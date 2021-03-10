«Платежи не поступают с декабря»: у сети магазинов «Домашний» задолженность перед поставщиками уже 3,5 млн рублей

Магазины сети "Домашний" на грани банкротства? Фото: yandex.by

По данным поставщиков сети «Домашний», задолженность сети с декабря 2020 года составляет более 3,5 млн рублей. Среди компаний-кредиторов - «Бритиш - Американ Тобакко Трейдинг Компани», «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», «Завод Бульбашъ», «Лидское пиво», «Мостра-Групп». По данным сервиса kartoteka.by, есть тут и госпредприятия: «Слуцкий сыродельный комбинат», «Минский завод игристых вин», «Минск Кристалл Трейд», «Кондитерская фабрика «Витьба», «Гомельский жировой комбинат».

Поставщики подали около 300 заявлений о возбуждении приказных производств, но пока возбуждено лишь три - это исполнительные производства на сумму 6,2 тысячи рублей. При этом сеть задолжала «Молочным горкам» 681 тысячу рублей, фабрике «Витьба» - свыше 122 тысячи рублей, компании «Бритиш - Американ Тобакко Трейдинг Компани» - более 500 тысяч рублей, «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» - более 400 тысяч, компании «Минск Кристалл Трейд» - более 1 млн. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщили поставщики сети.

- С сетью «Домашний» мы работаем более 5 лет, с момента ее образования, - рассказал заместитель директора по работе с ключевыми клиентами «Бритиш - Американ Тобакко Трейдинг Компани» Павел Довгаль - Мы поставляем нашу продукцию, предоставляем торговое оборудование, а сеть «Домашний» производит оплату за поставленную продукцию. В данный момент мы не получаем оплату за поставленную продукцию. Платежи перестали поступать с конца декабря.

По словам представителя компании-поставщика, собственник сети «Домашний» Иван Березовский в последние две недели перестал выходить на связь.

- У нас также есть трудности с возвратом торгового оборудования, которое было предоставлено для реализации нашей продукции, - говорит Павел Довгаль.

Сергей Красовский, замдиректора по юридическим вопросам компании «Бритиш - Американ Тобакко Трейдинг Компани», говорит:

- Проблемы начались на этапе получения должником претензий. Они нужны для обращения в хозяйственный суд, - поясняет Красовский. - Торговая сеть «Домашний» имеет достаточно специфическую организационную структуру. Это 10 юридических лиц, которые, кроме всего прочего, управляются аутсорсинговой компанией. Такую компанию сложно привлечь к субсидиарной ответственности. Мы обращались в экономический суд Минска для возбуждения приказного производства. В отличие от искового, это упрощенный порядок взыскания задолженности и более короткие сроки - 20 рабочих дней, а не 2 месяца, как исковое. Но в течение 7 дней должник может предоставить суду отзыв претензии, в которых будут сведения о том, что он погасил задолженность. Все юрлица «Домашнего» тянули до седьмого дня и предоставили отзывы о том, что они погасили задолженность, ссылаясь на платежки, в которых погашался долг по совершенно другим накладным на другие поставки.

Что касается аутсорсинговой компании «Веда Консалтинг», которая ведет дела «Домашнего», то Сергей Красовский заявил:

- Мы хотим, чтобы Министерство юстиции дало оценку этой компании.

"Домашнему" принадлежит культовый универсам "Центральный". Фото: centralny.by

«Никто никакого уведомления не получал»

По словам Красовского, 23 февраля поставщикам стало известно, что прошла реорганизация одного из юрлиц сети «Домашний» - из компании «Гамма Ритейл» было выделено 16 юрлиц.

- По закону реорганизующийся должник должен уведомить за месяц всех кредиторов. Никто никакого уведомления не получал, - отметил Красовский. - Мы не видели разделительных балансов, мы не знаем, кто теперь нам должен деньги. Это стало триггером нашего обращения в СМИ. При этом у Березовского есть другой бизнес, который, по нашим данным, нормально функционирует. Это «Альфа Дистрибуция», она генерирует оборот. Но на расчетах по другому его активу это никак не сказывается. Мы обращались в ДФР (Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля -. Ред.) и МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли. - Ред.). Но никаких сдвигов.

Компания «Бритиш-Американ Тобакко» использовала легальный способ получения информации о должнике - запросила выписку из Единого госрегистра. Оказалось, что сведения указывают на компанию, зарегистрированную на Кипре.

- Мы сотрудничали с сетью «Домашний» с февраля 2016 года, и сотрудничество развивалось, на наш взгляд, достаточно успешно, - говорит первый заместитель гендиректора «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Андрей Расщупкин. - В лучшие годы сеть объединяла 70 торговых объектов различного уровня. На сегодняшний день в сети размещено 80 единиц холодильного оборудования и 500 единиц различного торгового оборудования (палеток и стоек), и нам их не отдают. У нас в договоре на использование оборудование есть возможность отказа от договора, но там есть определенный срок, и они пытаются его выдерживать.

Юрист считает, что синхронность прекращения расчетов по 10 субъектам хозяйствования - не случайность.

Самую большую сумму «Домашний» задолжал компании «Минск Кристалл Трейд».

- Мы не раз общались с Иваном Березовским. Никаких предложений от него не поступает, как он будет отдавать долг. Просто обещания, что будут инвесторы, непонятно какие, - замечает Юрий Машегиров, заместитель директора по коммерческим вопросам компании «Минск Кристалл Трейд».

Его коллега, замначальника управления продаж по ключевой рознице Анастасия Ведолева, поясняет: до декабря оплата поставок шла. В декабре сеть «Домашний» инициировала заключение договора, который предполагал работу через распределительный центр сети «Домашний».

- Мы заключили договор, сеть «Домашний» прислала заказ, который превышал ежемесячный оборот в четыре раза. Мы эту отгрузку не осуществили. Осуществили месячный оборот. И с момента отгрузки оплаты полностью остановились. Не было расчетов по юрлицам, по которым были заключены договоры ранее, не было оплат на новое юрлицо, - говорит представитель «Минск Кристалла». - При этом товар в сети был, оборот сеть получала. Мы встречались с руководством сети, были обещания, но по факту денег нет.

Та же ситуация и с компанией «Молочные горки».

- Мы работали на протяжении 5 лет, все было хорошо, - говорит Лилия Шамардинова, менеджер по работе с ключевыми клиентами «Торгового дома «Молочные горки». - В конце декабря нам предложили заключить договор на отгрузку продукции на распределительный центр. Мы договор заключили, продукцию частично отгрузили, после чего оплата полностью остановилась, а наши претензии не принимались.

Поставщики жалуются, что не знают реального состояния торговых сетей

В число тех, кому «Домашний» должен денег, попала также группа компаний «Галерея вкуса» (агрокомбинат «Колос»).

- Мы остановили отгрузку в «Домашний» буквально на третий день задолженности, у нас есть определенный регламент, - объясняет Вадим Рудович, заместитель директора по продажам СЗАО «Агрокомбинат «Колос». - Наверное, настало время объединится поставщикам, дистрибуторам, производителям, потому что мы не защищены. Мы не знаем реального состояния торговых сетей. Это такой мыльный пузырь - вроде бы все работают хорошо, а платить перестают. В нашей практике очень редко было, когда ты подаешь в суд и удается получить деньги, потому что ты 171-й в списке, а денег нет и клиент уже не работает. А сколько клиентов, которые открывают магазины, полгода работают - в Бобруйске такое было, накапливают денег, сливаются, тут же на маму или бабушку открывается новое юрлицо, и этот процесс повторяется несколько раз за 5 лет.

Производители сошлись на том, что необходимо менять подходы к ритейлу в целом, поскольку в целом это может серьезным образом повлиять на экономику и продовольственную безопасность.

- Одно рабочее место на Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» создает 15 рабочих мест в экономике страны,- заметил замгендиректора компании Андрей Расщупкин. - Если мы сокращаемся, то сокращаются и иные сектора.

По его мнению, регулятор, в частности МАРТ, может предпринять ряд шагов, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. В частности, общественно-консультативный совет при МАРТ мог бы предложить ввести публичные аудиты, досье и отчеты о деятельности ритейлеров, чтобы в итоге избежать проблем взаиморасчета.

К слову, сайт сети «Домашний» сообщает, что ее история «началась с 3 февраля 2016 года, когда был открыт первый супермаркет в Минске. С тех пор мы активно растем и развиваемся. Магазины сети представлены в разных городах Беларуси. Мы работаем с более чем 500 поставщиками и производителями, обеспечивая широкий ассортимент и достойное качество товаров».

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«Добросовестность «Бигза» была на порядок выше»

На днях в Минске закрылись магазины сети «Бигз», но поставщики не видят параллелей с «Домашним».

- Там тоже было общение с собственниками. Но не было, чтобы одномоментно остановилась оплата по всем поставщикам, - отметил заместитель директора по работе с ключевыми клиентами «Бритиш - Американ Тобакко Трейдинг Компани» Павел Довгаль. - «Бигз» платил из недели в неделю, некоторые поставщики в зависимости от суммы оплат продолжали поддерживать его путем отгрузки. На мой взгляд, это две разные ситуации - то, что произошло в «Бигзе» и в «Домашнем». Добросовестность «Бигза» была на порядок выше.