«Кремируем чаще собак и кошек, реже - попугайчиков и хомячков»: как похоронить домашнее животное в Минске и не нарушить закон

Такие мраморные надгробья для умерших собак можно увидеть на несанкционированном кладбище домашних животных в районе Чижовского кладбища Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В парках, в лесах возле дачных кооперативов, у городских кладбищ да и вдоль Минской кольцевой дороги можно видеть стихийные кладбища домашних животных. «Комсомолка» разобралась: где и как правильно можно похоронить умершую любимую собаку или кошку в городе и окрестностях.

«В месяц минчане приносят 100 - 120 трупов домашних животных»

- Мы принимаем трупы животных от населения и передаем их для кремации, - рассказала директор предприятия «Фауна города» Тамара Цариковская. - В месяц минчане приносят к нам примерно 100 - 120 трупов домашних животных, а если прибавить к этому животных, которых усыпляют по медицинским показаниям в государственных и частных ветлечебницах, получится внушительная цифра. В последние два года, промониторив цены на этом достаточно специфическом рынке услуг, мы выбрали индивидуального предпринимателя, с которым и работаем. Его цена - 2,88 руб. за общую кремацию 1 кг веса животного.

И оградка, и цветочки, и фото - все у Кузеньки, похороненном на нелегальном кладбище в районе Ангарской, как у людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кладбище для животных в Минске не строят из-за отсутствия места.

- Живу в Уручье и знаю о существовании там большого несанкционированного кладбища домашних животных по дороге на Озерище у забора военной части. Еще 10 лет назад руководство Минского городского жилищного хозяйства, в состав которого входит и «Фауна города», поднимало вопрос о создании в окрестностях столицы кладбища для животных. Писали мы тогда письмо в Комитет по архитектуре и градостроительству Мингорисполкома и получили ответ, что свободной земли нет. На этом все и закончилось, - говорит Тамара Владимировна. - Может, дело мог бы сдвинуть закон об обращении с животными. Но в 2019-м документ не прошел очередные слушания и разрабатывать его надо заново. Для примера: закон о животных в Германии существует уже более 100 лет.

Лампадки, игрушки, кресты, цветы - все это часто можно увидеть на могилах животных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Закапывать нельзя, кремировать - можно

В Минске несколько предприятий и индивидуальных предпринимателей занимаются кремацией умерших домашних животных. Как рассказал директор предприятия «Свеча Памяти» Алексей Мотуз, его фирма существует уже шесть лет, объемы кремации с каждым годом ненамного, но растут.

Некоторое хозяева хотят присутствовать при кремации своей любимой собаки или кошки. На предприятии "Свеча Памяти" всегда идут на встречу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Кремация - это сегодня единственный законный способ захоронения домашних питомцев. Что касается цен, то они у нашей фирмы средние по городу - общая кремация животного весом до 7 килограммов стоит 65 руб., индивидуальная - от 120 до 160 руб. в зависимости от урны, куда упаковываем прах. Это может быть обычный пластиковый контейнер, может - биоразлагаемый, а также стеклянные или керамические урны. На последних изображена лапка животного или косточка. По просьбе хозяев наши специалисты могут выехать и забрать умершее животное. Хозяевам мы предлагаем присутствовать при кремации домашнего животного в районе Михановичского кладбища. Кремируем чаще всего собак и кошек, реже - попугайчиков и хомячков, - рассказал Алексей.

Урны для праха домашних животных небольшие. Чаще всего хозяева увозят их на чачи и там захоранивают Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Из общения с хозяевами - куда чаще всего люди отвозят урны?

- В большинстве своем на дачи, иногда прикапывают или развеивают прах в тех местах в зеленых зонах, где гуляли с питомцами. Учитывая опыт европейских стран и при поддержке специалистов Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, мы предлагаем хозяевам умерших животных набор для выращивания деревьев. Там можно использовать прах их питомцев. Получается своеобразное дерево памяти. На прахе можно высадить семена ели европейской, сосны, дуба красного, клена остролистного.

На прахе домашнего любимца может вырасти потом и дерево. Элитные семена деревьев, торф предлагают на предприятии "Свеча Памяти". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если человек заказывает общую кремацию и не забирает прах животного, то куда его передаете?

- Дачникам бесплатно отдаем - это хорошее удобрение. Возле нашего крематория несколько цветников разбили - они тоже удобрены пеплом животных, все там хорошо растет.

- Смерть любого живого существа - стресс, как правильно поступить хозяевам в первые часы?

- Для животных крупных пород советую, по опыту, сразу после смерти подогнуть лапы, хвост к телу и прижать голову подбородком к груди. При необходимости зафиксировать такое положение, например бинтом. Для общей кремации тело животного рекомендуется герметично упаковать в полиэтиленовую пленку или в целлофан и до приезда наших сотрудников вынести в холодное место, зимой - на балкон.

На нелегальных кладбищах домашних животных чаще всего можно увидеть могилы собак и кошек, но есть и другие надгробия. Вот последний дом для домашней крысы Евы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А как поступают с умершими животными сотрудники Белорусского государственного цирка и Минского зоопарка, где животных много?

- Животных, которые по какой-то причине умерли, мы сдаем в «Фауну города», делать это нам приходится, слава богу, редко, - пояснила ветврач цирка Ольга.

В Минском зоопарке же рассказали, что у них заключен договор с предприятием «Экорес». Если животное по каким-то причинам умирает, а случается это нечасто, то его отвозят туда, в яму Беккари.

Крест на могиле животного - вопрос спорный. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЕСТЬ ИДЕЯ

Прах в медальон и на шею

Некоторые фирмы по кремации животных предлагают часть праха домашнего любимца поместить в медальон со специальным отсеком. Подвески есть в виде лапки, косточки, цветка, черепашки, а есть модели и солидные, мужские. Такая услуга возможна, конечно, только при индивидуальной кремации животного.

Когда кошка прожила в семье почти 20 лет, то как камень на ее могилке не положить... (фото с кладбища в районе Уручье). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БУКВА ЗАКОНА

Под Минском боле 100 ям Беккари

Захоронения животных регламентирует постановление правительства, которое устанавливает правила содержания домашних животных.

В документе прописано, что захоронение трупов животных производится в порядке, определенном техническими нормативными актами, в местах, предназначенных для этих целей. А вот в постановлении Министерства сельского хозяйства и продовольствия уточняется, что утилизация трупов животных может быть проведена в том числе в биотермическую яму (яму Беккари). Это бетонный колодец, который плотно закрывается крышкой и куда забрасывают трупы животных. Там под воздействием микроорганизмов они разлагаются. Такой скотомогильник, в котором более 100 ям Беккари, есть в районе деревни Дегтяревка под Минском.

В Минске нет официального кладбища домашних животных, а хозяева четвероногих, пернатых и хвостатых за то, чтобы они были! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

«Я котят перед подъездом уже не первый раз хороню»

«Однажды летней ночью в сильный дождь, а живу на втором этаже многоэтажки в Уручье, я проснулась от истошного кошачьего крика и мяуканья, - рассказывает читательница «КП» Юлия. - Оказалось, дворовая кошка в канаве у клумбы родила котят, их заливал дождь и они плавали и захлебывались в месиве из листьев и воды. Я их повыхватывала оттуда, принесла из дома коробку и старый плед и устроила эту семью под балконом. На следующий день соорудили для них более удобный дом, но соседи с первого этажа стали жаловаться, что котята мешают, и пришлось перенести их под кусты во двор.

Но котята умерли. Женщина, которая живет в соседнем подъезде и которая тоже принимала участие в судьбе котят, принесла из дома лопату и под деревом возле подъезда стала копать яму. На мой вопрос, неужели она собирается их тут хоронить, ответила: «Если бы вы знали, сколько их здесь лежит. Я котят перед подъездом уже не первый раз хороню».

Гаврюша до 10 лет не дожил три недели. Хозяева на его могилке в районе Чижовского кладбища положили любимую игрушку собаки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Закопать в деревне на огороде мертвую собаку считалось кощунством»

«Я выросла в деревне, где к животным относятся прагматично: собака должна охранять дом, кошка - ловить мышей, - говорит читательница «КП» Раиса. - Поэтому когда они выполняют свою роль и умирают, хозяева говорят им «Спасибо!» и без пиетета закапывают, где подальше - у дороги, в кустах, но никогда в огороде. Закопать мертвое животное в земле, где что-то растет, считалось у нас кощунством. И, как прагматичный человек я считаю, что это правильно. И вообще, деревенские животные - мудрые. Наши кошки Муся и Василиса, например, чувствуя приближение смерти, просто уходили из дома, чтобы не доставлять хозяевам неудобств и лишних расстройств».

А КАК У НИХ?

Кладбищам для животных в Европе и США более 120 лет

Первое кладбище для домашних животных было открыто в 1896 году в США в Хартсдейле, пригороде Нью-Йорка. В 1899 году появилось кладбище неподалеку от Парижа. Оно было разделено на четыре части, первая из которых отведена для захоронения собак, вторая - кошек, третья - птиц, четвертая - остальных животных. В России в Царском селе было кладбище для лошадей, которое появилось задолго до парижского. Когда-то хоронили животных и в знаменитом английском Гайд-парке.