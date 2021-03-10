«Они же заразные после прививки!»: проверили опасения противников вакцинации от коронавируса

Сразу после прививки тоже не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса в Беларуси только начинается, привиты пока около двух тысяч медработников, но обсуждают ее уже на каждом шагу. Например, из одного разговора девушек, подслушанного в транспорте, можно было узнать: а) некоторые фирмы готовятся оплачивать прививки от коронавируса своим сотрудникам; б) противники вакцинации даже сидеть рядом не хотят с привитыми. И дело не в идейных убеждениях. «Они же заразные после прививки! – с ужасом в голосе говорит одна девушка. – Я не буду ходить на работу, чтобы с ними не пересекаться. Или пусть их на время изолируют, пока они не перестанут распространять коронавирус».

- Это действительно так? Человек, сделавший прививку от коронавируса, на время может стать его носителем и распространителем? – выясняли мы у медиков.

- Нет. Эти люди точно не заразны. Принцип создания вакцин это исключает, - развеял сомнения врач-инфекционист Никита Соловей.

Напомним, что в составе российской вакцине «Спутник», которой сейчас прививают белорусов, нет частиц вируса (только искусственно синтезированные фрагменты шипа), а фрагменты аденовируса – это только векторы (переносчики), лишенные способности размножаться.

Откуда взялись убеждения, что человек опасен для окружающих после прививки от коронавируса? Возможно, отчасти из-за того, что после прививки у человека могут появиться симптомы, похожие на те, что бывают при болезни – температура, слабость. Но в данном случае это может быть просто реакция иммунной системы на введенный фрагмент белка.

Масла в огонь добавил российский инфекционист Тимаков, рассказавший, что после вакцинации человек может быть источником инфицирования, поскольку у него есть небольшой риск заболеть. Мол, болезнь у него может протекать в легкой форме, и он может даже не обратить на нее внимания, но стать источником заражения для окружающих. Но перенести болезнь в бессимптомной форме может каждый из нас, и точно так же, ни о чем не подозревая, заразить других.

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