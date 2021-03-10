Масленица-2021 в Минске: где можно поесть блинов и повеселиться

Сжечь чучело Зимы и водить хороводы возле костра - та еще забава на Масленицу Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как хочется опять окунуться в привычный доковидный мир и хоть ненадолго забыть о свалившихся на всех нас проблемах. Масленица – повод чуть отвлечься от забот и давайте воспользуемся моментом.

В городе

- В Минске 13 марта с 12.00 до 15.00 на Масленицу можно будет прийти в парк им. Челюскинцев, 14 марта с 12.00 до 15.00 – в парк им. Горького. Планируется, что чучело Зимы повезут к костру не на санях, потому что снега осталось чуть-чуть, а понесут на руках. Будет и столб с подарками, игровые программы, выступления фольклорных коллективов, ну и блины с чаем. В парке им. Павлова 13 марта Масленица с 11.00 до 17.00, чучело Зимы будут жечь в 15.50. За вход в парки денег не возьмут.

- 13 и 14 марта с 12.00 в Минском зоопарке – «Широкая Масленица». Для гостей конкурсы, при участии в которых можно заработать «zoo-рубли» и обменять их на игрушки, детские журналы, сертификаты в ярмарочной лавке. В программе праздника также проводу зимы с песнями и забавами, «блинные угощения» для животных зоопарка, мастер-классы, сожжение чучела зимы. Блины для посетителей зоопарка в эти дни – бесплатные. Билет: 9 руб., бесплатно – дети до 5 лет.

- «Минск-арена» будет проводить Масленицу 13 марта с 11.00 до 17.00 на открытой площадке спортивного комплекса. Гостей праздника ожидает – праздничный фуд-корт, концертная программа, интерактивные игры, детская анимация, спортивные мастер-классы, а также мастер-класс по приготовлению традиционных масленичных блюд от шеф-повара. Вход свободный.

- Жителей Фрунзенского района зовут на Масленицу 13 марта с 10.00 до 15.00 на площадку по адресу: ул. Одинцова, 10 (районный центр технического и художественного творчества детей и молодежи «Зорка»). Здесь будут ремесленники, мастер-классы, аниматоры, фольклорные коллективы. А жителей Ленинского района зовут на Масленицу к кинотеатру «Салют» 13 марта с 10.00 до 15.00. Вход свободный.

- 13 марта c 10.00 до 15.00 на «Масленицу» можно прийти и к Дворцу детей и молодежи на Комсомольском озере. Главным местом проведения праздника станет летняя эстрада, где зрителей удивит шествие ряженых и театрализованное представление, выступят фольк-медиа группы. Обещают и большой хоровод, и спортивные состязания, и старинные забавы и, конечно, блины. Вход свободный.

За городом

- Масленицу по всем народным канонам ищите в Музее народной архитектуры и быта в 4-х километрах от МКАД в Озерце 13 марта с 12.00 до 16.00. В финале «Марэну» тут будут жечь огромного размера! В программе также – выступления народных коллективов, хедлайнер - группа Lity Taler, масленичные игры для детей и взрослых, показ белорусского теневого театра «Вяртэп» и кукольного театра «Батлейка», мастер-классы, реконструкйия масленичных «Пахаванне Дзеда» (только для просмотра взрослой публикой!), «Наведванне бабкі-павітухі», масленичный столб с призами. Билеты: для взрослых – 15 руб., для студентов, школьников – 8 руб., для дошкольников – бесплатно.

- Масленицу в Дудутках будут праздновать 13 марта с 12.00 до 17.00. Здесь и хороводы водить будут и в обрядовых играх участвовать. За участия гости получат «монетку», которую обменивают на «Гостинцы Весны». В программе также лучный тир, метание гигантских дротиков, перетягивание каната, ходули, топор в колоде, гигантская «Дженга». Будет много фольклорной музыки и танцев, а также выступление гусляра. Чучело зимы тоже будут жечь. Билеты: 14 руб. для взрослого, 7 руб. – для ребенка, дошкольники – бесплатно.

Где еще блинов поесть, как ни на Масленицу Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Центр экотуризма «Станьково» приглашает на Масленицу 13 марта с 12.00. Будут и забавы, и гадания, и песни и пляски. Ближе к 16.00 -фаер-шоу, сжигание чучела Зимы, хороводы. Билеты: для взрослых – 8 руб., для детей – 5 руб., дети до 5 лет – бесплатно, скидки для многодетных семей.

- Масленицу на «Линии Сталина» будут отмечать с 12 по 14 марта (с 10.00 до 17.00). Каждому купившему входной билет, а для взрослых он обойдется в 15 руб., для детей – в 7 руб., - вкусный блин в подарок. Из развлечений - командные лыжи, бой мешками на бревне, метание блинов в печь, стрельба из пневматики, метание гранат, метание колец, перетягивание каната, масляничный столб.

- «Дукорскi маёнтак» Масленицу будет отмечать 14 марта. Обещают блины, чаи, концерт, выступление уличного театра «Вир», костер. Можно посмотреть также перевернутый дом и полазить по веревочному городку. Билеты: взрослый – 13 руб., детский – 7 руб.