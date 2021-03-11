Отдал ключи рядовому, который прошел в комнату с оружием: лейтенанту, который не предотвратил самоубийство солдата в Дзержинском районе, запросили наказание

Свою вину Роман Бунятов признал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Он служит в в военной части 30151 в Дзержинском районе. 23-летнего офицера обвиняют в нарушении правил несения внутренней службы из-за того, что он покинул свой пост и отдал рядовому Волошину ключи от сейфа, где был ключ и от комнаты с оружием. 20-летний солдат-срочник застрелился из пистолета Макарова.

Гособвинитель во время прений отметила, что Бунятов свою вину признал и раскаялся. Она попросила признать его виновным в нарушении правил несения службы и назначить ограничение по военной службе на срок два года с удержанием из заработка 20%. Если суд согласится с мнением гособвинителя и назначит такое наказание, это значит, что Роман Бунятов продолжит служить на прежнем месте, но в эти два года его не могут повысить в должности и звании, срок наказания не засчитают в срок выслуги лет для присвоения очередного звания, а 20% ежемесячного дохода будут удерживать.

Что известно о рядовом, который совершил самоубийство и почему лейтенант покинул свой пост

7 июня 2020 года Бунятов заступил в суточный наряд в качестве дежурного. Его помощником был рядовой Волошин. По правилам лейтенант не мог надолго уходить с этого поста, но отлучился, чтобы отремонтировать военную технику. Бунятов, сказано в обвинении, должен был следить за сохранностью оружия и обязан был исключить доступ посторонних к оружейной комнате, ключи от которой хранились в сейфе. Но в тот день он оставил связку ключей Волошину.

20-летний Сергей Волошин, оставшись один на посту, открыл в оружейную комнату, заперся изнутри и застрелился.

Свою вину Бунятов признал. Он рассказывал в суде, что ничего не знал о планах Волошина, конфликтов рядового с кем-то из сослуживцев он не видел.

- Его почему помощником поставили – он все выучил, выполнял, стремился к чему-то.

Начальник штаба Григорий Зудов рассказывал, что сложности у рядового были, но об этом командиры узнали уже после его смерти.

- У нас на глазах он вел себя хорошо, принципиальную позицию занимал по многим вопросам, показывал готовность выполнять свой воинский долг. А уже потом из его дневника выяснилось, что человек не совсем соответствовал той картине, которую пытал показать. Был подавлен, с трудом переносил сложности, связанные со службой.

По данным экспертизы, Волошин был неконфликтным вежливым человеком, с сослуживцами у него были скорее приятельские отношения, чем дружеские. О своих переживаниях никому не рассказывал. К себе Волошин предъявлял повышенные требования, был излишне самокритичен. У него на все была своя точка зрения. Накануне гибели он находился в состоянии повышенного социального напряжения.

Когда это случилось, лейтенант Бунятов ремонтировал военную технику – такое указание ему поступило от начальства, которому было известно, что Бунятов находится в суточном наряде. Эту работу, по словам обвиняемого, мог сделать и кто-то другой.

Приговор в суде объявят 17 марта в 14.30.

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