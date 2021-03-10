Снимок с Окрестина стал одним из лучших в мире: вспоминаем белорусов в финале World Press Photo

Этот снимок Надежды Бужан вышел в финал международного конкурса World Press Photo, «Наша Нiва»

Снимок Надежды Бужан, фотографа «Нашай Нiвы» вышел в финал самого престижного конкурса пресс-фотографии. Снимок оказался в списке лучших в номинации spot news (горячие новости). 15 апреля организаторы объявят победителей. После конкурса из фотографий-победителей организуют выставку, которую возят по разным странам.

На фотографии - Ольга Северинец ждет, что ее мужа, политика Павла Северинца выпустят из изолятора на Окрестина. Это было 22 июля. По словам Ольги, в тот день матери Павла Татьяне сказали, что Павла освободят, эту же информацию подтвердили самой Ольге. Десятки человек пришли встретить Павла Северинца, но он остался под стражей.

Фото Надежды Бужан, «Наша Нiва». На снимке Ольга Северинец

- Вольга, здавалася, была натхнёная. Падышоў час вызвалення, а Паўла ўсё не было. У нейкі момант яна вырашыла падысці да дзвярэй і спытаць пра яго. І я вырашыла прасачыць за ёй, - рассказывает историю создания снимка Надежда своим коллегам из "НН". - Я заўсёды дзіўлюся такім моцным людзям, як Вольга. Яна ў няпростым эмацыйным стане, бо за кратамі яе муж, вакол куча журналістаў - а яна спакойна да ўсіх паставілася. У нейкі момант Вольга перастала звяртаць на нас увагу, бо яе думкі былі заняты іншым.

Выход в список финалистов World Press Photo снимка белорусского фотографа - важное событие. Потому что за все время существования конкурса упоминание Беларуси случается всего в третий раз. Это подтвердила одна из организаторов «Пресс-фото в Беларуси» Юлия Дорошкевич.

В прошлом году с фотопроектом «Между правом и стыдом» о белорусках, которые решились на аборт, в финал конкурса вышла белорусская фотограф Татьяна Ткачева. Татьяна заняла второе место в номинации «Портреты».

Снимок Татьяны Ткачевой из серии «Между правом и стыдом». Фото с сайта «Такие дела»

- Хотела отметить, что не агитирую женщин, делать аборты или не делать. Проект говорит о том, что этот опыт - часть нашей жизни, и очень важно понимать это, прежде чем давать ему оценку. В описании проекта я рассказала, как узнала, что моя мать после Чернобыля сделала аборт, и что понимаю, как этот опыт травмирует женщин, - рассказывала Татьяна.

В 1987 году жюри World Press Photo отметило снимок Юрия Иванова «Летучка». Снимок сделан в одном из цехов Минского тонкосуконного комбината. Швеи-мотористки обсуждают вопросы с руководителями предприятия.

Снимок Юрия Иванова «Летучка». Фото из архива Юрия Иванова

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