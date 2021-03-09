Вакцина от коронавируса, отказ от встречи с Координационным советом, символика Союзного государства: топ цитат посла России из большого интервью

Дмитрий Мезенцев рассказал о поставках вакцины и идее принятия символики Союзного государства/ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 марта были опубликованы ответы российского посла в Беларуси на вопросы телеканала РБК.

В частности, Дмитрий Мезенцев говорил об …

…ОТКАЗЕ ОБЩАТЬСЯ С ОППОЗИЦИЕЙ

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь».

«Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого координационного совета с Российской Федерацией». «Он (координационный совет. Ред) один или их, может быть, пять, или двадцать - это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не облеченные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Но это такое одно из общественных объединений, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти».

…ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

«Я подумал о том, что нам надо добиться того, чтобы все граждане России и Беларуси, или абсолютное большинство тех, кто интересуется политической жизнью, общественной жизнью, понимали, что такое Союзное государство. У нас абсолютно равноправные паспорта, у нас нет государственных границ. У нас есть возможность у каждого россиянина или у каждого белоруса поехать в родную братскую соседнюю страну повышать квалификацию, учиться, получить лечение, переговорить с партнерами, выстроить бизнес. Здесь нет никаких ограничений. Умеем ли мы об этом говорить? Наверное, не очень. Знают ли об этом миллионы граждан Беларуси и России? Думаю, понаслышке». Создание символики Союзного государства могло бы стать важным сплачивающим фактором, заявил Мезенцев в интервью телеканалу.

…ПОСТАВКАХ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V»

Посол напомнил, что Беларусь получила не только российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», но и технологию производства препарата. «Двоюродный брат попадает в беду, вы с ним ведете долгие переговоры, на каких условиях вы протянете ему руку, поедете ли вы с ним в травмпункт или в больницу, или вызовете врача на дом, или вы, не задумываясь, помогаете родному человеку?», - объяснил посол передачу технологии.

… ОТНОШЕНИЯХ БЕЛАРУСИ С ЗАПАДОМ

По мнению посла Запад "переосмысливает формат давления на Беларусь". "То жесткое беспрецедентное неправовое давление, которое мы видели в ушедшем году со дня выборов, я думаю, будет меняться на более изящную, более тонкую, более умную работу", читаем мнение посла на ria.ru.

Он допустил, что "те месяцы линейного наращивания угроз и претензий будут сочетаться в ближайшее время с призывами найти формат диалога, учесть мнение граждан, мнение власти". "Наверное, будут другие посулы, посулы поддержки".

… ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ

Мезенцев подчеркнул, что окончательное согласование дорожных карт по интеграции должно проходить без давления:

"Не нужно требовать выхода на пакетное подписание: все или ничего. Этапно проработали, посмотрели - готовы ли к адаптации, готовы ли к подписанию, договариваемся... Без давления, подчеркиваю".

"Российская Федерация по отношению к Беларуси никогда не позволяла себе тех шагов, которые можно было бы трактовать как какое-то давление, угрозы, повод для обид".

… ДИАЛОГЕ В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

"Мы видим сегодня изменение риторики, готовность белорусской власти слышать людей. Полагаю, что в этом направлении будут сделаны еще более масштабные и глубокие шаги, тем более, что этого требует общество, этого требует внешняя обстановка".