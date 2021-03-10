Коронавирус в Беларуси, последние новости на среду 10 марта 2021 года: ученые пояснили опасность распространения COVID-19 весной, а в ВОЗ заметили, что заболевания гриппом пошли на спад

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

По последним данным, которые были опубликованы в телеграм-канале Министерства здравоохранения, в Беларуси с начала пандемии уже зарегистрировано 297 тысяч 514 человек с COVID-19. За сутки положительный тест был выявлен у 1073 человек.

От коронавируса скончались уже 2055 пациентов (+8 за сутки). За все время пандемии коронавируса выздоровели 288 тысяч 049 человек.

Посол России в Беларуси пояснил, почему РФ подарила Беларуси технологию «Спутника V».

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал, почему РФ подарила Беларуси технологию производства вакцины «Спутник V». По его словам, «Россия поступила именно так, как должна была поступить. А президент России Владимир Путин показал пример всему миру и всем постсоветским республикам».

Мезенцев также отметил, что в дальнейшем совместное с Россией производство вакцин в Минске будет способно удовлетворить возможные заявки других стран.

В ВОЗ проанализировали статистику по заболеваемости гриппом в период пандемии COVID-19 и выяснили, что она пошла на спад.

Во Всемирной организации здравоохранения проанализировали статистику по заболеваемости гриппом в период пандемии коронавируса и выяснили, что гриппом стали болеть меньше. Эксперты организации связывают это с соблюдением тех мер, которые были приняты в разных странах для борьбы с COVID-19.

- Мы следим за сезонной заболеваемостью гриппом и можем сказать с уверенностью, что в Южном полушарии нами была замечена довольно низкая циркуляция. И здесь может быть целый ряд объяснений. Но наиболее реальная гипотеза состоит в том, что тем меры, которые были приняты для борьбы с коронавирусной инфекцией, являются эффективными и для борьбы с сезонным гриппом, - отметила глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвию Брайанд.

Ученый пояснили опасность распространения COVID-19 весной.

Исследователи смогли обнаружить связь между уровнем заражения коронавирусом и концентрацией пыльцы растений в воздухе. По словам специалистов, один из факторов быстрого распространения COVID-19 в первой половине 2020 года в странах Северного полушария стало весеннее цветение растений. В 2021-ом году, как отметил эксперт, увеличение количества пыльцы растений в воздухе также может привести ко всплеску заболеваний коронавирусом.

Эксперты призвали людей носить защитные маски весной.

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