Фестиваль гигантских фонарей в минском Ботаническом саду: Дворец весом 700 кг парит в воздухе и 5 тысяч лампочек

Волшебный замок – самый большой арт-объект фестиваля, его высота 6 метров, длина – 10 метров. Фото: предоставлено организаторами

Возле оранжереи тропических растений Ботанического сада уже идут работы по монтажу световых арт-объектов, которые вот-вот станут огромным сказочным замком, драконами, каретой с принцессой, рыцарями, ведьмами и пауками. Все эти конструкции были созданы в Калининграде, где под Новый год и прошел похожий фестиваль.

На подсвеченные фигуры сказочных героев лучше смотреть вечером, с 19 до 23 часов. Фото: предоставлено организаторами

- Каждая из световых скульптур, задрапированных материей и подсвеченных, - труд десятка специалистов. Изначально эскиз арт-объекта создавали дизайнеры из Европы, Беларуси и России, - рассказала «Комсомолке» PR-менеджер проекта Вероника Гришкова. – Далее дело было за прочным стальным каркасом, ведь вес фигуры может достигать 150 килограммов, а в собранном виде, например, замок весит 700 килограммов. Потом основу искусно укрыли разноцветной тканью, на некоторые арт-объекты ушло более ста метров и, наконец, подобрали правильный угол подсветки изнутри. Именно благодаря подсветке фигуры, несмотря на свой внушительный размер, выглядят невесомыми, как бы парящими в воздухе.

Сказочные герои фестиваля фонарей делятся на плохих и хороших. Фото: предоставлено организаторами

На изготовления одной скульптурной композиции, а всего их в Минск привезут 25, у специалистов в среднем ушло от недели до месяца. Размеры самой большой световой фигуры более 6 метров в высоту и около 10 метров в длину. Всего в подсветке будут использованы около 5 тысяч лампочек, а также несколько километров светодиодной ленты. Смотреть на фестивальные скульптуры лучше вечером, именно поэтому ботанический сад с 12 марта по 25 апреля будет работать до 23 часов.

Драконов будет два. Этот – «плохиш». Фото: предоставлено организаторами

- Будут и свето-музыкальные спецэффекты, а по выходным - фаер-шоу от театра огней (представление в начале каждого часа — в 20.00, в 21.00 и в 22.00). На открытии 12 марта в 19.00 гостей ждет сюрприз - огненное представление с участием трехметрового огнедышащего дракона, - рассказала Вероника Гришкова. - Последний раз что-то подобное, а именно фестиваль китайских фонарей, проходил в Минске два года назад и тогда его посетили более 70 тысяч человек. Уверены, что наш фестиваль сказочных фонарей будет пользоваться не меньшим успехом. Люди устали от сидения дома, а возможность весной выйти в ботанический сад и на свежем воздухе посмотреть интересные светящиеся арт-объекты – это прекрасно.

ЦЕНА ВОПРОСА

Билеты на фестиваль для взрослых – 15 руб. в будний день и 17 руб. в выходной; для детей, учащихся, студентов, пенсионеров – 10 руб. в будний день и 12 руб. в выходной. Для детей до трех лет – вход свободный.