«В 2004 году получала 177 тысяч рублей, а в декабре 2020-го - 630,95»: пенсионерка 17 лет следит, как меняется ее пенсия

17 лет из 26-и на пенсии Зинаида Иосифовна фиксирует, сколько получает каждый месяц Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

- Вот так своими копеечками дорожат белорусские пенсионеры, - смеется пенсионерка Зинаида Иосифовна из Витебской области и показывает свой толстый блокнот.

В этой книжке у нее чего только нет! Кроме привычных рецептов засолки огурцов, там целая бухгалтерия: оказывается, уже 17 лет каждый месяц Зинаида Иосифовна, получая пенсию, аккуратным почерком записывает сумму в блокнот.

- Я на пенсии с апреля 1995 года. Получается, что только первые 9 лет не вела эти подсчеты. А вообще стажа у меня 37 лет 5 месяцев и 15 дней, пенсия начислена за 37 лет. По образованию я бухгалтер, работала и швеей в ателье, и в пищекомбинате, и бухгалтером в колхозе. Кем я только ни работала! - смеется пенсионерка. - В пенсионном даже написано, что я ветеран труда. Раньше вроде бы такое звание присваивали женщинам, которые отработали 20 лет.

А это совсем недавно - 2019-2020 Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Почти за 20 лет о своем блокноте, полном цифр и другой статистики, 80-летняя Зинаида Иосифовна никому не рассказывала: «Ой, а что там говорить?» и только сейчас между прочим показала внучке. С разрешения пенсионерки мы посмотрели на суммы в блокноте.

Первая пенсия, записанная в блокнот, датируется октябрем 2004 года. В том месяце Зинаида Иосифовна получила 177 тысяч 520 неденоминированных рублей, в следующем пенсию подняли на 10% и 195 тысяч 270 рублей пенсионерка получала на протяжении 5 месяцев. В октябре 2004-го доллар составлял 2 172 белорусских рубля, а значит пенсия была чуть больше 80 долларов.

До декабря 2009 года пенсия составляла до 500 тысяч рублей, а в январе 2010 переступила пятисоттысячную отметку. А вот семизначной пенсия стала в декабре 2011 года - тогда Зинаида Иосифовна получила 1 041 430 рублей. В ноябре 2012 года пенсия перешагнула два миллиона, в мае 2015-го - три. В июне 2016 - последнем месяце перед деноминацией - пенсия составила три миллиона 366 тысяч 200 рублей. В декабре 2016 года - 354 рубля 41 копейку, через год - 376, 57, в декабре 2018-го - 457,34, в 2019-м – 518,86, в 2020-м - 630,95.

Вот какой была пенсия в 2009 и 2010 годах Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

На протяжении шести лет Зинаида Иосифовна записывает и свои расходы. По ним, к сожалению, не отследить четкого изменения цен, потому что женщина не указывает, например, марку молока или вес купленной картошки. Но можно глянуть, что в один из дней сентября 2015 года она потратила 61 300 неденоминированных рублей. В тот день купила хлеб, творог, сыр, молоко и съездила из Витебска в агрогородок Новка в нескольких километрах от областного центра и обратно.

Немного цен из 2014-го года - с нолями, от которых уже отвыкли Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Мы попробовали найти похожую сумму, потраченную за день, в течение последнего года. Но таких практически не оказалось - почти во все дни она тратила больше. Один из дней с похожей суммой был в начале января - тогда Зинаида Иосифовна купила кроссворды и программу и потратила на это 5 рублей 77 копеек.