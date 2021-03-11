Коронавирус в Беларуси, последние данные на четверг, 11 марта: Греция анонсировала открытие границ для иностранных туристов, а в Минздраве озвучили сроки создания прототипа белорусской вакцины от «ковида»

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

По официальной статистике Минздрава с начала пандемии в Беларуси уже зарегистрировано 298 тысяч 123 человека с коронавирусом. За сутки положительный тест выявили у 609 человек.

За все время от коронавирусной инфекции скончались 2063 пациента. За последние сутки умерло 8 человек.

В Беларуси уже было проведено 5 миллионов 032 тысячи 074 теста по выявлению COVID-19.

Греция готова открыть свои границы для иностранных туристов.

Греция готова открыть свои границы для иностранных туристов уже с 14 мая. Министр туризма Греции Харис Теохарис отметил, что Афины готовы принять вакцинированных туристов, а также тех, кто уже переболел COVID-19 и имеет антитела либо же может предъявить документ, в котором будет указано, что тест на коронавирус отрицательный.

Он также добавил, что при прохождении границы будут выборочно проводится экспресс-тесты. За них, по словам Теохариса, платить будет не нужно.

У летучих мышей обнаружили еще четыре коронавируса, которые похожи на COVID-19.

Ученые из Китая и Австралии провели масштабное исследование биоматериала летучих мышей. В результате им удалось обнаружить четыре генома коронавируса, родственных COVID-19.

Всего исследовали 411 образцов 23 видом летучих мышей, обитающих в китайской провинции Юньнань. Забор биоматериалов происходил с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. Ученые извлекли из образцов 24 полноразмерных генома коронавируса, из которых четыре оказались родственными SARS-CoV-2. А еще три - похожи на SARS-CoV.

Врач назвал симптомы, которые появляются спустя несколько месяцев после заражения коронавирусом.

Главный внештатный пульмонолог Воронежской области России Наталья Костина заявила, что COVID-19 поражает не только легочную ткань, но и воздействует на эндотелий сосудов во всех органах.

По ее словам, поражения наблюдаются в легочной ткани, на коже, в почках, в печени. Костина добавила, что коронавирус не исчезает у пациентов до выписки. А у отдельных людей он может длиться от шести до восьми месяцев.

Эксперт также рассказала, что спустя три месяца после возникновения первых признаков коронавирусной инфекции начинается «чистый постковид». В этот период у пациентов наблюдаются признаки, которые схожи с системным васкулитом: симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, неврологические и постреанимационные признаки.

Доктор Комаровский объяснил, как связаны между собой витамин D и коронавирус.

По словам укоаинского доктора Комаровского, если у человека наблюдается дефицит витамина D, то у него любая инфекционная болезнь будет протекать тяжелее, чем у того, у кого этого дефицита нет.

- Есть у человека коронавирус, нет коронавируса – витамин D необходимо принимать словно никакого «ковида» не существует. Если вы хотите, чтобы вероятность течения болезни была меньше, то тогда пусть у вас в организме не будет дефицита витамина D, - прокомментировал Комаровский.

Богдан сообщила, что в Минске начали прививать педагогов вакциной «Спутник V».

Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан сообщила, что в Минске начали прививать педагогов вакциной «Спутник V». Она также добавила, что все еще продолжается вакцинация работников медсферы, недавно начали прививать педагогов, а уже в скором времени начнется вакцинация соцработников и людей, которые находятся в домах-интернатах.

В Минске начали прививать педагогов Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минздраве озвучили сроки создания прототипа белорусской вакцины от COVID-19.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что прототип белорусской вакцины от коронавируса запланировано создать к осени 2021 года. А до конца 2021 года – опытно-промышленную партию.

Пиневич также добавил, что вакцина от «ковида» будет разработана и в этом нет никаких сомнений.

По словам главы Минздрава, основная работа по созданию вакцины от COVID-19 была сконцентрировала на базе учреждений Минздрава, а в частности – РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

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