«Чтобы собраться, долбили лед на полу и выносили воду»: жители Комарина рассказали, как в местном кафе провели поминки

Жители Комарина рассказали, как справляли поминки в кафе Фото: предоставлено читателем

Жители самого южного белорусского поселка - Комарин Брагинского района Гомельской области - обратились в «КП» со своей бедой. Накануне они побывали на выездном приеме у председателя райисполкома, но, говорят, точных ответов для себя не услышали. Первая проблема - это работа местного кафе. По сути - единственного места, где комаринцы и жители окрестных деревень могут собраться по радостным и грустным поводам.

«За столами сидели в пальто - не было отопления»

- Недавно хоронили друга - работника Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Пришли в кафе заказывать поминальный обед. Повара говорят: мы вам приготовим, но вы посмотрите, что в зале творится. Зашли и ужаснулись: по щиколотку воды! - рассказывает местная жительница. - Работники объяснили, что случилось что-то с котлом, морозы ударили - испортилось отопление. А потом все растаяло. Решили: что ж делать, будем убирать.

По словам женщины, на поминки должны были собраться около 70 человек - а другого зала, где вместилось бы столько людей, в поселке нет.

- Пять женщин взяли ведра, тряпки и стали эту воду черпать. Потом присоединились коллеги умершего - работники заповедника. Они привезли шуфли, которыми наливали воду в ведра, все вместе таскали. Всего человек десять нас было и часа за четыре мы все убрали - может, тонну воды, может, две вынесли.

Жители Комарина рассказали, как справляли поминки в кафе Фото: предоставлено читателем

Но тут оказалось, что вода снова стала приходить - из соседнего зала. Заглянули туда - а там с потолка капает, на полу тоже вода да еще и со льдом:

- Пришлось и там убирать: ломом долбили лед, складывали в ведра и выносили, воду тоже убирали. Там еще мебель лежала в воде - жалко, хорошая была… Так и проводили поминки. Сидели в пальто, в куртках - отопления-то нету.

Еще жители Комарина узнали, что кафе, принадлежащее Брагинскому филиалу Гомельского областного потребительского общества, хотят отдать в аренду предпринимателю:

- Мы против этого! Он там бильярд устроит, большие деньги за аренду будет брать, - считают жители поселка.

ОФИЦИАЛЬНО

«Это был единичный случай, и мы все устранили в течение дня»

- Котел там не взрывался, батареи все на месте. Просто случилась чрезвычайная ситуация: выпал обильный снег. С крыши кафе часть снега мы сбросили - что было в наших силах, но много осталось. И когда пришло потепление, снег начал таять, крыша в одном месте стала подтекать. Вся эта вода пролилась в неэксплуатируемое помещение, а оттуда пошла в зал, где проходят мероприятия. Мы своими силами и с помощью заповедника откачивали воду с машиной. Это был единичный случай, и мы все устранили в течение дня. И вынуждены были не прогрев до конца и не проветрив помещение проводить ритуальное мероприятие, чтобы пойти навстречу людям, - ответила замдиректора Брагинского филиала Гомельского областного потребительского общества Оксана Романюк.

Она заверила, что именно работники филиала убирали воду, а заповедник помогал откачивать ее машиной.

Сейчас, по словам замдиректора филиала, кафе уже полностью просушено, требуется небольшой косметический ремонт, который обещают выполнить, аварийного состояния нет:

- Сейчас обогрев мы производим пушками. Планируем ставить там электрокотел, ждем соответствующих погодных условий.

Что касается передачи помещения в аренду предпринимателю, то такие планы на самом деле есть:

- При этом основной зал кафе остается за нами, и кухня тоже. Сдать предпринимателю мы хотели другой зал, который требует ремонта.

«Универмаг закрыли - негде купить обувь и выбрать белье…»

Вторая проблема, с которой обратились комаринцы - в прошлом году в поселке закрыли «универмаг», как здесь его называют, - магазин промышленных товаров. То, что там оставалось, передали в другие магазины.

Магазин закрыли из-за нерентабельности Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Носки, белье далеко не всех размеров есть, негде выбрать обувь… Мы обращались к чиновникам, они отправляют на рынок. А он работает только один день в неделю, и там китайский ширпотреб. Технику, мебель, говорят, по интернету заказывайте, - печалятся сельчане.

Оксана Романюк ответила, что магазин промышленных товаров закрыли из-за нерентабельности:

- Мы выставляем его на продажу через аукцион. И всю промышленную группу, которая находилась там, перераспределили между двумя другими магазинами. Буквально 10 марта мы этот вопрос промониторили: и трусы, и носки, и майки есть в обоих магазинах. Кроме того, мы готовы возить товары по заявкам.