Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 марта 2021 года: как протекают повторные случаи, сколько людей уже привились и какие страны принимают туристов

Медучреждения готовятся к возможной третьей волне коронавируса Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В мире ежесуточно продолжается рост количества выявленных случаев коронавируса. Специалисты уже почти однозначно заявляют о том, что третья волна COVID-19 началась. Правда, в Беларуси пока все спокойно и стабильно. По последним официальным данным Министерства здравоохранения, опубликованным 8 марта, за сутки в республике зарегистрировано 930 новых случаев ковида. Как и прежде, менее 10% тестов дали положительный результат.

Таким образом число всех выявленных в стране случаев коронавируса составило 296 тыс. 441, при этом уже выписали из больниц 287 тыс. 197 пациентов. Также стабильным остается количество умерших сутки пациентов с ковидом. Их снова 9 человек - по официальным данным. Общее число умерших, по статистике, - 2047 пациентов.

В Беларуси рассказали о повторных случаях заражения ковидом

Первый заместитель министра здравоохранения, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан рассказала, можно ли повторно заразиться коронавирусом. Ответ, конечно, «да». Замминистра признала, что были такие случаи и в республике:

- Летом, когда мы только выходили их первой волны, не предполагали, что могут быть повторные случаи заражения COVID-19, так как видели, что у пациентов сохраняется иммунитет. Позже, наблюдая за теми пациентами, которые стали донорами коронавирусной плазмы, мы заметили, что иммунитет уходит. На фоне снижения иммунитета, отсутствия антител стали появляться повторные случаи заражения коронавирусом. И протекали они по-разному: у кого-то бессимптомно и легко, а у кого-то гораздо тяжелее, чем в первый раз, - отметила Богдан.

Привиты уже около 3,8% населения планеты - а надо 70%

Немного статистики из других стран: число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в США, превысило отметку 29 млн. Больше всего заразившихся выявлено в штате Калифорния (почти 3,6 млн случаев). А всего в мире с начала пандемии COVID-19 заразились около 116,9 млн человек, свыше 2,5 млн умерли.

В соседней России пока позитивная картина: число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки возросло на 10 тыс. 253, и это минимальный показатель с 3 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 млн 333 тыс. 029 человек.

Кстати, в мире прошли вакцинацию уже свыше 300 млн человек, что в 2,5 раза превышает число заразившихся COVID-19. Таким образом, привиты уже около 3,8% населения планеты. При этом во Всемирной организации здравоохранения ранее отмечали, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить около 70% жителей Земли.

Остались всего пять стран, которые полностью открыты для туристов

Полезная информация для туристов. В ООН назвали страны, которые полностью открыты для граждан других государств. Сейчас из-за ситуации с коронавирусом для посещения туристами без ограничений остались доступны всего пять стран: Албания, Доминиканская Республика, Танзания, Коста-Рика и Северная Македония. В феврале 69 стран были полностью закрыты для иностранцев. Еще 73 страны ввели частичные ограничения на пересечения своих границ. Для посещения 70 стран необходим отрицательный тест на COVID-19 или прохождение карантина.

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