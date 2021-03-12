Акция «Весенние бонусы» — для новых абонентов на «Безлимитище+» и линейке «Супер»

Специальное предложение включает сниженную абонплату и бонус — бесплатное подключение на «МТС Music» на полгода. Присоединиться к акции можно по 31 марта 2021 года.

Стоимость абонплаты для новых абонентов при подключении на тариф «Безлимитище+» в рамках акции первые 90 дней составит 9,50 рубля, с 91 по 180 день — 14,50 рубля, а с 181 по 270 день — 19,50 рубля. Далее абонплата составит — 25,48 рубля. Кроме того, в рамках акции предоставляется безлимит звонков во все сети страны на 90 дней и бесплатное подключение на сервис «МТС Music» на 6 месяцев.

Доступ к музыкальному стриминговому сервису и скидка на абонплату в течение первых 90 дней с момента подключения действует и для новых абонентов тарифной линейки «Супер». Кроме того, в рамках весенней акции на тарифах «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50» на один месяц предоставляется бонус — безлимит интернета на скорости до 1 или 2 Мбит/сек.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732