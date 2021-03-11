«У меня никогда не было таких потерь»: девушка обвиняемого по делу «Пресс-клуба» Петра Слуцкого - о его задержании, письмах в СИЗО и жизни в ожидании

У стен СИЗО на Володарского Юлия бывает почти каждый день - приносит передачи Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почти каждый день в 8 утра Юлия Якубицкая приходит к СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Здесь уже третий месяц находится под стражей ее молодой человек. Петр Слуцкий – один из пятерых обвиняемых по делу «Пресс-клуба».

«В очереди сразу видно, кто опытный, кто неопытный»

Увидеться с Петром Юлия не может, но каждый день пишет ему письма и приносит передачу. Говорит, за два месяца пропустила всего несколько дней, когда болела и плохо себя чувствовала. Письма от Петра Юлия хранит в отдельной коробке. Она уверена, что в будущем эта коробочка станет важной семейной ценностью.

«Это очень сложный и неприятный период, но он пройдет, и мы будем опять вместе, зная, что это в нашей жизни было и мы справились». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мне Петя пишет: «Если ты устала или плохо себя чувствуешь, лучше выспись и не приноси передачку». А мне хочется принести, чтобы он знал, что со мной все нормально.

Юлия старается прийти к СИЗО на Володарского первой: нужно успеть отдать передачу, а в 8.30 уже быть на работе. Девушка подходит к зарешеченному окошку и отдает список продуктов, которые принесла сегодня. Там бланк регистрируют, пишут на нем номер камеры, где содержится Петр.

В пятницу на Володарке многолюдно. Люди шелестят целлофаном, разворачивая конфеты, освобождая от упаковки сигареты и перекладывая чайные пакетики из картонной коробки в пакет. Кто-то переживает, примут ли перекрученное в шпик сало и медовый торт ко дню рождения. Те, кто здесь впервые, заметно нервничают.

Девушка приходит сюда к 8 утра, в 8.30 уже нужно быть на работе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юлия проводит у окошка в комнате приема передач около двух минут – ни вопросов, ни нареканий ее передача не вызывает.

- Процесс не такой долгий, особенно, если придешь первой. А я еще немного передаю, потому что каждый день хожу. С утра очень редко там может быть три человека. Все, в основном, к 10 приходят. Передачи принимают почти каждый день с 8 до 17. В первый раз было не то, чтобы страшно, просто непонятно. Например, мы принесли грейпфрут – так выяснилось, что апельсин передавать можно, а грейпфрут нельзя. Почему – не ясно. В очереди сразу видно, кто опытный, кто неопытный. Кто-то пытается рукколу передать, и ты понимаешь: наш человек. Рукколу нельзя, можно только салат «Айсберг».

«Теперь вычеркиваешь события из одного списочка и переносишь в другой – что сделать, когда Петя выйдет»

В день, когда задержали команду «Пресс-клуба», Юлия была на работе. Обычный вторник, никаких предчувствий.

Сутки после задержания команды "Пресс-клуба" родные не могли узнать, где находятся их близкие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- И тут мне звонит Саша, а так редко бывает. Начала задавать вопросы: со мной ли Петя, точно ли он пошел на работу. Когда стало понятно, что произошло, было очень страшно. У меня таких потерь просто не было никогда. Бабушка умирала, но это не такое ощущение. Расставалась с парнями, но тоже не то. Я помню, что быстренько поплакала, вышла с работы, по пути уже читала новости, что в офис «Пресс-клуба» никого не пускают. Вначале я еще тешила себя надеждой. Мне казалось, что отпустят через 72 часа, поймут, что это какая-то ошибка. 72 часа прошло, потом продлили срок содержания под стражей до 10 суток. Я думала – хорошо, через 10 суток точно выйдут. Это самая жесткая мера пресечения, можно же изменить на подписку о невыезде или домашний арест…

Вначале, вспоминает Юлия, хотелось лечь и плакать весь день. Но со временем девушка привыкла к новой реальности, плакать сутками больше не хочется, да и времени на это нет: работа, передачи, письма, отбой в 22, чтобы завтра встать в 6 и начать все заново Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вначале, вспоминает Юлия, хотелось лечь и плакать весь день. Но со временем девушка привыкла к новой реальности, плакать сутками больше не хочется, да и времени на это нет: работа, передачи, письма, отбой в 22, чтобы завтра встать в 6 и начать все заново.

- В последний раз я плакала, когда им продлили срок содержания под стражей.

Раньше в жизни Юлии было много театров, музеев и поездок на природу с Петей - сейчас все вертится вокруг дома, работы и СИЗО Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юлия не так давно забрала к себе кота Пети, а до этого приезжала кормить его в квартиру молодого человека.

- Без Пети было странно находиться в этой квартире. Готовлю что-то одна, кормлю кота, моюсь, а он все не приходит. А еще такое время – перед новым годом, потом Новый год. Мы собирались ехать отмечать праздник к моим родителям. Мы с Сашей думали, что их отпустят, планировали, как поедем сначала к ней, купили себе новые платья. В январе мой день рождения – 30 лет. Думали с Петей, как проведем его вместе. В феврале наша годовщина. А теперь вычеркиваешь события из одного списочка и переносишь в другой – что сделать, когда Петя выйдет, что отпраздновать. Планирую какие-то совместные путешествия, записываю, что почитать и посмотреть. Мы хотим дом. Понятно, что денег ни у кого нет, но я смотрю и сохраняю что-то на Pinterest. Рецепты какие-то новые сохраняю, что-то могу попробовать приготовить, чтобы предположить, понравится это Пете или нет.

Отвлечься от того, что происходит, Юлии удается максимум на 10 минут Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый год Юлия встретила у бабушки Петра вместе с Сашей, ее семьей и папой, а потом поехала к друзьям. Там девушка впервые со дня задержания своего молодого человека смогла выспаться.

- А потом я заболела коронавирусом, потом болели мои коты. То есть началась какая-то очень длинная черная полоса. Дальше, надеюсь, что-то наступит получше.

«Мне почему-то казалось, что ему опыт армии помогает»

Из писем Юлия кое-что знает об обстановке в камере Петра: сейчас там находятся 22 человека.

- Окошко маленькое вверху, неба не видно. Недавно передала открытку, там был какой-то текст о том, что мы с тобой на расстоянии, но смотрим на одну и ту же луну. А потом я подумала – он же никакую Луну не видит! Но Петя поймет, я надеюсь, - во время разговора Юлия часто шутит и смеется, потом объясняет: юмор и работа с психологом – необходимость, то, что помогает не впасть в депрессию и не сойти с ума.

Каждый день Юлия отправляет Петру письмо или открытку Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У них тепло в камере, потому что много людей. Курят каждые два часа в туалете, - девушка продолжает рассказывать об условиях, в которых сейчас живет Петр. - Постоянно работает телевизор, много людей, кто-то разговаривает. Петя писал, что по телевизору им включают только сериалы и новости. А еще как-то показывали фильмы Marvel. Петя вспоминал, как мы путешествовали, включали Marvel на планшете и смотрели в палатке. Чем он занимается в камере? Читает детективы. Я ему отправляю раскраски – не знаю, насколько ему хотелось бы их получить, но это можно отправлять. Оригами ему шлю, газеты выписали – «Новы час», детективы и газету со сканвордами. Саша предложила ради шутки выписать еще газету для пенсионеров. Он ее сам не читает, отдает местному дедуле, тот зачитывает колонку «знакомства» и всех веселит.

А еще в письмах девушка присылает раскраски или оригами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Петр пишет Юлии о том, что в СИЗО у него растет уровень самоконтроля.

- Мне почему-то казалось, что ему опыт армии помогает. Я у него спросила, что ты там позитивного находишь? Думала, он напишет, что выспался, читает книги, делает зарядку. Он написал: «Ничего нет такого, что надо узнавать. Чувство самоконтроля растет – вот и все».

«Началась какая-то очень длинная черная полоса. Дальше, надеюсь, что-то наступит получше». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отвлечься от того, что происходит, Юлии удается максимум на 10 минут.

- Оно все равно фонит. На работе праздновали день рождения недавно, и в какой-то момент мне показалось, что 5-10 минут я могу об этом не думать. Потому что сидит сейчас не только Петя. Я же тоже сижу. Не живу свою жизнь дальше, не развиваюсь. Кроме Пети эту лямку тянут его сестра, ее семья, мои родители, я, мои друзья. Мы все вместе на этой волне. И так у многих людей. Но в то же время понимаю: как я могу не выдержать? Это как-то даже странно произносить. Или как я могу не дожидаться его? В моих грандиозных планах мы с Петей живем вместе 50 лет. Из этого срока 2 месяца, которые он находится там – это мелочь, маленький процент от того времени, который я планирую прожить вместе с ним. Надеюсь, он тоже планирует. Это очень сложный и неприятный период, но он пройдет, и мы будем опять вместе, зная, что это в нашей жизни было и мы справились. Я понимаю, что в будущем нас ждет еще много разных испытаний. Теперь я знаю, что рядом со мной человек, на которого можно во всем положиться.

Страшнее всего девушке было в день задержания Петра, когда о нем ничего не было известно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вероятность развода, наверное, будет меньше, - смеется Юлия. - Вспоминаю, из-за чего мы вообще раньше ссорились?

Сейчас Юлия намного больше общается с семьей Пети, его сестрой Сашей.

- Как бы ты ни общался с друзьями, какие бы они ни были классные и понимающие, только Саша меня сейчас понимает на 100%. Я понимаю, что если скажу ей, что мне тяжело, она точно поймет, о чем я говорю. Петины родители – это теперь и моя семья.

В СИЗО сейчас находится и Юлия Слуцкая, мама Петра.

- Все, что я получаю от нее и узнаю через Сашу, пишу ему. Он мне отвечает «спасибо, что говоришь про маму», сам спрашивает реже. В каждом письме я высылаю по две фотографии. Коллажи делаю, где мы смеемся, коты в странных позах. Сделала коллаж с фотографиями Юлии Витальевны. У них очень хорошие отношения, Пете важно ее мнение, ее поддержка. Я думаю, ему ее очень не хватает.

«Я же тоже сижу. Не живу свою жизнь дальше, не развиваюсь. Кроме Пети эту лямку тянут его сестра, ее семья, мои родители, я, мои друзья». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как развивалось дело «Пресс-клуба»

Напомним, 22 декабря задержали основательницу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую, ее сына, оператора Петра Слуцкого, программного директора Аллу Шарко, директора Сергея Ольшевского и директора «Академии Пресс-клуба» Сергея Якупова, бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину. Спустя сутки выяснилось, что задержанные в Департаменте финансовых расследований, позже их отвезли в изолятор на Окрестина.

Как стало известно позже, КГК начал проверку в отношении работников «Пресс-клуба» по фактам нарушений налогового законодательства, связанных в том числе с поступлением крупных сумм денег из-за рубежа. Позже дело передали в Следственный комитет.

31 декабря четырем работникам «Пресс-клуба», которые уже были переведены в СИЗО, предъявили обвинение. Юлию Слуцкую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Петра Слуцкого, Ксению Луцкину — в соучастии в этом преступлении. Сергея Якупова освободили с запретом приезжать в Беларусь в течение 10 лет. Обвинение ему не предъявили.

Родственники задержанных перечислили на счет Следственного комитета почти 110 тыс. рублей в счет возмещения возможного ущерба. Такую сумму налогов, по версии следствия, «Пресс-клуб» не заплатил в госбюджет.

А 23 февраля стало известно, что фигурантам дела на два месяца продлили срок содержания под стражей – это значит, что за решеткой они останутся до 23 апреля.

«Пресс-клуб» в Беларуси был основан в 2011 году. Здесь организуют тренинги, мастер-классы для журналистов, приглашают в качестве лекторов гостей из разных зарубежных СМИ.

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