«Отключения должны восприниматься нормально»: в Госатомнадзоре рассказали, почему БелАЭС то включают, то выключают

Госатомнадзор: Атомная станция должна доказать, что эксплуатация будет безопасной Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В соответствии с графиком сооружения, Белорусская АЭС будет готова ориентировочно в конце апреля - начале мая пригласить нас на площадку для проведения итоговой инспекции перед принятием решения о выдаче лицензии на эксплуатацию, - рассказала начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Ольга Луговская.

Начальник Госатомнадзора Ольга Луговская Фото: Виктор ПАЖИТОК

Она отметила, что в настоящее время процесс лицензирования БелАЭС в контексте коммерческой эксплуатации - а начался он в 2017 году - приближается к своему пику.

- Атомная станция должна доказать, что эксплуатация будет безопасной. Для этого проводится экспертиза, рассматриваются документы, обосновывающие безопасность. Процесс долгий, наукоемкий и ресурсоемкий, в него вовлечено большое количество экспертов, - подчеркнула Ольга Луговская, добавив, что саму экспертизу осуществляет Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси.

Второй элемент лицензионного процесса - оценка соответствия, которая непосредственно связана с физической готовностью БелАЭС, третья фаза – полная подтвержденная готовность эксплуатирующей организации и ее персонала.

По графику уже к концу марта БелАЭС должна подойти к завершению первой части этапа опытно-промышленной эксплуатации, после чего начнется комплексное апробирование.

- К этому моменту должны быть завершены все работы, касающиеся экспертизы безопасности, и дана оценка готовности эксплуатирующей организации выполнять свою функцию. Госатомнадзор подготовит заключение, которое будет вынесено на коллегию МЧС для принятия решения о выдаче лицензии, - обобщила Ольга Луговская.

СОТРУДНИКИ ПРОХОДЯТ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ И СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ

Госатомнадзор будет выдавать разрешений на право ведения работ по использованию атомной энергии.

- Процедура выдачи этих разрешений была начата в феврале 2019 года, закончена в апреле 2020 года – к моменту завоза свежего атомного топлива на площадку Белорусской АЭС, - пояснила начальник управления лицензирования и разрешительной работы Госатомнадзора Наталья Горелик.

Начальник управления лицензирования и разрешительной работы Госатомнадзора Наталья Горелик. Фото: Виктор ПАЖИТОК

По ее словам, разрешения на право ведение работ по использованию атомной энергии получили более 70-ти руководителей и ответственных работником станции. Разрешения получают оперативные и технические работники БелАЭС.

- С момента принятия на должность и до получения разрешений работники станции должны пройти целый ряд мероприятий: во-первых, подготовка по индивидуальным программам обучения как на действующих блоках атомных станций, так и в учебных центрах, во-вторых, медицинский контроль и психофизиологическое обследование на стрессоустойчивость и умение работать в команде. Работники из числа оперативного персонала проходят проверку практических навыков на полномасштабном тренажере. Завершающий шаг перед получением разрешения - прохождение экзаменов перед комиссией Госатомнадзора. Нами разработаны экзаменационные вопросы и компьютерные тесты, в отношении руководства БелАЭС проводится устный экзамен, оперативный персонал допускают к нему только после успешного прохождения компьютерного тестирования. Само разрешение выдается сроком на пять лет и может быть продлено, - рассказала Наталья Горелик.

«ОТКЛЮЧЕНИЯ СТАНЦИИ ДОЛЖНЫ ВОСПРИНИМАТЬСЯ НОРМАЛЬНО»

8 марта первый энергоблок Белорусской атомной станции был включен в сеть, а уже 9 марта появились сообщения о том, что 10 марта его вновь планово отключат для очередных исследований. По словам специалистов, это нормальная практика.

- При вводе энергоблока в эксплуатацию проводится огромное количество испытаний систем и оборудования - каждого в отдельности и в целом в комплексе на различных уровнях мощности. При этом должны быть получены результаты, которые обоснованы в проекте БелАЭС. Некоторые испытания могут повторяться, не исключены отключения от сети, - рассказал начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян.

Начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян. Фото: Виктор ПАЖИТОК

По его словам, проведение частых испытаний обусловлено необходимостью в полной мере довести энергоблок со всеми его системами и оборудованием до проектных значений.

- Пока испытания не будут завершены успешно, естественно, на следующий этап станция переходить не может. В этот период отключения от сети должны восприниматься нормально.

- Сообщается, что первый энергоблок отключают, то, вдруг, спустя несколько дней включают. Все это происходит в каком-то информационном вакууме, - с этим вопросом «Комсомолка» обратилась к начальнику Госатомнадзора Ольге Луговской.

- Вопрос информационный, конечно, важен. Эта сфера очень чувствительна, но зависит не только от того, насколько правильно ведутся процессы на самой станции. Очень много побочных факторов, есть определенная дискуссия, в том числе и на уровне Еврокомиссии. Возникает возбужденное информационное пространство. Идут различные вбросы, фейки. Но, на мой взгляд, на станции ведется обычный плановый процесс, с той поправкой, что объект сложный, ответственный. Тем более что в Беларуси у нас это первая атомная станция, а в категориях МАГАТЭ мы имеем статус страны-новичка. Как только будет выдана лицензия на эксплуатацию, мы перейдем в другой статус.

По графику уже к концу марта БелАЭС должна подойти к завершению первой части этапа опытно-промышленной эксплуатации Фото: Павел МАРТИНЧИК

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