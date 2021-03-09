"Я научу тебя плясать под дудочку". На "Евровидение-2021" от Беларуси едет группа «Галасы ЗМеста»

«Галасы ЗМеста». Фото: Белтелерадиокомпания

Наконец-то стало известно, кто едет от нашей страны на международный конкурс песни "Евровидение-2021". Это самодеятельный коллектив из Барановичей «Галасы ЗМеста». Песня, с которой они выступят, называется "Пирожок".

Прием заявок от претендентов завершился еще 31 января, свои песни подали около 50 участников. Среди тех, кто пытался сразиться за путевку на «Евровидение-2021» были Виталий Воронко, Aura, Chakras, Алена Горбачева, Zena и даже Елена ЖелудОК (настоящая фамилия Зуй-Войтеховская), ставшая популярной после песни «Шчучыншчына». Но такого поворота от Белтелерадиокомпании никто не ожидал...

История группы «Галасы ЗМеста» началась около десяти лет назад в Барановичах. На мероприятии встретились музыканты одного из коллективов и городская команда КВН. Взаимное творчество так понравилось ребятам, что они решили создать совместную группу. Сначала сочиняли веселые песни на мотивы популярных коллективов, а затем перешли на авторские песни. После «известных событий» в Беларуси музыканты решили создать новый проект под названием «Галасы ЗМеста». Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест – содержание, смысл, и место – небольшой провинциальный город. Также создали и свой Ютуб-канал. Группа стала известна благодаря тому, что писала ёрнические песни про Латушко, Тихановскую, Колесникову и о протестном движении в Беларуси. 5 декабря в опустевшем после ухода труппы Купаловском театре «Галасы ЗМеста» дали сольный концерт - наверное, это вообще их первый "сольник" в Минске.

"Евровидение-2021" состоится - но будут соблюдаться все меры предосторожности для участников из зрителей от коронавируса.

А что другие страны? В 22 из 41 отбор не проводили вовсе, а решили отправить конкурсантов прошлого года. Как известно, «Евровидение-2020» из-за пандемии состоялось в онлайн-формате – показали лишь клипы и небольшие визитки участников. По этой причине конкурсантов разрешили не менять в этом году – новыми будут только песни. У нас, напомним, отбор прошлого года выиграла группа VAL. Но о том, что их путевку на «Евровидение» не пролонгируют, было понятно еще в сентябре прошлого года.

8 марта, за день до нас, со своим конкурсантом определилась Россия. С помощью зрительского голосования было решено - едет певица Манижа Сангин. Исполнительница родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы. Ее песня называется "Русская женщина".

Певица Манижа. Фото: личный архив

Напомним, на "Евровидении-2020" Россию должна была представлять группа Little Big. Вариант с их повторным участием в 2021 году рассматривался - еще бы, ведь в YouTube видеоклип на песню UNO посмотрели 189 млн раз - это абсолютный рекорд в истории "Евровидения". Но сами участники группы решили не участвовать в отборе этого года. Как объяснил лидер группы Илья Прусикин, музыканты не хотят, "чтобы их новую песню сравнивали с хитом прошлого года".

Little Big Фото: личный архив

"Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Для зрителей это будет выглядеть как привычное нам шоу в прямом эфире. А вот для участников будут некоторые изменения - во-первых, все перед поездкой сдадут тест на коронавирус, во-вторых будут сведены до минимума контакты за кулисами с представителями других стран. Зрители в зале будут вынуждены соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности, принятые при пандемии.

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