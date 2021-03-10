Стоимость квадратного метра в Смолевичах в 2020-м была 1400-1500 рублей: узнали, почему на каждую новую квартиру в городе-спутнике Минска претендуют 4-6 семей

Минчане присматриваются к квартирам в новых домах в городе-спутнике Смолевичи. Привлекает цена, близость к столице и свежий воздух. Фото: Марина ШАГАЕВА

Но параллельно жилищное строительство выходит за МКАД, в города-спутники.

- Минским горисполком уже начато освоение квартала №2 в городе-спутнике Смолевичи, - рассказал журналистам зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин. – На этой территории предусмотрено строительство 19 многоквартирных жилых домов. Помимо этого здесь же возведут два детских сада, одну школу, здание службы ЖКХ, а также инженерно-транспортная инфраструктура.

По словам Никитина, в 2020 году в Смолевичах уже был введен в эксплуатацию один жилой дом для минчан на 192 квартиры. На них претендовали 759 минчан. В I квартале 2021-го запланировано возвести и заселить 3 жилых дома на 258 квартир.

- Претендуют на них 1,5 тысячи минчан, подавших заявления. Это говорит о том, что люди заинтересованы в строительстве жилья в городе-спутнике и такое жилье является для них привлекательным, - сказал чиновник.

Стоимость квадратного метра в жилом доме в Смолевичах, сданном в 2020 году, была 1400 – 1500 руб. (для примера, в Минске в среднем 1780 руб.). Минчане интересуются Смолевичами еще и потому, что в Минске приличная очередь на жилье с господдержкой. Для тех, кто встал на нее относительно недавно, там еще стоять и стоять.

ЦИФРА

Что касается себестоимости жилья, то в среднем по Минску 1 квадратный метр - 650 – 750 долларов. Такую цифру озвучил Денис Никитин.

КСТАТИ

В Октябрьском районе Минска строят больше всего жилья

В Минске в 2020 году построили и заселили 62 дома. Новоселами стали 11 тысяч семей.

Раньше новостройки чаще всего возводились в Московском и Фрунзенском районах, но в 2020-м больше всего домов – 18 –построили в Октябрьском районе, по 9 – в Ленинском, Первомайском и Центральном.

Сейчас в Минске строится 147 новых многоэтажек, из них 53 в 2021-м введут в эксплуатацию. Наиболее масштабное строительство будет идти в Чижовке, Лошице, на территории в границах улиц Шаранговича, Горецкого, а также Шишкина, Кулешова. Продолжится строительство жилого комплекса «Минск-Мир».

В Минске продолжают строить и новое арендное жилье. В марте такой дом на 244 квартиры сдадут в границах улиц Городецкого – Кириенко, а в 2022-м – еще один на 133 квартиры в границах улиц Шаранговича – Горецкого – Рафиева.