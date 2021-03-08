Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 марта 2021 года: производство по 500 тысяч доз вакцины в Беларуси и первые многообещающие таблетки от COVID в США

В Беларуси начнут производство вакцины в промышленных объемах Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси за прошедшие сутки из больниц выписано больше пациентов, чем зарегистрировано новых случаев коронавируса, свидетельствует официальная статистика. В частности, выписаны 1 тысяча 448 человек, новых же случаев за минувшие 24 часа зарегистрировано 1 тысяча 79.

При этом статистика смертности сохраняется на одном уровне – за прошедшие сутки зарегистрированы девять смертей пациентов с выявленным COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тысячи 38 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За время пандемии в Беларуси выявили 295 тысяч 511 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 286 тысяч 484 человека с коронавирусом.

Минздрав анонсировал запуск промышленного производства вакцины

Тем временем заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко заявил, что в республике планируется начать производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в промышленных объемах в конце марта.

Будут выпускать по 500 тысяч доз каждый месяц. Первая партия (15 тысяч доз), которая выпущена 26 февраля, в настоящее время проходит экспертизу в России.

Сначала планируют насыть вакциной местный рынок, затем – поставлять в другие страны.

Кризис доверия к вакцинации от COVID-19 во всем мире

Эксперты ВОЗ, в свою очередь, заявили о том, что во всем мире наблюдается кризис доверия к вакцинации от коронавируса. Специалисты организации призвали врачей и политиков делать прививки от COVID-19, чтобы вызвать доверие у населения к вакцинации. Если программа вакцинации от ковида провалится, это может катастрофически повлиять и на другие программы иммунизации, отметила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович,

По мнению представительницы ВОЗ, на доверие влияют четыре основных элемента. Во-первых, медики должны напрямую общаться с населением. Во-вторых, мнение людей о вакцинации формируется исходя из того, какую информацию преподносят ему источники. Также важную роль играет непосредственное окружение человека и пример властей, правительственных органов, медиков. Мелита Вуйнович считает, что население будет больше доверять вакцинации, если будет видеть своими глазами, что и врачи, и политики эту процедуру прошли.

Многообещающее экспериментальное лекарство от коронавируса

В США лекарство от коронавируса показало многообещающие результаты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обнадеживающие новости в борьбе с пандемией сообщили американские фармацевтические компании. Экспериментальный препарат от COVID-19 показал положительный результат во время предварительного исследования.

Средство создано компаниями Ridgeback Biotherapeutics LP и Merck и представляет собой таблетки. Это лекарство смогло серьезно ослабить симптомы коронавируса у добровольцев в течение пяти дней тестовых испытаний. Разработчики назвали эти результаты многообещающими.

Препарат пройдет дальнейшие исследования, и если впоследствии он будет давать положительный результат, то станет первым пероральным средством для лечения COVID-19. Его можно будет использовать для лечения дома.

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