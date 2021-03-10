«Евровидение-2021»: какие шансы на победу дают букмекеры Беларуси?

Группа "Галасы ЗМеста". Фото: galasyzmesta.by

9 марта вечером из телеграм-канала «ATN_news»белорусы узнали, что на "Евровидение-2021" от нашей страны едет группа «Галасы ЗМеста» с песней "Я научу тебя".

Меньше чем за сутки песня «Я научу тебя» на официальном канале Eurovision Song Contest на YouTube набрала 250 тысяч просмотров – и это не считая множества других публикаций и репостов. Наверное, еще ни разу белорусский исполнитель, выбранный на «Евровидение», не набирал просмотры так стремительно.

Правда, если анализировать реакцию на песню, то окажется, что пока слушатели выставили 90% дизлайков – и это тоже рекорд. Ни одна из песен, заявленных сейчас на «Евровидение-2021», не получила столько негативных оценок.

Мы поинтересовались, какое место прочат Беларуси букмекеры. Пока белорусы - в конце сводной таблицы на 36 месте из 40 возможных. Букмекеры дают 1 шанс из 100, что наша страна может выиграть «Евровидение-2021».1

Тем временем соцсети Европейского вещательного союза (ЕВС) атаковали слушатели из Беларуси, которые возмущены выбором Белтелерадикомпании. Пользователи отмечают, что группу «Галасы ЗМеста» выбрали кулуарно, без обсуждения и голосования зрителей. Вдобавок у многих возник и такой вопрос: как группа, которая сделала имя на политике и критике европейских устоев, впишется в формат «Евровидения»?

«Пожалуйста, не допускайте эту группу к конкурсу! Это не наша культура и не то, что белорусы хотели бы видеть на конкурсе!» - похожих комментариев только в facebook на страничке Eurovision Song Contest уже набралось порядка 800.

Впрочем, регламент национального отбора ничуть не нарушен – организатор конкурса вправе выбирать исполнителя сам. Так уже было, например, с Анастасией Винниковой и песней I love Belarus в 2011 году.

Однако ЕВС обещало проверить, насколько песня «Я научу тебя» соответствует правилам конкурса. Но, по сути, это стандартная процедура, которой подвергаются все композиции участников «Евровидения». Для организаторов конкурса важно, чтобы в песне не звучали политические призывы и реклама, а также чтобы песня или ее часть не являлась плагиатом (а такое на «Евровидении» случалось, и не раз). Один из наиболее ярких примеров - Грузия в 2009 году хотела выставить на «Евровидение» песню We Don’t Wanna Put In, что было созвучно с фамилией Путин. Строчку потребовали изменить, Грузия этого не сделала, и вовсе отказалась от участия в конкурсе.

В Белтелерадиокомпании обещали дать официальные комментарии в пресс-релизе. Тем временем "Комсомолка" обратились к представителям группы. Мы получили обещание поговорить с нами после того, как они дадут развернутое интервью Белтелерадиокомпании в четверг.

СПРАВКА "КП"

Проект «Галасы ЗМеста» был создан осенью 2020 года в пик протестов после президентских выборов. Музыканты из Барановичей начали одну за другой выпускать ироничные песни о лидерах оппозиции – Латушко, Тихановской, Колесниковой. Как правило, это были каверы на известные композиции – например, «Купалинку», «Перемен» Виктора Цоя и «Муры», но с новыми текстами. По сути, «Галасы ЗМеста» исполняют эдакую сатиру на злобу дня. Она немного архаичная по музыкальному исполнению и, возможно, спорная по содержанию, но вполне себе имеющая право на существование в интернете.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

"Я научу тебя плясать под дудочку". На "Евровидение-2021" от Беларуси едет группа «Галасы ЗМеста»

Мы стали одной из трех последних стран-участниц, которые все никак не могли определиться со своим исполнителем. Название группы было озвучено лишь 9 марта

Народная сатира рвет белорусский интернет: «Еще у Маслякова в КВН учили: две вещи интересуют людей - секс и политика»

Группа из Барановичей "Галасы Зместа" выложила в интернет три сатирические песни про Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову. И у них нашлись как поклонники, так и противники.