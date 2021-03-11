Кто такой Бурый, из-за которого белорусский МИД предложил польскому консулу покинуть Беларусь в течение 48 часов

Ромуальд Райс во главе отряда.

Что произошло?

Генеральный консул Республики Польша в Беларуси Ежи Тимофеюк, который руководит диппредставительством в Бресте, получил от МИД нашей страны рекомендацию покинуть страну. Он должен это сделать в течение 48 часов. Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховски 9 марта получил от министерства ноту протеста.

Все из-за того, что консул Ежи Тимофеюк 28 февраля участвовал в неофициальных мероприятиях ко дню памяти так называемых «проклятых солдат» в польской харцерской общественной школе имени Траугутта в Бресте. В Польше 1 марта – день памяти «проклятых солдат». В Беларуси отношение к этому историческому эпизоду иное.

– Для нас абсолютно неприемлемы героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороной по недопущению героизации нацизма. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне, – говорится в официальном сообщении МИД Беларуси по этому поводу. – Участием в данном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права. В частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях.

МИД Польши также уже отреагировал. Назвал это решение «полностью безосновательным и непонятным» и пообещал, что «оперативно и адекватно, применяя принцип взаимности, отреагирует на это необоснованное решение». Один из белорусских дипломатов в Варшаве уже объявлен персоной нон-грата.

Так кто такие «проклятые солдаты?»

«Проклятыми» или «отверженными» солдатами в Польше называют участников антикоммунистического движения 40-х – 50-х годов прошлого века. Как правило, это были подпольные организации, которые выступали против коммунистического правительства Польши и устраивали партизанские акции.

С 2011 года в Польше установлен национальный день памяти «проклятых» солдат.

Кто такой Бурый?

В истории «проклятых» солдат есть весьма болезненный для белорусов эпизод. Речь идет о так называемой банде Бурого. Это прозвище. Командира одного из отрядов «проклятых» солдат звали Ромуальд Райс. Именно эта персона вызывает споры.

Он проявил себя во время Второй мировой – участвовал в освобождении Вильнюса, а когда война закончилась, продолжил воевать уже против советской власти в составе Армии Крайовой – за независимость Польши.

В 1944 году по поддельным документам Ромуальд Райс переехал в Белосток. Тут он примкнул к национальному военному сопротивлению. Отряд Райса занимался партизанской борьбой против групп НКВД, военных и милиции.

Из-за чего к нему негативно относятся белорусы?

Это связано с событиями 1946 года на Белосточчине, где проживали православные белорусы. Отряд Бурого прошелся по белорусским деревням с карательной операцией. В итоге полностью или частично были сожжены несколько деревень и погибли 79 человек, в числе которых женщины и дети.

Как к Бурому относятся в Польше?

В 1949 году он был казнен за преступления против мирного населения. В 1995 году суд в Варшаве отменил смертный приговор Райсу. Причина – его преступления были обусловлены «высшей необходимостью для восстановления независимости польского государства».

В 2005 году Институт национальной памяти в Польше признал, что в действиях Бурого были признаки геноцида: его отряд намеренно уничтожал белорусов именно из-за того, что они белорусы и исповедуют православие. А в 2015 году выводы Института признали ошибочными – Ромуальда Райса снова оправдали.

Для части польских праворадикальных сил Ромуальд Райс – национальный герой. Националисты регулярно проводят марш памяти Бурого в Гайновке, а белорусский МИД регулярно отвечает на это решительным протестом.

КСТАТИ

О событиях 1946 года и отряде Бурого польская писательница белорусского происхождения Катажина Бонда написала роман – в белорусском переводе он называется «Акулярнік». В Польше он стал бестселлером.

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