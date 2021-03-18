Аккумуляторная садовая техника Greenworks – идеальный помощник в Вашем саду

Скосить траву, спилить дерево, подровнять кусты, привести в порядок клумбы и цветники, а также провести ремонт в доме – для всего этого потребуются различные инструменты-помощники. Все больше людей отдают предпочтение аккумуляторной технике, которая отличается удобством и легкостью в использовании, а также отсутствием шума и выхлопных газов.

Весь спектр аккумуляторных инструментов для сада и дома представлен у инновационного бренда Greenworks, ассортимент которого разделяется на четыре линейки разной мощности: 24В, 40В, 60В, 82В. Большой выбор позволяет подобрать идеальный вариант под любую задачу и любителям и профессионалам.

Модельный ряд мощностью 24В включает в себя все необходимые инструменты для работы дома и в саду – от дрелей до газонокосилок. Отметим, что одним из главных преимуществ техники Greenworks является универсальность аккумуляторов: можно использовать один и тот же со всеми устройствами одноименной линейки. Более 30 инструментов могут работать с аккумулятором 24В. Линейка инструментов 24В создана для небольших садов и отличается небольшим весом и эргономичностью.

Аккумуляторный триммер Greenworks G24LT28 –– достойная альтернатива бензиновым триммерам. Мощный двигатель справится с высокой травой и с небольшим кустарником, а также хорошо подойдет для узких и неровных мест. Для удобства работы триммер оснащен телескопической штангой и регулируемой ручкой.

Главным помощником для работы в саду может стать аккумуляторная газонокосилка Greenworks модели G24LM32K2. Удобная и маневренная газонокосилка с шириной кошения 32 см сделает работу в саду как никогда приятной. Для надежности корпус газонокосилки выполнен из специального армированного пластика, который выдерживает удары и попадания в него небольших камней. Важной особенностью этой газонокосилки является система защиты двигателя от механических повреждений при наезде на твердые предметы.

Линейка инструментов мощностью 40В создана для тех, кто проводит много времени в саду и нуждается в мощном и удобном инструменте. Все 25 инструментов линейки работают от универсального аккумулятора 40В - газонокосилки, воздуходувы, кусторезы, цепные пилы и многое другое. Подстригать газон и ветки станет еще проще, а небольшой вес инструментов, отсутствие шума и длительное время работы позволят полностью погрузиться в свое любимое дело. От заряда аккумулятора емкостью 4 А/ч газонокосилка серии 40В способна за один раз скосить площадь от 400 до 800 м2.

Уникальный воздуходув-пылесос “два-в-одном” Greenworks GD40BV предназначен для уборки территорий от листьев и мусора. Он может трансформироваться в садовый пылесос с функцией мульчирования. А аккумуляторная цепная пила Greenworks GD40CS18 отлично подойдет для заготовки дров и обрезки сучьев. Данная модель обладает компактными размерами, небольшим весом и длительным автономным временем работы (до 110 спилов от 4 А/час батареи), что делает ее незаменимым помощником на даче.

Аккумуляторный садовый инструмент нового поколения – это естественный выбор современного человека. Сейчас аккумуляторные модели ничем не уступают бензиновым аналогам с точки зрения мощности и производительности и даже превосходят их в удобстве и простоте использования. Высокая мощность, быстрая подзарядка и отсутствие шума делают работу еще более комфортной и приятной. Такие разные, но при этом незаменимые садовые помощники от Greenworks линеек 24В и 40B позволят создать вам сад своей мечты.