В январе средняя зарплата бюджетников упала на 101 рубль, а пособие на погребение - почти на 185: узнали, почему

В Белстате подсчитали среднюю зарплату бюджетников по итогам января текущего года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Белстате подсчитали среднюю зарплату бюджетников по итогам января текущего года. Она составила 1099 рублей и сократилась относительно декабря 2020 года на 101 рубль.

По методологии Национального статистического комитета средний заработок считается до уплаты 13% подоходного налога и 1 % в Фонд соцзащиты, следовательно, на руки работники бюджетной сферы получили 945 рублей 14 копеек.

Напомним, по данным официальной статистики в январе случился резкий отскок средней зарплаты по всем сферам деятельности: в первый месяц года она упала почти на 185 рублей и составила 1290 рублей. Январское падение зарплат в экономике в целом и в бюджетной сфере в частности объясняется, главным образом, тем, что в декабре организации и предприятия нередко выплачивают своим сотрудникам бонусы, дополнительные премии. В январе этих приятных доплат уже нет - отсюда и снижение.

Если в среднем зарплаты бюджетников упали больше, чем на 100 рублей, то по сферам деятельности цифры снижения, понятное дело, разнятся. В здравоохранении средняя зарплата по итогам января составила 1400 рублей, снизившись без малого на 47 рублей. К слову, в январе белорусские врачи в среднем заработали 2325 рублей (минус 47,4 рубля в сравнении с декабрем), зарплата среднего медицинского персонала составила 1482 рубля, уменьшившись на 21,7 рубля.

На 33 рубля меньше в графе «начислено» своих расчетников увидели соцработники: в январе цифра составила 806 рублей. В сфере образования зарплата сократилась на 87 рублей - до 904 рублей. Это тоже средний показатель: так воспитатели детских садов получили 837 рублей, учителя - существенно больше - 1089 рублей (хотя у них минус относительно декабря составил без малого 71 рубль).

Отметим, что помимо средней зарплаты в Белстате подсчитывают показатель реальной заработной платы - рассчитывается она с поправкой на инфляцию. Здесь тоже падение: в январе - в сравнении с декабрем 2020 года - она снизилась на 9,4%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ УМЕНИШИЛОСЬ ПОЧТИ НА 185 РУБЛЕЙ

Если в феврале оно составляло 1474 рубля 60 копеек, то с первого марта его размер установлен на уровне 1290 рублей.

Сокращение объясняется привязкой размера пособия на погребение ко все той же средней заработной плате по Беларуси. Пособие равняется среднему заработку за позапрошлый месяц относительно месяца регистрации смерти. Таким образом, в январе сумма «погребальных» составляла 1300,5 рубля, в феврале - 1474,6 рубля. До конца марта выплачивать будут всего 1290 рублей, с 1 апреля по той же логике сумму пересмотрят.

К слову, от суммы средней зарплаты зависит не только это пособие. К ней привязаны пособия на детей в возрасте до трех лет. Пересматривают их два раза в год - 1 февраля и 1 августа, а за основу берут изменения средней заработной платы за предыдущий квартал. Однако «декретные», даже если зарплата сократилась, в сторону уменьшения не пересматривают - сохраняют на прежнем уровне. А вот если средние получки в предшествующем квартале показали рост, то и пособие пропорциональным образом увеличат.

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На селе эта сумма меньше - 1208 рублей, в городах и поселках городского типа – чуть больше: 1555 рублей. Если говорит о денежных расходах, то в целом по республике в 2020 году ежемесячные траты среднестатистической семьи составили 1391 рубль. Почти 74% из них - то есть 1028 рублей – уходили на оплату типичных потребительских нужд: на питание, алкоголь, сигареты, покупку непродовольственных товаров, оплату услуг. При этом на питание тратилось около 402 рубля, на не продовольствие - почти 350 рублей, на услуги – без малого 250 рублей.

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