«Если несколько раз не долечиться, бактерия адаптируется»: почему нельзя бросать прием антибиотиков, даже если полегчало

В белорусских аптеках сегодня минимум наименований антибиотиков можно купить без рецепта врача Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все антибиотики, кроме буквально нескольких наименований, в последние годы в аптеках можно купить только по рецепту врача. Сделано это, чтобы исключить самолечение.

О применении таких препаратов «Комсомолка» расспросила завкафедрой фармацевтической химии Белгосмедуниверситета, кандидата фармацевтических наук доцента Наталью Яранцеву.

- Наталья Дмитриевна, почему нельзя самим себе отменять антибиотики, даже если стало лучше?

- Антибиотики действуют на бактерии, как правило, угнетают их рост и жизнедеятельность. Если человек, не допив курса, заканчивает прием этих лекарств (ему показалось, что стало полегче, а может, и правда стало), то получается, что эти бактерии перестроились, адаптировались и выработали спецвещества, которые научились с антибиотиком бороться. Получается, бактерии становятся невосприимчивыми к определенным видам антибиотиков. И если пациент, которому назначались антибиотики, вот так несколько раз не долечился, бактерия становится всесильной, то есть умеет с этими антибиотиками сражаться.

- А если антибиотик в процессе лечения отменяет врач?

- В середине курса это случается, как правило, если есть аллергическая реакция или если нет подвижек в лечении, а заболевание угрожает жизни. Чаще всего антибиотик принимают 5 дней, есть препараты рассчитанные на три дня, но есть и на десять - таких немного. Но в большинстве случаев врач настаивает, чтобы курс антибиотика был пропит пациентом. Если не помогло – ищет другой антибиотик.

К сожалению, у нас в массовой лечебной практике нет системы, как в Великобритании и Нидерландах, где распространены тесты на бактерии. Врачи их делают, чтобы установить вид бактерий, которые вызвали заболевание, и под них подобрать лечение. У западных врачей вдобавок есть и спецреестры, которые описывают до 50 тысяч микроорганизмов и сообщают, какие антибиотики их способны подавить. Есть они даже по регионам одной страны. Например, в какой-то местности бактерии привычны к этому антибиотику, а в другой – нет. Бактерии, кстати, очень умные, очень адаптивные организмы.

- Человечество лечится антибиотиками уже более 100 лет и, наверное, раньше это получалось с большим успехом?

- Пенициллин, появившись во время Второй мировой войны, справлялся со своей задачей излечения отлично. Получение этого препарата было потрясающим прорывом. Римско-католическая церковь даже дала пенициллину статус божьего проведения! Студентам часто демонстрирую на лекциях плакат военных лет, на котором изображен солдатик, молекулы пенициллина, пенициллиновая плесень и надпись: «Спасибо тебе, что я живым вернулся домой». Тогда же смертность была высокая после операций, даже если они были проведены успешно, из-за сепсиса. А пенициллин спас тысячи жизней.

- Тот же пенициллин, уколотый сегодняшнему больному в той же ситуации, наверное, уже так не поможет?

- Да. Тогда бактерии были непуганые, а сейчас - адаптировавшиеся. Они обзавелись серьезным арсеналом защиты от антибиотиков: речь о бета-лактамазах – ферментах, разрушающих большинство пенициллинов и цефалоспоринов. Но, кстати, сегодня врачи пенициллин, а он был подзабыт на долгие годы не только людьми, но и бактериями, опять назначают и он работает, в том числе и против воспаления легких.

- А есть антибиотики-старожилы?

- Да, например, непотопляемый «Левомицетин», которым понос лечили еще наши бабушки и брали с собой в отпуск на юг. Антибактериальное лекарственное средство глазные капли «Альбуцид». «Стрептомицин» по сей день активен в отношении туберкулеза и чумы. Препарат «Доксициклин», который врачи назначают при укусах клещей. «Амоксицилин» – его уже научились защищать от бета-лактамаз.

- Есть расхожее мнение, что антибиотики подавляют микрофлору человека и после них надо принимать пробиотики. Так ли это?

- Одним курсом приема антибиотков убить кишечную микрофлору невозможно, в желудочно-кишечном тракте тоже живут умные бактерии, и они приспособились к тому, что время от времени мы что-то «душим» в себе с помощью антибиотиков. Кстати, пробиотики если и принимать, то уже после того, как закончили курс антибиотика. Вместе не надо, это выброшенные деньги, ведь антибиотик будет «кушать» и набор хороших бактерий пробиотика. Эти хорошие бактерии слабенькие.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Антибиотики действуют только на бактерии, а не на вирусы

Антибиотики работают, в том числе, на подавление размножения бактерий, нарушая синтез ДНК и не давая бактериальной клетке размножаться. То есть бактерии живут какое-то время, но размножаться не могут. Есть такие антибиотики, которые нарушают синтез клеточной стенки бактерии. Она становится более проницаемой, грубо говоря, дырявой, и в итоге ее разрывает.

ЕСТЬ ВОПРОС

Супербактерию ничем не убьешь?

Недавно человечество столкнулось с тем, что появились так называемые супербактерии, на которые не действуют существующие антибиотики. Люди, у которых выявляли супербактерию, умирали, потому что для них не могли подобрать лечение, препараты не помогали.

ВОЗ опубликовала список из 12 супербактерий, которые приводят к новым формам туберкулеза, катаральным заболеваниям, болезни крови. Считается, что супербактерии появились из-за того, что они сумели привыкнуть к тем антибиотикам, которыми мы лечимся.