис Дудинский с женой Катей Раецкой - 8 марта не признают праздником. Фото: Фейсбук

В писательских кругах, как выяснилось, к Международному женскому дню относятся как к семейному празднику.

- Мы все время собирались в этот день семейным кругом, - поделилась писательница Наталья Батракова. - Но в этом году не получится, муж приболел. Я вниманием с его стороны не обделена в любой день года, а уж 8 марта весь стол обычно заставлен тюльпанами. К этому празднику я всегда спокойно относилась, но в последние годы очень радуюсь за женщин, которые в этот день получают свою порцию внимания. Пусть даже это будет скромный букетик или один цветочек, но он точно порадует. Это просто приятный женский праздник, для меня в нем нет никакой идеологии.

Наталья Батракова в любую пору года не обделена вниманием и цветами. Фото: Фейсбук

Другая писательница, Евгения Пастернак, не получит 8 марта даже букета тюльпанов, но никаких обид, уверен ее муж Вадим, не будет - в их семье не чтят свято эту традицию.

Евгению Пастернак муж Вадим Поживилко оставил 8 марта без цветов, но она не в обиде. Фото: Фейсбук

- Мы решили уехать в этот день на дачу и там отметить праздник весны, - рассказал он. - Букета тюльпанов я с собой не прихватил, но не думаю, что жена обидится. Тем более, что вообще без цветов к празднику она не осталась - купила пару недель назад нарциссы, тюльпаны и гиацинты в таких маленьких горшочках, и нарциссы уже расцвели. А вообще, мы рады тому, что этот день - выходной.