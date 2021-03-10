Боролся за парковки, встречался с мэром Минска, судился с БТ: кто такой Антон Мотолько, в отношении которого возбудили уголовное дело

Антон Мотолько Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

СК инкриминирует блогеру статьи о массовых беспорядках, возбуждении социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, создании экстремистского формирования, а также о действиях, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности страны.

- В целом, ничего неожиданного, - отреагировал спустя спустя несколько часов после заявления СК Антон. Он уточнил: еще в сентябре знал, что силовики, среди прочего, запрашивают в банках его данные, а фамилия Мотолько всплывает на допросах «в надежде найти хоть какую-то связь».

"Но всё тщетно", - резюмировал Мотолько. И рассказал, что еще 9 июля уехал из Беларуси.

- Собственно, одна из основных причин, почему я практически никогда не призывал людей к выходам на улицу и т. п. - это то, что я сам не находился в Беларуси. Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов (с последующей их верификацией). И буду продолжать это делать. Я готов ответить за все свои действия перед судом, - заявил блогер.

Также Следственный комитет Беларуси собирается в скором времени объявить Антона Мотолько в межгосударственный розыск. А вечером 10 марта стало известно, что следователи ведут работу по признанию телеграм-канала Мотолько экстремистским на территории Беларуси. Об этом в эфире канала "Беларусь 1" заявил начальник Следственного управления УСК Беларуси по Минску Владислав Любаскин.

«Комсомолка» напоминает, кто такой Антон Мотолько.

Фотографировал молчаливые акции летом 2011-го

Больше десяти лет назад Антона Мотолько узнали как блогера и фотографа. Он в свое время активно сотрудничал с порталом Tut.by. В 2009 году по интернету разошлись фотографии Антона с серьезного потопа на Немиге. Также Мотолько активно снимал летние молчаливые акции в 2011 году. A о том, куда бы Антон хотел попасть в качестве фотографа, в 2010-м он отвечал: «к президенту».

- Хочется свободно фотографировать главу государства целый день без цензуры, - рассказывал 22-летний Антон.

Судился с телеканалом «Беларусь 1», который использовал его снимок

Весной 2015 года телеканал «Беларусь 1» использовал в своем сюжете о северном сиянии две фотографии Антона Мотолько, не указав авторство и не спросив разрешения. Антон подал в суд на телеканал, но сотрудник Белорусской государственной академии искусств не признал фотографии результатом творческого труда и в иске Антону было отказано. Антон в моем иске просил выплатить компенсацию 1 рубль.

- Как гражданин Республики Беларусь я имею право на личную точку зрения. И я считаю государственным национальным флагом бело-красно-белый флаг. А в сюжете, получается, что я поддерживаю цвета официальной символики. Мои фотографии использовались как пропаганда, - объяснял свою позицию Мотолько.

Встречался с мэром Минска

Встречи с на тот момент мэром Андреем Шорцем Антон добивался долго. В октябре 2015-го года они все-таки встретились и обсудили платные парковки, пешеходные улицы

Тема парковок на зеленых зонах или в других местах, не предназначенных для автомобилей, актуальна для Антона.

- Чаще всего это совсем вопиющие нарушения, когда явно видно, что человек не инвалид, не приехал на пять минут или женщина не бежала рожать. И таких писем в ГАИ я отправил всего около девяти, но из-за них поднимается большой шум в интернете. Это своеобразная профилактика, ведь даже знакомая мне говорит: «Вот хотела поставить на тротуар, но, блин, Мотолько!», - рассказывал Антон.

О Мотолько на концерте упоминал Михалок

Летом 2017 года на музыкальном фестивале на хуторе Шабли Сергей Михалок во время своего выступления критически высказался про Антона Мотолько, но после признался, что перепутал его с Анной Бонд. Михалок сказал, мол Антону Мотолько не понравилось, как он прочитал стихотворение Богдановича в рекламном ролике

- Мне сказали, что «Мотолько недоволен». Где постамент, где барельеф Мотолько? Где мне принести ему дары? Мотолько! Я готов носить тебе дань, чтобы вызвать какое-то уважение, чтобы у тебя не вызывало диссонанса, что лучшие и самые крепкие музыканты нашей страны, пацаны из Brutto приезжают со всего света, и нам, конечно же, нужны надежные крылья, - сказал Михалок.

Вместе с Эдуардом Бабарико запустил площадку по сбору денег MolaMola

Весной 2019 года Антон Мотолько вместе с Эдуардом Бабарико, основателем площадки краудфандинговой площадки Ulej, сыном банкира Виктора Бабарико, запустили сервис MolaMola, который позволял собирать деньги для разных целей. На этой площадке, например, весной 2020 года собирали деньги, за которые закупали средства защиты для медиков, которые боролись с коронавирусом. Летом 2021 года, после ареста Виктора Бабарико, собиравшего подписи, чтобы стать кандидатом в президенты, платформу закрыли.