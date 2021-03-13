Удар в самое сердце. Кардиолог — о частых осложнениях после перенесенного коронавируса

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ПОЧЕМУ СЕРДЕЧНИКАМ ОСОБЕННО ВАЖНО ПОБЕРЕЧЬСЯ

— У отца был инфаркт около двух лет назад, а в октябре прошлого года он перенес коронавирус. В больнице, кроме прочего, контролировали и работу сердца. Как можно сейчас поддержать мотор, может, пропить курс каких-то витаминов?

— Учитывая перенесенный инфаркт миокарда - главное правило сохранения здоровья Вашего отца - постоянное лечение ишемической болезни сердца для профилактики повторных инфарктов, обязательный прием статинов, препаратов, предупреждающих повышенное тромбообразование, антигипертензивных препаратов.

Что касается улучшения работы сердца, то здесь есть два момента. Первый — это физические нагрузки. Сейчас становится лучше погода, поэтому можно выбираться на прогулки с небольшим темпом ходьбы — 80-90 шагов в минуту с постепенным увлечением растояния и скорости ходьбы. Второй момент — это контроль содержания микроэлементов. У многих пациентов, перенесших коронавирус как в Беларуси, так и по всему миру, замечен низкий уровень калия и магния в крови. Такой дефицит может привести к дополнительному поражению сердечной мышцы, поэтому необходимо добавить в рацион питания продукты, богатые калием и магнием - яблоки, бананы, сухофрукты. Не лишним будет пропить курс препаратов, содержащих эти микроэлементы. Из веществ, нужных сердцу, обратите внимание на коэнзим Q 10, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, витамин D-3.

— Год назад я перенес инфаркт. Риск заразиться вирусом COVID-19 у меня выше, чем у тех, кто не страдает от сердечно-сосудистых заболеваний? И может ли ковид спровоцировать повторный инфаркт?

— Доказано, что болезни сердца не влияют на риск заражения коронавирусом. Но, если вы перенесли инфекцию, могут развиться серьезные осложнения. Например, из-за изменений в организме, которые провоцирует ковид, — речь идет о воспалительном процессе и повышенном тромбообразовании, — есть вероятность повторного инфаркта. Поэтому при первых симптомах в виде повышенной температуры, заложенного носа и потери обоняния не занимайтесь самолечением — сразу обращайтесь к врачам для лечения и профилактики осложнений.

— Маме 80 лет. Недавно она перенесла инсульт и трудно восстанавливается. Ковидом пока, слава Богу, не болела. Мы стараемся всеми силами ее уберечь. Плюс ко всему у нее больное сердце и сахарный диабет. Может ли коронавирус вызвать повторный инсульт, если давление мы держим в норме большим количеством препаратов и постоянно мониторим?

— В случае Вашей мамы речь идет о коморбидности — сосуществовании двух и более хронических заболеваний. Коронавирус может вызвать нестабильность течения каждого из этих заболеваний или сразу нескольких — а это, в свою очередь, спровоцирует повторные инфаркт или инсульт. Поэтому основная задача сейчас — создать маме охранительный режим, ограничить ее контакты с людьми, который болели или болеют коронавирусом, и тщательно выполнять рекомендации врачей с тем, чтобы хронические болезни оставались в состоянии компенсации.

КОРОНАВИРУС УШЕЛ — ПРИШЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ

— Я переболел короной в достаточно легкой форме в январе. Но до сих чувствую слабость и одышку при подъеме на лестницы. А поскольку очень активно занимаюсь спортом, хотел бы узнать, когда уже можно вернуться к спортивным занятиям. Мне 40 лет, проблем с сердцем никогда не было.

— Перенесенный даже в легкой форме, коронавирус вызывает в организме остаточные изменения, которые так и называют — посткоронавирусный синдром. К его проявлениям относят: снижение работоспособности, ухудшение переносимости физических нагрузок, которые легко переносились до инфекции. Здесь существуют два правила. Первое — очень постепенно возвращайтесь к привычным нагрузкам. Второе — оцените состояние сердечно-сосудистой системы. Самый простой вариант — сделайте электрокардиограмму и, если на ней есть изменения, продолжите диагностику. Укрепить сердечную мышцу поможет курсовой прием препаратов, содержащих калий и магний, а так же других препаратов, улучшающих образование энергии в миокарде. Но ключевое: если дать организму время на восстановление, то в прежнюю форму вы должны вернуться через три-четыре месяца.

— В июне перенесла коронавирус в легкой форме: однодневная слабость и отсутствие обоняния. Ранее проблем с сердцем не было, кроме метеочувствительности. Кардиограмма сразу после ковида была в норме. Примерно через 7 месяцев стало иногда побаливать сердце, бывают как будто провалы в ритме сердца, иногда при ходьбе приходится просто остановиться, чтобы отдышаться, как будто выровнять ритм... Это вызывает беспокойство.

— Судя по тому, что вы переболели ковидом более полугода назад, состояние сердца все-таки нужно проверить, чтобы исключить обменные нарушения или последствия воспалительного процесса. Целесообразно сделать электрокардиограмму и суточное мониторирование электрокардиограммы — оно зафиксирует, происходят ли в сердце изменения, когда вы ощущаете провалы в ритме. Не помешает и нагрузочный электрокардиографический тест (велоэргометрия либо тредмил-тест). Так можно определить порог переносимой для Вас физической нагрузки. Так же поддержать сердце можно приемом препаратов, содержащих калий и магний.

— После ковида появились такие симптомы: сначала покалывало в ладонях, а также пару раз в области сердца. Нервное напряжение нарастает. Поэтому поднялась и температура 37,5. Анализы в целом хорошие, болезнь перенесла в легкой форме. Как поступить в таком случае, может ли это быть на фоне нервной системы или это пошли осложнения на сердце?

— Коронавирус поражает многие органы и системы организма: нервную систему, легкие, сердце. Описанные симптомы, в т.ч. числе повышение температуры, больше напоминают поражение нервной системы, особенно с учетом вашей склонности к метеозависимости. Поэтому на первом этапе стоит пропить препараты, которые улучшают функцию вегетативной нервной системы. Названия этих препаратов хорошо известны Вашему врачу. Если на фоне лечения в течение месяца-полтора ситуация не улучшится, есть смысл обследовать сердце.

— Я перенесла ковид в декабре в достаточно тяжелой форме с пневмонией. Мне 45 лет. Сердце меня никогда не беспокоило, но в последнее время я быстро устаю, по ступенькам подниматься трудно, задыхаюсь. Может, мне стоит проверить сердце? Хотя так не хочется опять ходить в поликлинику...

— Симптоматика, которую вы описываете, соответствует проявлениям сердечной недостаточности — это вполне может быть следствием перенесенного ковида. Поэтому целесообразнее будет все-таки сходить в поликлинику, сделать электрокардиограмму и сдать анализы, чтобы диагностировать возможный воспалительный процесс в сердце. В данном случае нас интересует общий анализ крови с показателем СОЭ и биохимический анализ крови с определением уровня С-реактивного белка, ферритина. Уже после диагностики можно определять тактику лечения. Базовое обследование для каждого заболевшего или перенёсшего коронавирусную инфекцию включает общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму, обследование легких, электрокардиографию, ультразвуковое исследование сердца, холтеровское мониторирование по показаниям.

Фото: www.larevue.qc.ca

— Каким образом можно проверить состояние сердечно-сосудистой системы после перенесенного коронавируса? Что и спустя какое время желательно сделать: ЭКГ, УЗИ сердца? Или, если нет болевых симптомов, ничего не стоит делать?

— Какое-то время болезнь сердца может протекать бессимптомно. Не только боль должна насторожить: о проблемах сигнализируют одышка, слабость, плохая переносимость физических нагрузок. Но в целом, при коронавирусе сердце поражается либо в процессе развития самой инфекции, либо через 1-3-6 месяцев после перенесенной болезни. Что имеет смысл сделать в эти сроки при наличии симптомов: выполнить кардиограмму и ультразвуковое исследование сердца, проверить содержание калия, магния, СРБ, ферритина, кардиоспецифических ферментов, витамина D в крови. По результатам обследования врач решит, нужно ли какое-то специфическое лечение. Если нет — можно расслабиться, но в будущем состояние сердца нужно контролировать (желательно — ежегодно обследоваться у терапевта или врача общей практики).

КАК ИНФЕКЦИЯ БЬЕТ ПО ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА

— Моя 11-летняя дочь переболела ковидом в декабре. Она занимается танцами и вот недавно вернулась на занятия. Говорит, что стало трудно выдержать целый час упражнений, очень устает. Может, стоит проверить сердце? Вне танцев она себя чувствует хорошо, да и вирус у нее протекал в не тяжелой форме.

— Да, ковид может вызывать и у детей осложнения. Но снижение переносимости физических нагрузок — не обязательно следствие коронавируса. В нервной системе девочки могут происходить возрастные изменения, наблюдаться астенизация и повышенная утомляемость. А поскольку нагрузки во время тренировок высокие, смысл проверить сердечко есть в любом случае — сделайте ребенку электрокардиограмму и ультразвуковое исследование. Дополнительно для поддержки сердца пропейте витамины группы B, калий и магний — с ними организм будет восстанавливаться после инфекции быстрее.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ, ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА И СЕРДЦЕ КОВИД-ПАЦИЕНТОВ

— Знакомая фармацевт сказала, что на фоне новостей о том, что коронавирус вызывает повышенное тромбообразование, в аптеках начали скупать антикоагулянты. Некоторые сами себе назначают эти препараты для профилактики. Эти препараты действительно помогают или все-таки не стоит их принимать бесконтрольно?

— Действительно, при коронавирусе у заболевших увеличивается тромбообразование и случаются тромботические осложнения — антикоагулянты и антиагреганты входят в стандарт лечения данной патологии. Но применять такие препараты бесконтрольно, конечно, нельзя. Их назначают только тем пациентам с ковидом, у кого тромбоз был подтвержден клинически и лабораторно. Пациенты, у которых в анамнезе до коронавируса была ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда или инсульт обязательно получают эти препараты и отменять их не нужно.

— Правда ли, что, если своевременно привиться от гриппа, при заражении коронавирусом болезнь будет протекать легче? Мне 65 лет, прививку от гриппа я делаю каждый год и коронавирусом пока не болела. Очень надеюсь, что если вдруг заболею, перенесу легче и не умру...

— Прямой связи между вакцинацией от гриппа и заболеваемостью коронавирусом нет. Но если вы последние годы не болели, если ваша иммунная система работала нормально, без перенапряжения и хронических стрессов, то есть вероятность, что соблюдая правила самозащиты и социального дистанцирования Вы не заболеете или коронавирус будет протекать в более легкой форме. Но напрямую это с прививкой от гриппа не связано. Течение болезни зависит от того, насколько хорошо функционирует иммунная система.