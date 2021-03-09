Белорусские пенсионеры, у которых больше 1 миллиона просмотров в Тиктоке: ей 84, ему 90, они слушают Моргенштерна и счастливы вместе более 60 лет

Они прожили вместе более полувека, а смотрят друг на друга с такой любовью, как будто только вчера поженились Фото: Раиса ЮДИНА

Он и она. Лучистые добрые глаза. Нежный взгляд. Держатся за руки.

- Дарагая мая Яніначка, мілая, ты ж мяне любіш нямнога?

- Люблю, мілы Генічак!

- Пацалуй у шчочку як любіш. Барада не пастрыжана, нічога страшнага.

- Губы не паколе?

- Не паколе. І не гэдак калолася!

Она целует его в щечку, а я пересматриваю это видео в ТикТок еще и еще раз. Хочется понять, как прожить с человеком 63 года и сохранить такую теплоту и любовь, как у 84-летней Янины Куприяновны и 90-летнего Геннадия Константиновича. У аккаунта Юшкевичей @gena_yanya уже больше миллиона просмотров. Что ни ролик - милота! И ведь ничего особенного не делают и не играют. Просто разговаривают, что-то обсуждают, пробуют, танцуют. Вот рассуждают про музыку Моргенштерна, которую дала послушать внучка: “Па-моему, гэта песня не саўрэменная, не душэўная… Ногі паломіш, гуляючы пад гэту песню”.

Поговорили о чувствах: “Настаяшчая любоў - гэта хранічэская балезнь на ўсю жызнь. Калі душа баліць за чалавека, чакаеш яго, што ўстрэціцца скора… Калі ўважаеш чалавека, давяраеш яму”.

С юмором пожилая пара расшифровывает смысл новомодных словечек: «Каменты… Можа, маменты якія? Топчык - гэта каторы бабу топча, так называецца”.

- Ну што, не валнуешся, бабуля, - нежно с улыбкой смотрит Геннадий Константинович на супругу, которая прихорашивается. - Не думала, што ў камсамол пападзеш на старасць?

Это они готовятся к интервью для «Комсомолки».

В реальности супруги оказались еще красивее и моложавее, чем на видео. Янина Куприяновна, правда, сетует, что с годами стала многое забывать. Зато у супруга и память и чувство юмора отменные. И о жизни своей он рассказал много.

Людям сразу понравились искренние и добрые ролики про эту пару, поэтому количество просмотров быстро выросло до миллиона. Фото: скрин из сети tik-tok

“Нейкі добры немец папаўся, што адпусціў маці. Сказаў, у самога два сыны ваююць”

- Я і як радзіўся помню! - смеется Геннадий Константинович. - У польскай школе вучыўся (оба они родом из Гродненской области, которая до 1939 года была в составе Польши. - Ред.), патом немец прышоў - у нямецкі клас хадзіў, на піяніна там іграў. Немцы як паявіліся? Ляглі мы спаць, а назаўтра рана чуем - нешта гудзе, вышлі з хаты, глянь - немцы ходзяць па панадворку. Сразу нікога не трогалі. Па вуліцы курэй ганялі. Хадзілі па хатах: “Матка, яйца е? Масла е?” А як началася парцізанка - і аблавы рабілі, і палілі хаты, людзей...

Оба родом из Новогрудского района. Она из более зажиточной семьи. Он жил скромно - в семье было четверо детей, рано умер отец, а мать, которая одна их растила, во время войны едва не погибла. Когда немцы узнали, что у нее две дочери и старший сын в партизанах, вызвали на допрос.

- Дзве нядзелі яе дзяржалі. Я ужо папрашчаўся з ёй. Цётка мяне забрала, - вспоминает Геннадий Константинович. - Але нейкі добры немец папаўся, што адпусціў яе. Сказаў, у самога два сыны ваююць - і ён нічога пра іх не знае…

От немцев ему с мамой пришлось на время сбежать из родной деревни, прихватив корову. Вернулись на попелище - почти все сожжено дотла. Выкопали землянку, в которой жили несколько лет, пока колхоз не переселил семью в здание уцелевшей школы.

- Два мяшкі пшаніцы былі закапаныя. Маці гэтай пшаніцы распарыць, крапівы заварым, - рассказывает Геннадий Константинович о послевоенном “меню” семьи. - Калі яшчэ мукі збегаю да бабы за 7 кіламетраў - крышку яе да пшаніцы дамяшае.

Голодные и холодные годы так врезались в память, что мать, уже проводив его в армию, не использовала дрова, которые он заготовил ей впрок, и топила печь хворостом. А вдруг не вернется сын? Сын вернулся, отслужив четыре года, как было положено в то время, и начал присматривать невесту. Девушки писали ему письма в армию, но все не по душе. А стоило сходить на танцы в другую деревню - там и встретил свою судьбу. Симпатичная Яня приглянулась ему сразу.

- А у вас кавалеры были? - спрашиваю Янину Куприяновну.

- Можа, іх было б і болей, каб з імі была сагласна жыць, як яны хочуць. А што хацелі? Сваёй выгады!

- Муж ваш и в молодости такой же шутник был?

- Такі самы быў. Не сказаць, што круцель ці басяк які…

“Уставала у чатыры часы, бо і сваю карову нада падаіць, і ісці ў кароўнік - а там 18 галоў”

Хоть парень ей и нравился очень, но первая попытка посвататься у него не удалась. А все из-за друга, который любил выпить и поехал с ним за свата. Он так напился, что отец Янины выставил обоих за порог. Еще и денег дал, чтобы не возвращались. Но влюбленный не сдался, и когда во второй раз приехал свататься с мужем сестры, отец Янины дал добро на свадьбу. Молодожены повенчались и расписались. Правда, без казуса не обошлось - жених забыл паспорт. Помчался за ним на велосипеде домой за семь километров. Мать, увидев его, ахнула: «А можа, не трэба? А можа, судзьба?»

Сыграв свадьбу, молодые зажили счастливо и дружно. Работали в колхозе. Муж - шофером, жена - на ферме.

- Я 18 год даяркай была. Уставала ў чатыры часы, бо і сваю карову нада падаіць, і з кілометр ісці ў кароўнік - а там у мяне 18 галоў. Спаць у 11 - 12 лажылася. Па тры разы на дзень каровы даілі. Наработалася дык наработалася, - вспоминает Янина Куприяновна, показывая свои натруженные руки. - Свае дзве каровы дзяржалі, свіней пяцёра, і конь быў. Ой!.. Хваціла работы. На старасць і рукі пачалі балець, і ногі. Яшчэ во Бог даў дажыць да сіх пор. Я радзіла чацвёра дзяцей, а цяпер ужо маем сем унукаў і дзесяць праўнукаў.

- Два сыны у Навагрудку на заводзе робяць, дочка адна у Мінску, адна у Жыровічах пры храме робіць, - уточняет муж.

Дочка Елена первый раз забрала родителей на зиму в Минск. И детям спокойнее, и старикам веселее. Когда все уходят на работу, им не дает скучать мопсик Барни.

- Дзякуй Богу - дочачка якая у мяне, унучачкі усё памагаюць, усё робяць, - рассказывает Яніна Купріяновна. - Нам што: на кухню схадзіў, паеў, прышоў, лёг - і ляжы да вечара.

- Бывае маргну ей: “Перайдзі сюда!” - снова шутит муж, подмигивая.

Сам он освоил компьютер и в курсе всего, что происходит в мире. И никто не ожидал, что интернет сделает их такими популярными. Тем более в ТикТоке, который считается молодежной соцсетью.

- Когда выставила перед сном первый ролик, у него было 18 просмотров, - рассказывает внучка Ангелина, оператор и продюсер тиктокеров. - Просыпаюсь в 6 утра, смотрю - и бегом маму будить: «Знаешь, сколько у бабушки просмотров?!» Мама: «Сто?» Десять тысяч! Я просто была в шоке. И сотни комментариев хороших. И все просят: «Давайте еще видео!» Кто-то не верил, что им столько лет, просили паспорт сфотографировать.

Это первая зима для супругов в городе. Здесь они окружены заботой, а мопсик Барни не дает им скучать, пока дети на работе. Фото: Раиса ЮДИНА

“Песні люблю. Яны, можа, і паддзержывалі маё здароўе”

Родительский дом всегда был любимым местом детей и внуков. Там красивая природа, рядом речка, озеро, и Свитязь неподалеку. Бабушка - хозяйка и мастерица на все руки. Она и шила для всей семьи, и пироги пекла отменные, дочки и внучки у нее готовить учились. Дед тоже в детях и внуках души не чает - и поиграть с ним можно, и истории интересные послушать.

- У вёсцы кругом развлячэнне: то з сабакамі, то ліса пабегла, то заяц, то вароны паляцелі. А тут, вядома, горад, не пойдзеш жа па хатах, - рассуждает дедушка Геннадий. - Дзярэўня ў нас бальшая, на 200 намяроў, але там мала хто астаўся. Паўцякалі ўсе да гарадоў, паўміралі, у маіх гадах ужо нікога і няма.

Насчет своего долголетия и бодрости у него есть такая версия:

- Песні люблю. Яны, можа, і паддзержывалі маё здароўе. Дзе я ні іду - усё з песнямі. На поле еду - спяваю, на рабоце, у машыне сам сабе спяваю. Ваенныя песні, усякія. А яшчэ пацефон быў, пласцінак многа. Цяпер па інтэрнэту песні найду - спяваю. Ужо так не запомню, нада словы чытаць.

Геннадий Константинович знает, как развеселить жену - то шуткой, то песней. Фото: скрин из tik-tok.

- Красіва ён спявае, - хвалит жена. - Усе песні знае. І на баяне іграў.

- А вось што рабіць, каб жыць так, як вы? Столькі гадоў разам - і такая любоў! А то зараз маладыя, бывае, і году не пражывуць - разбягаюцца…

- Не выбірайце красату, выбірайце харакцер чалавека. Як харакцер харошы, ён уступіць як нада, памяркуецца, памірыцца, - рассуждает бабушка Янина. - Усякае бывае, усю жызню не пражывеш, каб не ругнуцца. Але пагаворыш услед - і добра. Еслі хочаш жыць - не прыдзірайся. І маё шчасце, што няма ў мяне у сям’і пьяніцаў. А то ганяюць, б'юць адзін аднаго… Гарэлка псуе дзела.

- І яна не гуляла, і я. Мне даражэй усяго было быстрэй да яе, да дому, да дзяцей. Паругацца можна калі, але нада каб адзін аднаго прашачалі. Абнімі друг друга, пажалей, - Геннадий Константинович обнимает жену. Она улыбается в ответ. Все так просто. Надо только, чтобы человек был по душе….

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