Партии собираются создавать «Белая Русь», Воскресенский, Дмитриев: узнали, за что они будут бороться

В Беларуси планируют создать сразу несколько новых партий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«СОЮЗ» - ЗА ИНТЕГРАЦИЮ С РОССИЕЙ

В первых числах марта состоялся учредительный съезд политической партии «Союз». Ее председателем избран 38-летний менеджер в общественно-политической сфере Сергей Лущ, зампредом стал 48-летниий кандидат политических наук Глеб Волков. В съезде приняли участие 135 делегатов, представляющих каждую область Беларуси и Минск. Заявленный политический вектор «Союза» - союз с Россией и интеграция в рамках Союзного государства.

По закону в течение месяца документы о создании новой партии будут переданы в Министерство юстиции.

Далее планируется зарегистрировать все региональные структуры и готовиться к местным выборам, которые должны пройти не позже 18 января 2022 года.

Андрей Дмитриев также говорит о перспективах создания новой политической партии Фото: Павел МАРТИНЧИК

ДМИТРИЕВ СОЗДАЕТ «НАШУ ПАРТИЮ», А ВОСКРЕСЕНСКИЙ – «ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

Один из лидеров кампании «Говори правду» и кандидат на прошлогодних президентских выборах Андрей Дмитриев создает «Нашу партию». Принципиальное решение о необходимости создания партии в «Говори правду» было принято еще в 2016 году. Сейчас в оргкомитет вошло около 300 человек.

- Еще посмотрим, какая программа будет. За основу взята моя президентская программа. Я не люблю идеологических границ, потому что они искусственные, - отметил Андрей Дмитриев «Нашай Ніве».

Партию «Демократический союз» создает директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.

- Оргкомитет партии уже запущен, формируется инициативная группа. Эта партия прежде всего будет основываться на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились, - приводит БелТА слова Воскресенского.

«БЕЛАЯ РУСЬ» МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПАРТИЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Как отметил зампред общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, эта структура в ближайшее время может преобразоваться в Партию народного единства.

- Из общественной структуры должна вырасти партия. Год, который стал Годом народного единства, очень логичный для нас. И вся программа, все те функции, к которым мы подходили, на сегодняшний день отражены в обществе, - отметил зампредседателя «Белой Руси» в эфире ОНТ.

Фото: архив КП

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«МОЖЕТ ПОДОЙТИ СИНГАПУРСКАЯ МОДЕЛЬ»

- Те структуры, которые были сформированы в девяностые годы, к настоящему времени являются формальными. Они должны отжить свое, и политическое поле должно сейчас запуститься по-новому. Для этого будут внесены изменения в партийное, в том числе и избирательное, законодательство, произведено стимулирование формирования новых партий. На мой взгляд, будет повышен ценз при регистрации, касающийся количества членов партий - до пяти, может быть даже и до десяти тысяч человек, - отметил в беседе с «Комсомолкой» политолог Петр Петровский

Как показала практика, «диванные» партийные структуры не имеют смысла, в особенности, когда финансируются за счет членских взносов. Очень скоро финансирование к ним начинает приходить по серым схемам, появляются зарубежные гранты, - говорит Петровский. - Все это приводит к тому, что партийная система не развивается, а имитируется. Кроме того, мы должны понимать, что Беларусь находится в чрезвычайном геополитическом положении: Россия не хочет нас потерять, а Запад стремится нас получить. И в этом отношении двухпартийная система - как она реализуется сейчас в Молдове, Украине, Грузии - нам не подходит. У нас государство должно играть одну из центральных ролей в партийном строительстве.

Я думаю, что нам подходит модель, похожая на сингапурскую, японскую, когда существует базовая сильная всеохватывающая партия, которая вступает в коалицию со второй по значимости партией. Эта система эффективна: в ней есть стержневая системообразующая партия, но в отличие от однопартийной системы нет застоя, нет предрешенности. Борьба за второе место, за позицию младшего партнера по коалиции, стимулирует политическую борьбу среди партий второго эшелона.

Хочу отметить еще один важный аспект: сейчас идут изменения в избирательном законодательстве и, скажем, «Белая Русь» не заявила о создании новой партии именно сейчас. Речь идет о том, о создании в будущем коалиции вместе с другими патриотическими общественными объединениями, которые создадут оргкомитет. И только после того, как произойдут изменения в законодательство о партиях, будет формироваться новая политическая структура. Те же партии, которые сейчас начинают организовывать оргкомитеты или проводят учредительные съезды - мне кажется, что они поспешили, поскольку, даже если их сейчас зарегистрируют, им придется по новому законодательству проходить перерегистрацию. И не факт, что они ее пройдут - у них может быть недостаточное количество членов.

«УДИВЛЯЮСЬ, КАК ПАРТИИ В БЕЛАРУСИ ДО СИХ ПОР СУЩЕСТВУЮТ»

Иная точка зрения у политолога Валерия Карбалевича:

- Найдет ли процесс партстроительства отклик у населения - важно, еще важнее - будет ли он со стороны власти. Из истории знаем, партии появились в момент, когда возникли два важных государственных института: первый - институт народного представительства и парламента, второй - институт выборов. Партии стали инструментом представительства в парламенте интересов разных слоев общества.

У нас формально есть и парламент, и выборы в него. Но в нашей ситуации партиям. на мой взгляд, нет места в политической системе. Поэтому, когда говорят, что партии в Беларуси непопулярны, для меня удивительно другое: как они до сих пор существуют? Пока политическая система не поменяется, пока не появится действительно эффективный парламент, органы местного самоуправления, прозрачные выборы, толку от этого партийного строительства не будет. Кроме того, с 2000-го года в Беларуси не было зарегистрировано ни одной партии…

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